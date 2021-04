Wetter: „Schockprognose“ für 2021 - der Sommer könnte brutal werden

Trockenheit und Hitze

+ © Sebastian Kahnert/dpa Die Sommer werden immer trockner. © Sebastian Kahnert/dpa

Der Trend beim Wetter in Deutschland ist besorgniserregend: Es wird zusehends wärmer und trockener. Trotz Ausreißern geht wohl auch 2021 so weiter.

Stuttgart - Der Klimawandel macht sich zusehends auch in Deutschland bemerkbar. Auch, wenn das Wetter aktuell verrückt spielt und die Temperaturen niedrig ausfallen: Der langjährige Trend beim Wetter in Deutschland gibt Anlass zur Sorge. Im Durchschnitt wird es immer wärmer, gleichzeitig fällt seltener Niederschlag. Dieses Jahr bildet laut Vorhersage auch keine Ausnahme. Wie BW24* berichtet, gibt es für das Wetter 2021 eine „Schockprognose“ mit heftigem Sommer.

Auch Niederschlag in Stuttgart ist ein seltenes Gut. Das liegt aber eher an der Lage in einem Talkessel, als am Klimawandel (BW24* berichtete). *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA