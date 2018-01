Wildsau verwüstet Modehaus: Polizei muss Tier erschießen

Eine ausgewachsene Wildsau hat am Donnerstag in Dillingen an der Donau Schrecken verbreitet und erheblichen Sachschaden angerichtet. Das Tier wurde schließlich von einer Polizeistreife erschossen.

Nach Polizeiangaben ging am frühen Nachmittag der erste Notruf eines Bürgers ein, der ein Wildschwein in seinem Garten gesehen hatte. Weitere Anrufe aus anderen Straßen folgten, die Wildsau war inzwischen weiter in Richtung Innenstadt gelaufen. Dort rannte sie zuerst durch eine gut besuchte Apotheke und beschädigte eine Glasschiebetüre, dann rannte sie in ein Modehaus und rumpelte vorher noch gegen einen parkenden Pkw.

„Im Bekleidungsgeschäft tobte sich die Wildsau ausgiebig an den Ausstellungspuppen aus, während die 16 Angestellten und Kunden auf die Kassenbereiche oder in die oberen Stockwerke flüchteten“, heißt es weiter im Polizeibericht. Die Polizeistreife bereitete dem Schrecken dann ein Ende.

Die Wildsau hinterließ einen geschätzten Gesamtschaden von rund 10 000 Euro, Menschen kamen nicht zu Schaden. Unklar ist, ob das Tier wegen einer Drückjagd im benachbarten Lauingen in Panik geraten war.

