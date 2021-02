Frau verschwindet mit ihrer Einrichtung - Ermittler haben heiße Spur

Die Polizei hat eine heiße Spur: Zeugenhinweise könnten jetzt zur Auflösung eines Vermisstenfalls aus der Nähe von Hanau führen, der die Polizei seit Monaten beschäftigt.

Steinau a.d. Straße ‒ Eine 42-jährige Frau aus Steinau an der Straße bei Hanau (Main-Kinzig-Kreis) wird vermisst. Fast drei Monate nach ihrem Verschwinden fahndet die Polizei in Gelnhausen noch immer nach der vermissten Dzenita Nozinovic. Durch den Hinweis eines Zeugen verfolgen die Beamten nun aber eine heiße Spur. Da die Ermittlungen noch in vollem Gange sind, könne der Ort, an dem die Vermisste vermutet wird, derzeit noch nicht genannt werden. Das teilte ein Sprecher der Polizei Südosthessen auf Nachfrage mit.

Derzeit sei demnach nicht davon auszugehen, dass sich die Vermisste aus der Nähe von Hanau noch in akuter Gefahr befinde. Da Frau Nozinovic zum Zeitpunkt ihres Verschwindens aus gesundheitlichen Gründen betreut wurde und auf Medikamente nach wie vor angewiesen ist, bleibt die öffentliche Fahndung vorerst bestehen. Die genauen Hintergründe des Vermisstenfalls müssten erst noch geprüft werden, so die Polizei.

Frau aus Steinau a.d. Straße bei Hanau vermisst - Sie nahm ihre Möbel mit

Die Frau hatte Ende November ihre Wohnung bei Hanau im Main-Kinzig-Kreis augenscheinlich aus freien Stücken verlassen. Die Polizei berichtete damals, dass die Vermisste mehrere Einrichtungsgegenstände mitgenommen hatte. Das ließe darauf schließen, dass die Frau ihre Wohnung freiwillig verlassen hatte, so der Polizeisprecher. Einen Tag später sahen Zeugen sie dann offenbar auch noch in der Innenstadt von Steinau an der Straße nahe Hanau, bevor sich ihre Spur über mehrere Monate verlor.

+ Am 30. November 2020 verschwindet eine 42-Jährige Frau aus Steinau a.d. Straße bei Gelnhausen aus ihrer Wohnung. Seit nunmehr zwei Monaten sucht die Polizei nach der Vermissten. © Polizei Südosthessen/Screenshot Twitter

Nun verfolgt die Polizei Hinweise von Zeugen, die möglicherweise zum Auftauchen der Vermissten aus der Nähe von Hanau beitragen. Aus welchem Grund die Frau ihre Wohnung im Main-Kinzig-Kreis verlassen hat, ohne Angehörige oder Betreuer zu informieren, bleibt unklar. Die Beamten prüfen derzeit die Hintergründe des Verschwindens, nehmen aber dennoch weiterhin Hinweise entgegen. Diese können Zeugen unter der Telefonnummer 06051 /827-0 bei der Polizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Ein weiterer Vermisstenfall aus Hanau beschäftigt mittlerweile sogar die Staatsanwaltschaft in Gießen. Ein Mann wurde bereits wegen des Verdachts auf Mord festgenommen. Doch weil noch immer kein Leichnam entdeckt wurde, gilt das mutmaßliche Opfer aus Hanau weiterhin als vermisst. (iwe)