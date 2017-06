Zweijähriger ist auf Wasserspielplatz fast ertrunken

In Hamburg ist ein zweijähriger Junge auf einem Wasserspielplatz fast ertrunken. Sein Zustand sei noch kritisch, berichtet die Polizei.

Hamburg - Der kleine Junge hatte mit seiner Mutter am Montag am Rande des Wasserspielplatzes im „Harburger Stadtpark“ eine Feier zum Ende des Fastenmonats Ramadan besucht. Die Polizei hatte zunächst von einer Geburtstagsfeier gesprochen und diese Angabe korrigiert.

Während der Feier bemerkte die Mutter plötzlich, dass sie ihren Jungen seit einigen Minuten nicht mehr gesehen hatte, wie ein Polizeisprecher erklärte. Sie fand ihn kurz darauf leblos in einem etwa 50 Zentimeter tiefen Wasserbecken. Anwesende begannen damit, den Zweijährigen zu reanimieren. Ein Notarzt brachte das Kleinkind in ein Krankenhaus in Altona.

dpa