Brennendes Ungetüm: Windrad steht in Flammen - plötzlich kommt es zum Unglück

In Holtriem bei Wilhelmshaven geriet ein Windrad in Brand (Symbolbild)

Ein Windrad brannte in Holtriem bei Wilhelmshaven und erwies sich als beinahe unlöschbar. Als dann die brennenden Flügel herabstürzten, wurde es richtig gefährlich für die Feuerwehr.

Wilhelmshaven - Ein brennendes Windrad wurde am Donnerstagnachmittag, 29. November, in einem Windpark bei Wilhelmshaven gemeldet. Wie nordbuzz.de* berichtet, stand die Anlage zu diesem Zeitpunkt bereits lichterloh in Flammen. Ein gefährlicher und schier aussichtsloser Kampf für die Feuerwehr.

Windrad brennt lichterloh bei Wilhelmshaven in Flammen: Gefährlicher Einsatz für die Feuerwehr

+ Das Windrad brannte in Holtriem im Landkreis Wittmund bei Wilhelmshaven © Screenshot Google Maps Da sich das Feuer in schwindelerregender Höhe befand und ein starker Wind herrschte, konnten die Feuerwehr-Kräfte nach Angaben von Nonstopnews nicht mit normalen Drehleitern arbeiten. Ihnen blieb nicht anderes übrig,als den Bereich um das brennende Windrad bei Wilhelmshaven weiträumig abzusperren und aus sicherer Entfernung mit Wasserwerfern zu arbeiten.

Windrad brennt lichterloh bei Wilhelmshaven: Plötzlich stürzen zwei brennende Flügel zu Boden

+ Brennendes Windrad (Symbolbild) © picture alliance/dpa Wie gefährlich der Einsatz für die Feuerwehr-Kräfte und wie wichtig das Absperren des Gefahrenbereichs rund um das brennende Windrad war, stellte sich bald heraus: Während der Löscharbeiten stürzten plötzlich zwei brennende Flügel der Windkraftanlage mit einem lauten Knall zu Boden. Die Flammen wurden mit Hilfe von Lösch-Schaum mit gebührendem Sicherheitsabstand gelöscht.

Windrad bei Wilhelmshaven in Flammen: Gefahr für die Feuerwehr

+ In Flammen stehendes Windrad (Symbolbild) © picture alliance/dpa Nach einem schier endlosen Einsatz konnten die Feuerwehr-Kräfte erst in den späten Abendstunden abrücken.

Glücklicherweise wurde niemand bei den Löscharbeiten um das brennende Windrad verletzt. Der wirtschaftliche Schaden ist jedoch enorm.

* nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

