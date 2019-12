WhatsApp: Mit diesen Neujahrs-Sprüchen startet ihr gut ins neue Jahr

Silvester steht vor der Tür. Mit einem schönen Spruch per WhatsApp könnte ihr euren Liebsten sagen, dass ihr euch auf das neue Jahr mit ihnen freut. Wir haben die besten Sprüche für euch zusammengestellt.

Das neue Jahr 2020 ist da.

RUHR24 hat die besten Silvestersprüche für WhatsApp für euch zusammengestellt.

Egal ob förmlich oder witzig: Für jeden ist etwas dabei

In wenigen Tagen ist es so weit: Pünktlich um 0 Uhr verabschieden wir uns an Silvester vom alten Jahr und begrüßen mit Böllern und Raketen das neue. In der Regel hat man da auch seine Liebsten um sich. Doch wenn dies Mal nicht der Fall sein kann, möchte man ihnen doch die besten Wünsche für das neue Jahr schicken.

Neujahr bei WhatsApp - die besten Sprüche

Dafür eignet sich am besten WhatsApp, denn das überträgt die Nachricht trotz aller Netzprobleme an Silvester garantiert. Und weil Klassiker wie "Guten Rutsch" nichts Besonderes mehr sind, hat RUHR24.de*erneut ein paar Alternativen an WhatsApp-Sprüchen für euch zusammengestellt, die sicher jedem in Erinnerung bleiben.

Ob der Spruch ein wenig lustiger oder doch etwas förmlich und stilvoll formuliert sein soll, hängt von der jeweiligen Person ab, die die Nachricht bekommt. An eure Großtante dritten Grades oder an euren Chef solltet ihr vielleicht nicht die gleichen Zeilen per WhatsApp schicken, wie an eure besten Freunde. In der Sammlung sollte aber für jeden was dabei sein. Viel Spaß beim Lesen und beim Raussuchen des besten Spruches für Silvester.

Heute ist Silvesternacht, alles blinkt und alles kracht. Ich wollt‘ an einen lieben Menschen denken und dir diese Neujahrsgrüße schenken.

Sag Goodbye zum alten Jahr, dann werden deine Wünsche wahr. Schau nach vorne und bleib nicht stehen, damit sie in Erfüllung gehen.



Für das neue Jahr wünsche ich dir soviel, wie der Regen Tropfen hat, soviel Liebe wie die Sonne Strahlen hat und soviel Gutes wie der Regenbogen Farben hat!



Still und leise, auf diese Weise schicke ich diese Nachricht auf die Reise. Mit Freude und Grüßen soll sie dir das neue Jahr versüßen.



Habe gerade auf deine Kontonummer 2020 bei der Zukunftsbank 365 Tage Glück, Freude, Liebe und Gesundheit eingezahlt. Viel Spaß beim Ausgeben!



Das alte Jahr, so lass es gehen es bringt ja nichts, zurückzusehen. Schau nach vorn, ein neues Jahr, mach in diesem deine Träume wahr!



Viel Glück im neuen Jahr wünsche ich dir, 12 frohe Monate, 52 glückliche Wochen, 365 bezaubernde Tage, 8.760 einmalige Stunden, 565.000 unvergessliche Minuten und 31.536.000 atemberaubende Sekunden. Happy New Year!



Was torkelt so spät durch Nacht und Wind? Es ist ein Glücksschwein, das lallt und singt. Es wünscht dir viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr!

WhatsApp: förmliche Neujahrswünsche

Diese Neujahrswünsche eignen sich perfekt für den Chef, den Nachbarn oder die Person, der man einfach ein paar nette Worte zu Silvester sagen will, ohne dabei in ein Fettnäpfchen zu treten. Und ganz nebenbei gesagt: Kopiert sie euch einfach vorher schon, dann kann auch um 12 Uhr mit dem ein oder anderen Gläschen Sekt intus nichts schiefgehen und peinliche Rechtschreibfehler oder Autokorrekturen bei WhatsApp bleiben aus.

