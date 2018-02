Verurteilter Vater-Mörder seit sechs Tagen auf der Flucht

Ein verurteilter Mörder, der in Rheinland-Pfalz in einer psychiatrischen Klinik untergebracht war, ist seit sechs Tagen auf der Flucht.

Andernach - Ein verurteilter Mörder, der in Rheinland-Pfalz in einer psychiatrischen Klinik untergebracht war, ist seit sechs Tagen auf der Flucht. Das sagte ein Sprecher der Polizei Koblenz am Mittwochmorgen.

Bei einem Arztbesuch konnte der Mörder am Donnerstag fliehen, obwohl er von Personal begleitet wurde. Der 34 Jahre alte Mann, der seinen Vater ermordet hat und als gewalttätig gilt, wurde 2005 in der Psychiatrie untergebracht. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.

dpa