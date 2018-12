Junger Mann liegt bewusstlos auf dem Gehweg - roter BMW gibt Rätsel auf

Wieso verschwand ein roter BMW so schnell von dem Ort, an dem ein Mann bewusstlos gefunden wurde? Die Polizei sucht Zeugen.

Ein junger Mann liegt bewusstlos auf dem Gehweg, als ihn jemand findet. Ein roter BMW gibt den Beamten nun ein großes Rätsel auf.

Wiesbaden - Ein Passant hat einen 27-Jährigen nach einem Streitbewusstlos auf der Straße aufgefunden. Da sich der Mann an so gut wie nichts erinnern konnte, steht die Polizei in Wiesbaden nun vor einem Rätsel. Ein gesuchter roter BMW könnte eine heiße Spur sein. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Wiesbaden: 27-Jähriger hat Streit - kurz darauf wird alles schwarz

Was war passiert? An einem Samstag um die Mittagszeit erschien der 27-Jährige zusammen mit einem Begleiter an einem Mehrfamilienhaus in der Wiesbadener Landstraße. Das teilt die Polizei mit. Dort sollen Personen wohnhaft sein, die der junge Mann kennt. Aufgrund von privaten Problemen aus der Vergangenheit soll es dann zu dem Streit gekommen sein: Die Auseinandersetzung begann in dem Haus, verlagerte sich kurz später auf die Straße.

27-Jähriger liegt in Wiesbaden bewusstlos auf Gehweg - BMW verschwindet auffallend schnell

Dort entdeckte ein Zeuge den 27-Jährigen, der sein Bewusstsein verloren hatte. Der Geschädigte wurde mit Prellungen und dem Verdacht einer Gehirnerschütterung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Ein pikantes Detail bemerkte der Zeuge: Ein roter BMW, eine Limousine mit einem "RÜD"-Kennzeichen (steht für Rüdesheim), entfernte sich auffallend schnell von den Örtlichkeiten. Ob der Wagen beziehungsweise deren Insassen mit dem Vorfall in Wiesbaden zusammenhängen, ist derzeit noch im Stand der Ermittlungen.

Da der 27-Jährige kurzzeitig bewusstlos wurde, kann er keine Angaben zu dem tatsächlichen Tatablauf machen. Deshalb steht die Polizei in Wiesbaden vor einem Rätsel: Wer Hinweise zu dem roten BMW oder den Geschehnissen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 zu melden. Die extratipp.com*-Leser staunen aktuell auch über folgende Meldung: Junger Mann zieht mit neuer Bekanntschaft um die Häuser - plötzlich passiert es.

Natascha Berger

