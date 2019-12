Mädchen (14) seit Tagen verschwunden - Polizei rätselt und bittet um Hilfe

In Hanau (Hessen) wird ein 14-jähriges Mädchen vermisst. Die Polizei bittet dringend um Hinweise - denn Yvonne Drechsler ist spurlos verschwunden.

14-jähriges Mädchen in Hanau (Hessen) vermisst

(Hessen) vermisst Zuletzt wurde sie am 13. Dezember gesehen

Kripo und Jugendamt stehen vor einem Rätsel

Hanau - In Hanau ist seit gut einer Woche ein Mädchen verschwunden. Die Kripo in Hanau bittet die Bevölkerung deshalb um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten Yvonne Drechsler. Die 14-Jährige aus Karben wurden zuletzt am Freitag, 13.12.2019, im Postcareé in Hanau gesehen. Die Ermittler gehen zurzeit davon aus, dass das Mädchen sich auch in Hanau, Maintal oder generell im Großraum Frankfurt aufhalten könnte. Bisher haben die Ermittlungen noch nicht zum Auffinden der Vermissten geführt.

Vermisst in Hanau: Wer hat Yvonne Drechsler gesehen?

Yvonne Drechsler ist etwa 1,50 Meter groß und schlank, außerdem hat sie lange dunkelblonde Haare. Welche Kleidung die Vermisste derzeit trägt, ist nicht bekannt. Die 14-jährige Yvonne steht unter der Vormundschaft des Jugendamts des Main-Taunus-Kreises. Sie ist laut Polizei dringend auf Medikamente und ärztliche Hilfe angewiesen.

Yvonne Drechsler (14 Jahre) wird in Hanau vermisst

Sie könnte sich in Hanau , Maintal oder im Großraum Frankfurt aufhalten

, Maintal oder im Großraum aufhalten Die Vermisste ist etwa 1,50 Meter groß

Sie ist schlank und hat dunkelblonde Haare

Wie sie bekleidet ist, ist unklar

Die Vermisste ist dringend auf Medikamente und ärztliche Hilfe angewiesen

Vermisst in Hanau: Polizei bittet um Hinweise

Wer die Vermisste Yvonne gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181-100123 zu melden. Hinweise auf ihr Verbleiben nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Auch in Nidderau ist eine Frau spurlos verschwunden. Die Polizei steht vor einem Rätsel und sucht bereits seit längerer Zeit nach Anna J. Im Klinikum Darmstadt sollte ein 55 Jahre alter Darmstädter behandelt werden - doch dort kam er nie an. Seit Mitte Dezember sucht nun die Polizei in Darmstadt und Umgebung nach dem Vermissten. Auch in der Stadt hängen Fahndungsplakate aus.

