Deutschland-Wetter: Großstadt nach Unwetter unter Wasser - übler August droht

Wetter in Deutschland: Nachdem es in den vergangenen Tagen die ersehnte Abkühlung von der Hitzewelle gab, sehen die Prognosen für August bitter aus.

Hitzewellen, Unwetter und zahlreiche Warnungen des DWD - das Auf und Ab in Sachen Wetter in den vergangenen Tagen war extrem.

An mehreren Messstationen wurde im Juli die 40-Grad-Marke deutlich überschritten.

Trotzdem war der Juli - im Gegensatz zum Juni - kein Rekordmonat in Sachen Temperatur.

Der Sommer könnte Prognosen für August zufolge extrem weitergehen.

Update vom 31. Juli, 20.35 Uhr: Am Mittwoch galten Unwetterwarnungen für Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Die Stadt Flensburg (Schleswig-Holstein) wurde von heftigen Regenfällen aufgesucht, die die Innenstadt überschwemmten. Weil das Wasser so hoch stand, wurden einige Straßen gesperrt.

Die Regionalleitstelle berichtete, dass es alles glimpflich ablief. Es gab keine Unfälle oder Verletzungen. Im Landkreis Rendsburg-Eckernförde sorgten unter Anderem überflutete Straßen und Keller für zahlreiche Einsätze. Wie die Kieler Nachrichten berichten, seien bei der Rettungsleitstelle innerhalb weniger Minuten zwischen 50 und 60 Anrufe eingegangen.

Wetter in Deutschland: Bittere Wetter-Aussichten - Sommermonat August könnte ins Wasser fallen

Update vom 31. Juli, 16.01 Uhr: In den Landkreisen rund um Flensburg und Kiel im Norden Deutschlands warnt der Deutsche Wetterdienst mittlerweile vor schwerem Gewitter mit Starkregen und bis zu zwei Zentimeter großen Hagelkörnern. Außerdem können Sturmböen mit bis 75 km/h aufkommen.

Im Nordwesten sowie in der Mitte Deutschlands gibt es amtliche Warnungen vor starkem Gewitter. Niederschlagsmengen von bis zu 25 l/m² können dabei auftreten.

Wetter in Deutschland: Ist der Sommer schon vorbei?

Update vom 31. Juli, 8.15 Uhr: Wer über die Hitze gejammert hat, sollte jetzt nicht motzen. Der Ausläufer eines Tiefs bei den Britischen Inseln überquert Deutschland heute zögerlich ostwärts, beschreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Wetterlage. Die Kaltfront hat es in sich. Mit Gewitter und auch Unwettern, Starkregen plus Hagel sowie Sturmböen ist zu rechnen. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf bis zu 7 Grad.

Wetter: Keine Anzeichen für neue Hitzewelle im August- ganz im Gegenteil

Update vom 30. Juli, 14 Uhr: Wie wird das Wetter im August? Wie Dominik Jung, Diplom-Meteorologe von wetter.net, in einem Video erklärt, gibt es im Moment keine Anzeichen für eine neue Hitzewelle. Ganz im Gegenteil. Mancherorts könnte der Sommermonat sogar ins Wasser fallen. „Beim Regen, da könnte es etwas mehr geben als üblich“, sagt der Wetterexperte und fügt mit Verweis auf die Wetterkarte des US-Wetterdienstes NOOA hinzu: „Regional könnte der Monat sogar zu nass ausfallen.“

Ein Blick auf die Wetterkarten des europäischen Wetterdienstes gibt ein ganz ähnliches Bild. Besonders für die Bundesländer, in denen gerade erst die Sommerferien beginnen, sind das natürlich wenig erfreuliche Nachrichten.

Wetter in Deutschland: Kurzes Hitze-Comeback am Dienstag

30. Juli 2019, 8.05 Uhr: Nach der Hitzewelle in der vergangenen Woche mit Temperaturen von örtlich bis zu 40 Grad, gab es am Wochenende eine ersehnte Abkühlung. Zahlreiche Unwetter sind auch Montag noch über Berlin und andere Regionen in Ostdeutschland gezogen. Am Dienstag wird es jetzt wieder vielerorts sommerlich warm.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Spitzenwerte von 26 bis 31 Grad. Vor allem im Westen kehrt der Hochsommer damit zurück, allerdings nur für einen Tag. Denn für die restliche Woche müssen wir mit wechselhaftem Wetter rechnen. Ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen - teils auch mit Gewittern - prophezeien die Experten bis zum Wochenende. Höchsttemperaturen im äußersten Norden und Nordwesten zwischen 20 und 25 Grad, sonst zwischen 24 und 28 Grad. Deutlich kühler bleibt es an den Küsten bei 20 Grad.

Video: Die 3-Tage-Vorhersage

Die 30-Grad-Grenze könnte aber voraussichtlich erst am Wochenende und nur im äußersten Südwesten überschritten werden.

Wetter-Prognose für den August in Deutschland: Der Sommer könnte extrem weitergehen

Für den August rechnen die Wetterexperten dann wieder mit extremen Aussichten, so aktuelle Klimamodelle. Demnach gibt es Hinweise auf erneut extreme Hitzewellen.

Wetter in Deutschland: Juli trotz Hitzewellen kein Rekordmonat

Trotz zahlreicher Hitzerekorde war der Juli in Sachen Temperaturen kein außergewöhnlich heißer Monat, wie der DWD meldet. Das liegt vor allem daran, dass es in der ersten Julihälfte ungewöhnlich kühl war, so die Meteorologen.

Die Hitzewelle zeigte übrigens auch Auswirkungen auf die Politik: Die Grünen forderten angesichts aktueller und zu erwartender weiterer Extrem-Sommer unter anderem ein Recht auf Hitzefrei und Homeoffice.

va