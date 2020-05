Wetter: Erste Hitze-Tage stehen an - dann warnen Experten vor „großer Klatsche“

Das Deutschland-Wetter gibt sich im Mai 2020 sehr wechselhaft. Nach Bodenfrost kehrt nun der Sommer mit hohen Temperaturen zurück. Doch dann folgen schwere Gewitter.

Das Deutschland-Wetter* war bereits im April außergewöhnlich.

Der Mai startet nun wiederum extrem wechselhaft.

Von Bodenfrost über Sommer-Wetter bis hin zu starken Gewittern ist laut Prognose alles drin.

Update vom 7. Mai, 10.36 Uhr: Das nahende Wochenende verspricht teils sommerliche Temperaturen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegen die Temperaturen am Samstag zwischen 20 und 25 Grad. Am Freitag sind demnach sogar bis zu 27 Grad möglich.

Ein erster Vorgeschmack auf den Sommer? Nicht ganz, denn schon am Sonntag bahnt sich ein Wetterwechsel an. Im Süden sind am Muttertag erneut bis zu 25 Grad möglich, während die Temperaturen im Norden sinken können. Doch der Sonntag bringt dann auch eine „große Klatsche“, wie wetter.de berichtet. Demnach werde es windiger und deutlich kälter - ein Vorgeschmack auf Montag, wenn die Temperaturen tagsüber zwischen 8 und 14 Grad liegen. Wie der DWD berichtet, könnte es im Süden „länger andauernde Niederschläge geben“, die Schneefallgrenze sinkt auf 800 bis 400 Meter.

Wetter: Temperaturen sollen radikal absacken - Luftmassengrenze bringt sogar Schnee

Update vom 6. Mai: Am Mittwoch ist es deutschlandweit meist freundlich. Doch wer bei diesen sommerlichen Temperaturen bereits die Winterpullis wegräumen will, sollte sich noch etwas gedulden. Möglicherweise wird es im Wonnemontag Mai sogar noch einmal schneien.

Bis auf wenige Ausnahmen im Nord-Osten-Deutschlands mit Warnstufe 1 zeigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch Grün für Deutschland. Demnach kommt es zwar gegen Nachmittag in der Nordosthälfte zu Wolkenbildung, für den Rest Deutschlands bleibt es jedoch „gering bewölkt, weiter trocken“. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 20 Grad.

Bis zum Wochenende soll es von Tag zu Tag wärmer werden, meldet auch Wetteronline.de. Doch bereits am Wochenende sollen die Temperaturen wieder radikal absacken. Pünktlich zu denEisheiligen vom 11. bis zum 15. Mai treiben bereits am Sonntag ein Tief über Skandinavien und ein Hoch über dem Atlantik eiskalte Polarluft nach Deutschland.

In der kommenden Woche kann es, dort wo die kalte Luft aus dem Norden und die warme Luft aus dem Süden aufeinandertreffen, zu einer sogenannten Luftmassengrenze kommen. Darunter könnte die Schneefallgrenze sogar bis in die Täler hinabsinken. Ob und wo genau sich diese Luftmassengrenze bildet, sei bisher noch Spekulation, so Wetteronline.de.

Wetter-Experten kündigt „kälteste Nacht“ an - doch dann wendet sich das Blatt

Update vom 5. Mai, um 09.18 Uhr: Kurz bevor Deutschland wieder Sonne tanken kann, bläst das Wetter heute gefühlt erstmal noch etwas Trübsal. Im Süden hält sich die Sonne laut dem DWD den ganzen Tag hinter dicken Wolken versteckt und an den Alpen kommt es zu teils starken Schauern. Auch im Osten gibt es teilweise dichte Quellbewölkung und Schauer.

Nur im Westen kann die Sonne heute etwas länger genossen werden. Es herrschen kühle Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad. In der Nacht wird es dann nochmal so richtig kalt und es erwarten uns teilweise bis zu -6 Grad. Laut wetter.de wird es die kälteste Nacht der ganzen Woche werden. Morgen wendet sich dann das Blatt langsam gen Sommer und es herrscht viel Sonnenschein bei nur lockeren Quellwolken. Die Höchstwerte können dann sogar bis zu 20 Grad erreichen.

