Wetter in Deutschland: Polarluft im Anmarsch - Meteorologe warnt vor „Kälte-Ei“ mit minus 30 Grad

Beim Wetter in Deutschland lässt der goldene Oktober auf sich warten. Wer zum Wochenende auf schönes Herbstwetter hofft, muss sich ziemlich warm anziehen.

Update vom 09. September, 22:13 Uhr: Je näher das Wochenende rückt, desto deutlicher wird, dass viele Regionen Deutschlands noch mit einem halbwegs angenehmen Samstag rechnen dürfen: Die Höchsttemperaturen liegen zwischen elf Grad in Emden und 14 Grad in Frankfurt. Das ist zwar deutlich kühler als in einigen Regionen in den vergangenen Tagen, dennoch: Laut Wetteronline erwarten Mitte und Norden Deutschland meist puren Sonnenschein - mit Ausnahme von Hamburg. Im Süden, besonders im Südwesten, kann es teilweise regnen. Etwas kühler und regnerischer wird es zum Sonntag - aber auch hier blinzelt die Sonne hin und wieder durch.

Wetter in Deutschland: Polarluft rollt an - davor nochmals Werte bis zu 21 Grad

Erstmeldung vom 08. September: München - Polarluft rollt heran. Diese Kaltfront liegt am Freitag schon über der Mitte Deutschlands, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Folgen: Im Süden ist es noch mild, im Norden dagegen herrscht kühle Meeresluft. In einem Streifen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland bis nach Sachsen und Südbrandenburg ist es nach Vorhersage der DWD-Experten stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise gibt es Regen bei Maximalwerten von 13 bis 17 Grad. In Alpennähe im Süden scheint bei Temperaturen von 17 bis 21 Grad (!) länger die Sonne.

Wetter in Deutschland: „Kälte-Ei“ mit minus 30 Grad rollt Richtung Deutschland

Zwar kommt die Kaltfront von Tief „Esther“ langsam voran, aber dann schiebt sich in rund 5500 Metern Höhe ein „Kälte-Ei genau Richtung Deutschland“, teilt Diplom-Meteorologe Dominik Jung gegenüber dem Wetterportal wetter.net mit. „Das Ei hat eine Temperatur von teilweise minus 30 Grad. Kälter ist es in dieser Höhenlage nirgendwo in ganz Europa“, erklärt Wetterexperte Jung. Das würde ein Blick auf die Wetterkarte in dieser Höhenlage zeigen. Sehr schön sei zu sehen, wie „dieses isolierte Kälte-Ei auf Deutschland“ zurolle.

Das hat Folgen für das Wetter* in Deutschland. Der Oktober ist auf Abwegen, jedenfalls temperaturmäßig. Tagsüber erreichen die Temperaturen kaum noch 10 Grad, erklärt Jung. Nachts sinken die Werte unter 5 Grad, teilweise ist Bodenfrost möglich. Eine Prognose für die Chancen auf einen golden Herbst liefert Meteorologe Jung gleich mit: „Er kommt in diesem Jahr auch nicht mehr zu uns, zumindest nicht im Oktober.“ Schneeflocken könnten am Wochenende ab 900 bis 1000 Meter fallen.

Wetter in Deutschland: Frühwinter im Oktober

An den Alpen und im angrenzenden Vorland sinkt die Schneefallgrenze*, laut DWD, in der Nacht auf Sonntag etwa auf 1000 Meter ab. Sonst ist es niederschlagsfrei und der Himmel lockert gebietsweise auf. Hier sinken die Temperaturen bis 0 Grad, sonst ist mit Werten um 2 bis 6 Grad und an den Küsten um 8 Grad zu rechnen. Streckenweise kann es Nebel geben.

Am südöstlichen und östlichen Alpenrand fällt am Sonntag dann oberhalb 1000 Meter Schnee vom Himmel, so der DWD. Sonst regnet es. Das Wetter in Deutschland ist nach der DWD-Vorhersage ziemlich durchwachsen, mit Schauern sowie Gewittern, aber auch mal sonnigen Abschnitten.

+ Wetterlage am Samstagmorgen: In rund 5500 Metern Höhe kullert ein Kälte-Ei genau Richtung Deutschland, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. © meteociel.fr

Vor Bodenfrost und Straßenglätte warnt Meteorologe Dominik Jung besonders am Montagfrüh. „Die Kombination von Bodenfrost und Frühnebel kann zu gefährlicher Reifglätte führen“, erklärt Jung. Wer noch keine Winterreifen auf seinem Auto hat, sollte sich vielleicht am Wochenende darum kümmern, so sein Tipp. Im Flachland könnte es nämlich ziemlich glatt werden.

Wetter in Deutschland: Vorhersage für die nächsten Tage

Die Aussichten auf das Wetter in Deutschland im Oktober 2020 hat Meteorologe Dominik Jung wie folgt zusammen gefasst:

Freitag: 13 bis 20 Grad, in der Mitte regnerisch, sonst Schauer, aber auch mal Sonnenschein und teils warm

13 bis 20 Grad, in der Mitte regnerisch, sonst Schauer, aber auch mal Sonnenschein und teils warm Samstag: 7 bis 14 Grad, deutlich frischer, Mix aus Sonne und Wolken, Schauer, teils kurze Gewitter

7 bis 14 Grad, deutlich frischer, Mix aus Sonne und Wolken, Schauer, teils kurze Gewitter Sonntag: 8 bis 14 Grad, wechselhaft mit Schauern und etwas Sonnenschein, morgens kalt

8 bis 14 Grad, wechselhaft mit Schauern und etwas Sonnenschein, morgens kalt Montag: 7 bis 13 Grad, nach einer kühlen Nacht, mal Sonne, mal Wolken und aus Westen neuer Regen

7 bis 13 Grad, nach einer kühlen Nacht, mal Sonne, mal Wolken und aus Westen neuer Regen Dienstag: 7 bis 13 Grad, durchwachsenes Aprilwetter

7 bis 13 Grad, durchwachsenes Aprilwetter Mittwoch: 6 bis 14 Grad, mal Sonne, mal Wolken und kurze Schauer

