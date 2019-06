Am 1.7. ist Schluss: Deutscher Free-TV-Kanal stellt Betrieb ein - Spott für Nachfolger

Ein neuer Free-TV-Sender, dessen Name aber gar nicht so richtig neu klingt, geht am 1. Juli an den Start. Doch es gibt auch Spott.

München - Die Zeit der vielen neuen Free-TV-Sender ist eigentlich längst vorbei. Der Markt gilt als gesättigt, alle Nischen scheinen besetzt. Doch diesen Sommer gibt es gleich ZWEI neue Free-TV-Sender auf dem deutschen Markt.

Der erste startete am 6. Juni und galt als „Paukenschlag“. Der Name: HGTV - ein Zuhause für alle, die auf Immobilien- und Wohn-Themen stehen. Er sorgt schon jetzt für geteilte Reaktionen.

Der zweite geht am 1. Juli an den Start. Und sein Name klingt gar nicht sooo neu: „Anixe+“ wird der neue Free-TV-Sender heißen. Der Begriff „Anixe“ ist sicherlich vielen Zuschauern ein Begriff, schließlich zählt das Mannheimer Unternehmen schon seit mehr als zehn Jahren zur TV-Landschaft, etwa als Pioniere im hochauflösenden Free-TV mit „Anixe HD“. Oder auch mit dem niedrig aufgelösten Kanal „Anixe“.

Letzterer wird nun begraben: Wie das Unternehmen mitteilte, wird „Anixe“ ab 1. Juli durch einen anderen Sender aus eigenem Hause ersetzt: „Anixe+“. Die Betreiber versprechen „umfassende fiktionale Programm-Highlights in HD-Ready-Qualität im Free-TV mit einem zusätzlichem Video-On-Demand-Angebot in der per Red Button (HbbTV) abrufbaren Mediathek - ein großes Plus an Mehrwerten“, mit Verweis auf das „Plus“ im Namen.

Neuer Free-TV-Sender: „Anixe+“ startet mit „Anger Management“ und „SK Kölsch“

Einige Highlights hat „Anixe+“ bereits angekündigt: So kommt die US-Serie "Anger Management" mit Charlie Sheen ins Programm, ein echtes Schmankerl. Dazu kommen die Klassiker-Krimireihe wie "SK Kölsch" und die Krimi-Komödie "Ein Bayer auf Rügen" zum Zug. Ab 1. August zeigt der neue Free-TV-Sender die Actionserie „Helicops“ ins Programm, auch Fans von Dokumentationen werden bedient.

Wermutstropfen: HD-Ready bedeutet leider nicht Full-HD, sondern ist niedriger aufgelöst, zudem seien Kunden von Vodafone/Kabel Deutschland ausgenommen.

Neuer Free-TV-Sender sorgt auch für Spott

Und auch die Ausrichtung des Senders sorgt bereits für Spott. „Endlich ma n Sender mit diversen älteren Serien... “, schreibt ein Nutzer etwa auf der DWDL-Facebook-Seite. Ironisch oder nicht? Vermutlich ja, jedenfalls kassiert er Gelächter als Reaktion. Schließlich schossen in den vergangenen Jahren Sender wie Sat.1 Gold aus dem Boden, die all das bieten, was man wohlwollend „Kult-Serien“ oder gehässig „Alte Schinken“ nennen kann.

Auch auf der Facebook-Seite von digitalfernsehen.de hält sich die User-Begeisterung in Grenzen. „Anixe ist ein sinnloser Sender. So eine Art Tele5/Das Vierte/NeunTV in einem. Nur mit einem Programm, woran sich nur wenige in 1 Jahr erinnern werden“ und „Aus Raider wurde Twix - sonst änderte sich nix. Genauso wird es bei Anixe sein...“, heißt es da.

Es gibt auch Fans, die sich gespannt zeigen: „Ich glaube, Anixe erfindet sich jedes Jahr neu. Als der Sender in den ersten Jahren war, hat er mir sehr gut gefallen, wohl auch, weil damals dort ‚Frasier‘ lief. Das letzte Mal, als ich dort was gezielt eingeschaltet habe, war, glaube ich, Anfang letzten Jahres ‚Becker‘. Nach zwei Episoden hatte ich genug, weil Teleshopping sich generell weitaus länger anfühlt als ein herkömmlicher Werbeblock.“

Übrigens, falls es etwas verwirrend wurde: „Anixe HD Serie“, der 2016 aus „Anixe HD“ hervorging, existiert weiter. Die beiden Sender aus dem Hause heißen dann also „Anixe HD Serie“ und „Anixe+“

Ein anderer deutscher Free-TV-Sender musste vor einigen Monaten Insolvenz anmelden.