Deutschland-Wetter: Eisheilige lassen Sommer noch nicht ans Werk

Nachdem es Richtung Wochenende hin kurzzeitig sommerlich weitergeht, folgt nach explosionsartigen Gewittern am Sonntag schon wieder ein Sinkflug der Temperaturen. Die Eisheiligen übergeben dem Sommer noch nicht wirklich das Ruder. Ab nächsten Montag sind nämlich erneut Niederschläge und Bodenfrost angesagt.

Deutschland-Wetter: Erst Bodenfrost, dann Sommer - Wende folgt „explosive Wetterlage“

Erstmeldung vom 4. Mai 2020: München - Der Eindruck, dass das Wetter ein wenig verrückt spielt, verfestigt sich immer mehr. Schon die Langzeitprognose hatte dies vorausgesagt - sie sollte bislang Recht behalten. Und auch der Mai könnte extrem werden - extrem wechselhaft.

Zum Wochenstart ist das Wetter in Deutschland sehr unbeständig. Von starken Wolken über Schauer bis hin zu Sonne ist alles möglich. Dann zeigt sich allerdings ein neuer Trend.

Neuer Wetter-Trend in Deutschland: Der Sommer kommt zurück

Dann ist der Sommer in Deutschland definitiv auf dem Vormarsch. Allerdings kann es auch zu teils heftigen Gewittern* kommen, da feuchte Sommer-Luft nach Deutschland kommt. Am Montag warnt der Deutsche Wetterdienst bereits für den Süd-Osten und Nord-Osten Baden-Württembergs vor starken Gewittern. Für den Sommer wird Hitze und Trockenheit erwartet, besonders den Norden dürfte es hart treffen.

In den kommenden Tagen kann sich Deutschland allerdings vorerst wieder über Sommer-Wetter freuen. Schon Mitte der Woche gibt es sehr viel Sonne. Dabei profitieren wir von der Wirkung zweier Hochdruckgebiete. Im Westen und Südwesten erreicht das Thermometer bereits am Mittwoch bis zu 20 Grad.

Am Donnerstag bleibt es ebenfalls noch ruhig und sommerlich. Die Sonne scheint in den meisten Teilen Deutschlands und die Temperaturen steigen auf 18 bis 25 Grad im Südwesten. Der Sommer-Trend hält auch am Freitag an - in Bayern werden dann bis zu 26 Grad erreicht.

Das Wetter in Deutschland wird „ziemlich explosiv“ - am Wochenende knallt es richtig

Doch nach dem Sommer-Wetter wird es am Wochenende knallen. Bei bis zu 27 Grad kommen schon am Samstag erste Gewitter von Westen her auf Deutschland zu. Spätestens am Sonntag wird es dann„ziemlich explosiv bei der Wetterlage“, erklärt Meteorologe Alban Burster von wetter.com.

Ein Tiefdruckgebiet über Frankreich übernimmt die Regie und trennt feucht-warme von etwas kühlerer Luft. Im Übergangsbereich dieser zwei Zonen muss dann mit teils schweren Gewittern gerechnet werden. Diese Zone wird nach derzeitigen Schätzungen des Wetter-Experten irgendwo im Süden oder Südwesten liegen. Hier kann es zu „sehr heftigem Starkregen, Überflutungen, Hagel und Sturm“ kommen.

Sommer-Wetter in Deutschland: Was sagt die Langzeitprognose?

Gerade in Zeiten des Coronavirus*, des den Urlaub im Süden* in den Sommermonaten dank Reisebeschränkungen* eher unwahrscheinlich macht, ist das Wetter hierzulande besonders interessant. Auch für das Sommer-Wetter in Deutschland gibt es bereits Prognosen - vielmehr „Schockprognosen“, wie ein Experte es nennt.

