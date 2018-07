Vollsperrung der A7! Unfall legt Verkehr lahm

Hefitger Unfall am Montagvormittag: Es gibt eine Vollsperrung der A7 zwischen Kassel Nord und Hann - Heftiger Stau in Hessen

Kassel - Der Verkehr wurde am Montagvormittag komplett lahmgelegt, wie extratipp.com* berichtet. Die Autobahn A7 ist derzeit zwischen den Anschlussstellen Kassel Nord und Hann. Münden - Lutterberg aufgrund eines Verkehrsunfalls voll gesperrt, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilt.

Nach ersten Informationen der an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal ist offenbar ein Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke gekracht und steht nun auf dem linken Fahrstreifen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. "Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht bekannt." Rettungswagen und auch ein Rettungshubschrauber sind an der Unfallstelle eingetroffen.

Update 11:39 Uhr: Die Vollsperrung wurde mittlerweile aufgehoben.

Matthias Kernstock / Pressemitteilung Polizeipräsidium Nordhessen

