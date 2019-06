Kaweyar (5) seit Monaten vermisst - jetzt hat die Polizei eine Kinderleiche gefunden

Seit Monaten wird die fünfjährige Kaweyar in Guxhagen bei Kassel vermisst. Das Mädchen soll in die Fulda gefallen sein. Nun hat die Polizei eine Kinderleiche gefunden.

Update vom 18. Juni 2019: Die Leiche der seit Februar verschwunden fünfjährigen Kaweyar ist in der Fulda in Hessen gefunden worden. Der Leichnam wurde am Montag im Treibgut am Pfeiler einer Brücke im Bereich Fuldabrück-Bergshausen entdeckt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung am Dienstag erklärten. Nach einer vorläufigen Identifizierung handelt es sich den Angaben zufolge um das Mädchen aus Guxhagen.

Bei den laufenden Ermittlungen hätten die Wasserschutzpolizei und die Ermittler das Treibgut am Pfeiler der Fußgänger- und Fahrradfahrerbrücke festgestellt, wie HNA.de* berichtet. Daher wurde dort eine Suchaktion gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk und der örtlichen Gemeinde Fuldabrück geplant.

Die fünfjährige Kaweyar wurde seit dem 17. Februar vermisst. An jenem Nachmittag wurde sie zuletzt auf einem Spielplatz gesehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war das Kind in die Fulda geraten, wie die Ermittler erklärten. Mehrere Suchaktionen an und in dem Fluss waren jedoch ergebnislos verlaufen.

Guxhagen/Kassel: Mädchen (5) von Spielplatz verschwunden

Es sollte ein schöner und friedlicher Geburtstag werden für Kaweyar. Das Mädchen aus Guxhagen bei Kassel ist gerade fünf geworden und feierte am Sonntagnachmittag auf einem Spielplatz in der 5000-Seelen-Gemeinde. Dann folgte für die aus dem Irak stammende Flüchtlingsfamilie das Grauen: Gegen 15.30 Uhr bemerkte die Mutter, dass Kaweyar verschwunden war. Es könnte sein, dass sie in die Fulda gefallen war, wie *HNA.de berichtet.

Seitdem wird das Mädchen verzweifelt gesucht. Am Sonntag waren 300 Rettungskräfte im Einsatz - DLRG, Feuerwehr, Polizei. Auch mit zwei Hubschraubern wurde gesucht - bislang ohne Erfolg. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde der Einsatz abgebrochen.

Seit Montagmorgen wird weiter gesucht. Aber mit jeder Minute, die verstreicht, sinkt die Hoffnung, Kaweyar noch lebend zu finden. Die Wassertemperatur der Fulda liegt bei nur 5 Grad, die Strömung ist stark.

