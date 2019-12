ARD-Tagesschau sorgt mit „Panne“ für Gelächter - „Oder ist das Absicht...?“

Eine Meldung aus der ARD-Tagesschau sorgte bei einem Twitter-Nutzer für einen „Lachflash“ und bei anderen für Spott. Musste auch Sprecherin Linda Zervakis innerlich grinsen?

Der neue Termin für die Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER in Berlin steht: 31. Oktober 2020.

Auch die ARD-Tagesschau berichtete darüber.

Bei Twitter wurde gleich in verschiedener Hinsicht gespottet.

Berlin - Na endlich! Der Termin für die Eröffnung des BER-Hauptstadtflughafens steht. Am 31. Oktober 2020 soll der Airport Berlin eröffnen. Mit schlappen neun Jahren Verspätung und mehr als verdreifachten Kosten. Der Termin wurde am Freitag, 29. November, bekannt gegeben.

BER-Flughafen: ARD-Tagesschau berichtet über Termin - Twitter-User spotten

Natürlich berichtete auch die Tagesschau in der ARD über die Nachricht. Und nachdem der BER-Flughafen ja traditionell ein gern genommenes Ziel für Hohn und Spott ist, sorgte das „Wie“ für Lacher.

Denn einigen Zuschauern ist die Einblendung aufgefallen. „Neuer Termin: BER-Eröffnung am 31. Oktober geplant“ war im Hintergrund zu lesen. Eine Panne ist das nicht - schließlich entspricht das den Tatsachen. Dass jedoch das Jahr nicht mit angegeben war, brachte eine naheliegende Vorlage für Twitter-Nutzer.

ARD-Tagesschau: Musste Linda Zervakis bei BER-Meldung insgeheim grinsen?

„Ihr habt die Jahreszahl vergessen... oder ist das Absicht...?“, schreibt ein User. Andere haben Nachrichtensprecherin Linda Zervakis ins Gesicht geschaut. Und entweder große Professionalität entdeckt. Oder aber ein unterdrücktes Grinsen. „Woran erkennt man echte Profis? Daran, dass sie keine Miene verziehen, wenn sie so eine Meldung bringen müssen“, schreibt ein Twitter-Nutzer.

„Sehen, wie sich Linda Zervakis bei der Meldung über den neuen Erörffnungstermin des BER in der Tagesschau ein breites Grinsen verkneift? #unbezahlbar“, meint ein anderer. „Lachflash während der Tagesschau: Bei der Mitteilung über den Termin der Aufnahme des Flugbetriebes bei BER konnte Linda Zervakis sich das Grinsen kaum noch verkneifen. Sie durfte nicht lachen ... ich schon!“ Und noch ein Nutzer hat ihr ins Gesicht geschaut: “Wenn sich die #Moderatorin der Tagesschau bei der Meldung zum Eröffnungstermin des BER das Lachen fast nicht verkneifen kann.“

Woran erkennt man echte Profis? Daran, dass sie keine Miene verziehen, wenn sie so eine Meldung bringen müssen.@lindazervakis @tagesschau #BER pic.twitter.com/aO8cIpyNsG — meini68 (@meini68) November 30, 2019

ARD-Tagesschau: BER-Flughafen soll am Reformationstag eröffnet werden

Den 31. Oktober 2020 haben die Betreiber des Flughafens, der im brandenburgischen Schönefeld liegt, übrigens bewusst ausgesucht. An jenem Samstag ist Reformationstag, der in dem Bundesland gefeiert wird. „Wir haben diesen Tag gewählt, weil wir nach der risikoärmsten Situation gesucht haben“, sagte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag. Zuvor hatte er den Aufsichtsrat über den Termin informiert.

Rund eine Woche vorher enden in Berlin die Herbstferien. Laut dem BER-Chef bedeutet das für den geplanten Tag der Eröffnung rund ein Drittel weniger Fluggäste als während der Ferien oder im Sommer. „Dadurch war es schon naheliegend, dass wir ans Ende Oktober gehen.“

Ein Bombenfund bei den Bauarbeiten hat auch noch für Wirbel gesorgt.

