Tatort aus Kiel: „Borowski und der Fluch der weißen Möwe“ könnte ein Hit werden

Kassel/Kiel - Normalerweise kommen „Tatort“-Kommissare immer zu spät. Sonst könnten sie die Tat verhindern und müssten für die TV-Zuschauer nicht den Mörder suchen. In „Borowski und der Fluch der weißen Möwe“ (ARD, Sonntag, 10.05.2020, 20.15 Uhr) sind Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) jedoch schon da, als ein Polizeischüler stirbt. Es ist nicht die einzige Besonderheit dieses Kieler „Tatorts“.

Tatort aus Kiel (ARD): Um was geht es in „Borowski und der Fluch der weißen Möwe“?

Um die Möwe geht es im Tatort aus Kiel heute Abend in der ARD jedenfalls nicht. Sie ist nur eine Metapher für Fliegen und Fallen sowie die Frage nach der Schuld. Während eines Rollenspiels in einem Workshop, den Sahin und Borowski in einer Polizeischule leiten, sticht die Nachwuchsermittlerin Nasrin (Soma Pysall) auf einen Kollegen ein.

Er verblutet vor der ganzen Klasse. Zuvor hatte Nasrin mitansehen müssen, wie sich eine alte Freundin vom Hochhausdach in den Tod stürzt. Sahin und Borowski wollen wissen, was der Suizid mit dem Mord zu tun hat.

Tatort aus Kiel (ARD): Was will uns dieser „Tatort“ sagen?

Dass „wir jederzeit zu Opfern und Tätern werden können“, wie Schauspieler Axel Milberg sagt: „Wir gehen auf dünnem Eis.“ Zudem geht es im Tatort aus Kiel (ARD) um die Frage, was solch erschütternde Ereignisse mit uns machen. Für ihr Drehbuch haben sich die Autoren Eva Zahn und Volker A. Zahn auch von Gesprächen inspirieren lassen, die sie für ihren Film „Das Leben danach“ über die Duisburger Loveparade-Tragödie geführt haben.

Stefan Hergli alias Sero gibt morgen im #Tatort nicht nur sein Debüt als Schauspieler. Er hat auch den Song "Fliegen" für den Film geschrieben und produziert. pic.twitter.com/IORxJ6s1PQ — Tatort (@Tatort) May 9, 2020

Tatort aus Kiel (ARD): Ist der vierte Fall mit Almila Bagriacik ihr bislang bester Auftritt?

Auf jeden Fall stand Ermittlerin Sahin noch nie so im Mittelpunkt wie in diesem Tatort aus Kiel (ARD). Regisseur Hüseyin Tabak, für den es der erste „Tatort“ ist, sagt über die Figur: „Mila ist eine Frau mit einem Messer zwischen den Zähnen.“ Für Bagriacik war der Dreh ein doppeltes Wiedersehen: Mit Kida Ramadan, der in einer Nebenrolle zu sehen ist, spielte sie in der Gangster-Serie „4 Blocks“ ein Geschwisterpaar.

Tatort aus Kiel: Stefan Hergli alias Sero gibt sein Schauspiel-Debüt und steuert den Song bei

+ Kieler Tatort-Kommissare: Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) in einem besonderen Einsatz an der Polizeischule. © Christine Schroeder/NDR Und Schauspiel-Neuling Stefan Hergli, der einen Polizeischüler spielt, kennt sie aus der Schule. Hergli hat als Rapper Sero Karriere gemacht. Für den „Tatort“ hat er mit Bagriacik den Titelsong beigesteuert: „Fliegen“ handelt vom Nach-oben-wollen und der Angst zu fallen. Sero rappt: „Wenn ich falle, will ich wie die Sonne untergehen.“ Könnte ein Hit werden.

Tatort aus Kiel (ARD): Lohnt sich das Einschalten?

Ja. Mit seinem „Tatort“-Debüt ist Regisseur Tabak ein packendes Psychogramm über alte und junge Polizisten gelungen. Selbst der ehemalige Graffiti-Sprayer Sero hat nun teilweise ein anderes Bild des Berufs. Früher geriet er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Jetzt sagt er: „Ich finde die Arbeit der Polizei wichtig, aber es ist so gar nicht meine Welt.“

Tatort aus Kiel (ARD): Kann man den Tatort auch im Live-Stream sehen

Ja, das geht direkt über die Webseite der ARD. Das Erste bietet auch Apps für viele Betriebssysteme wie Android und iOS an.

Von Matthias Lohr

