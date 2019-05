Gruppe junger Männer belästigt mehrere Mädchen sexuell - Helfer (14) brutal verprügelt

Schockierender Vorfall: Mehrere Mädchen werden auf einem Hip-Hop-Konzert sexuell belästigt. Ein 14-Jähriger, der ihnen helfen will, wird brutal zusammengeschlagen.

Wiesbaden - Am Freitagabend wurden bei der Wiesbadener Polizei mehrere Vorfälle von sexueller Belästigung zur Anzeige gebracht, die sich bereits am vergangenen Dienstagnachmittag (7. Mai) auf einer Musikveranstaltung abgespielt haben. Gleich mehrere Mädchen gaben an, ein Konzert besucht zu haben und dort aus einer Gruppe von männlichen Jugendlichen heraus sexuell belästigt und angefasst worden zu sein.

Sexuelle Belästigung: Mehrere Mädchen erstatteten Anzeige

Mittlerweile haben sich beim Veranstalter des Konzertes noch weitere Mädchen gemeldet, die ebenfalls Opfer geworden sind. Ein 14-jähriger Jugendlicher zeigte Zivilcourage und wollte die Mädchen schützen. Im Anschluss an das Konzert wurde er daraufhin von mehreren männlichen Personen niedergeschlagen und am Boden liegend getreten. Die Wiesbadener Polizei hat aufgrund von Ermittlungen mittlerweile die Personalien von einem 11-Jährigen und einem 16-Jährigen ermittelt, die mutmaßlich für beide Taten in Frage kommen. Gegen beide wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sexueller Belästigung ermittelt.

Geschädigte Mädchen sollen sich bei Polizei melden

Da bisher noch nicht abschließend geklärt ist, wie viele Mädchen tatsächlich Opfer der Personengruppe geworden sind, werden die Geschädigten gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise auf weitere Tatbeteiligte können dort ebenfalls gegeben werden.

(smr)

