Wegen Coronavirus: NRW-Landesregierung sagt Events ab

Die NRW-Landesregierung hat sich dazu entschlossen alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern wegen Corona abzusagen. Auch Bielefeld ist betroffen.

Bielefeld – Wegen des Coronavirus werden in Nordrhein-Westfalen alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern vorsorglich abgesagt. Das teilten Ministerpräsident Armin Laschet und Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Dienstagnachmittag auf einer Pressekonferenz mit.

Events mit weniger als 1.000 Besuchern sollen nach Absprache mit den örtlichen Gesundheitsämtern stattfinden können. Diese Maßnahme hat auch in Bielefeld Folgen. Vor allem für den regionalen Sport. Die Begegnung am kommenden Freitag zwischen Arminia Bielefeld und dem VfL Osnabrück findet als Geisterspiel statt. Zuschauer werden nicht in die SchücoArena gelassen. Weitere Details zu der Partie lesen Sie auf owl24.de*.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.