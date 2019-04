Großes Entsetzen: Jugendtrainer soll mehrere Kinder vergewaltigt haben

Dieser Fall erschüttet Westfalen: Ein 38-Jähriger soll über mehrere Jahre Kinder vergewaltigt haben. In seiner Wohnung wurde der Mann von der Polizei festgenommen.

Münster – Im vergangenen März meldeten sich die Eltern eines Jungen bei der Polizei. Der Vorwurf: Ihr Sohn (12) wurde von einem Mann schwer missbraucht. Schnell leiteten die Beamten erste Ermittlungen ein und kamen einem 38-Jährigen aus der Domstadt auf die Fährte.

Der Mann wurde schließlich in seiner Wohnung festgenommen. Er soll zwischen 2012 und 2018 mehrere Jungen schwer missbraucht haben. Diese waren zum Tatzeitpunkt erst zwölf und 13 alt. Der Verdächtige schwieg zunächst zu den Vorwürfen.

Münster: Wende im Fall um Kindesmissbrauch

Dann die Wende im Fall: Es wurden vier weitere Opfer bekannt, zudem sollen noch zwei Männer am Missbrauch beteiligt gewesen sein. Der Fall sorgt für Entsetzen in der Stadt. Was der 38-Jährige zu den Vorwürfen sagt und wie der Verein reagiert, in dem er als Jugendtrainer aktiv war, lesen Sie bei msl24.de*.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.