Am Himmel leuchten die Sterne so klar, ich wünsch dir/Ihnen ein gutes neues Jahr!

Ich möchte mich bei euch für das erfolgreiche letzte Jahr bedanken. Es war toll, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich freue mich schon wieder darauf, mit euch gemeinsam die kommenden Aufgaben zu bewältigen. Frohes Neues Jahr!



Zu Beginn eines jeden Jahres kommen Sie der Verwirklichung Ihrer Träume einen Schritt näher. Ich hoffe, dass dieses Jahr der Durchbruch gelingt und Ihre Träume Wirklichkeit werden.



Oder etwas weniger förmlich:

Das alte Jahr ist bald futsch, lass mir dir noch was sagen: Guten Rutsch! Lass die Korken knallen, die Gläser klingen und uns nächstes Silvester zusammen besingen!



Mit dieser Whatsapp kommen viele Silvestergrüße: Bleib gesund! Liebe! Lache! Hab Freude am neuen Jahr! Bis demnächst, ist doch klar!

Silvester: WhatsApp-Sprüche, die ans Herz gehen

Das wünscht man natürlich niemand, dass er Silvester ohne seine Liebste oder seinen Liebsten verbringen muss, aber manchmal lassen es die Umstände nicht anders zu. Und dann will man natürlich eine Nachricht per WhatsApp verschicken, die ganz besonders rührend oder emotional ist. Kurz: Die jedes Herz höher schlagen lässt.

Silvester oder nicht – Du bist das ganze Jahr ein Knaller!

Um 12 da ist gleich wieder Schluss, drum schick‘ ich dir den letzten Kuss. Doch keine Sorge, im neuen Jahr bekommst du noch mehr, ist doch klar.



Ich bin die kleine Silvestermaus, steh leider nicht vor deinem Haus. Drum schick ich dir aus weiter Ferne, eine Handvoll Zaubersterne. Frohes Neues Jahr!



Um Mitternacht werd ich an dich denken, ein Glas auf unsere Liebe einschenken. Ganz viel Wünsche für das neue Jahr für dich – denn du bist wunderbar! Auf die nächsten 356 Tage, wir sehen uns ganz bald – keine Frage!

Seid ihr schon fündig geworden? Damit die Silvestersprüche per WhatsApp noch ein bisschen liebevoller und bunter aussehen, könnt ihr sie natürlich noch mit den passenden Emojis verschönern.

WhatsApp-Sprüche zu Neujahr

Wer es an Silvester um Mitternacht nicht mehr geschafft, ein paar nette oder vielleicht auch lustige Zeilen per WhatsApp zu versenden, kann das ja am 1. Januar noch nachholen.

An alle, die mir 2019 Glückwünsche zu Silvester geschickt haben: Nichts ist passiert! Schickt mir für 2020 entweder Geld, Wodka oder Tankgutscheine. Frohes neues Jahr!

Ich wünsche dir, dass deine Diätpläne dieses Jahr länger als bis zum 2. Januar anhalten! Frohes Neues Jahr!



Silvester vorbei, ein neuer Morgen. Vergessen sind die alten Sorgen. Lass uns zusammen in die Zukunft sehen und gemeinsam das neue Jahr begehen.

Das neue Jahr ist noch nicht alt, die letzten Krache sind gerade erst verhallt. Was willst du tun, was soll dir gelingen? Mit Glück und Fleiß wird es das neue Jahr dir bringen!

Und wem die Sprüche zu Silvester für WhatsApp immer noch zu viel Schreiberei sind oder wem die klassischen Silvestersprüche auf Dauer zu langweilig werden, der kann es auch mit einem GIF oder einem Video versuchen. Denn manchmal sagen Bilder mehr als tausend Worte. In diesem Sinne: Guten Rutsch!

