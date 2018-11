Astrid Lindgrens Leben wurde verfilmt: Kinostart ist im Dezember 

Astrid Lindgren (1907-2002) und ihr „Handwerkszeug“ zum Schreiben - aufgenommen im September 1987 in ihrer Wohnung in Stockholm.

Keine hat Geschichten so schön erzählt wie Astrid Lindgren. Die schwedische Kinderbuchautorin wäre in diesem Jahr 111 Jahre alt geworden. Der Kinofilm „Astrid“ fasst ihr Leben zusammen.

München - Die weltbekannte schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren starb am 28. Januar 2002 im Alter von 94 Jahren. Am 14. November, also vor wenigen Tagen, wäre Lindgren 111 Jahre alt geworden. Sie wird noch immer von Millionen Kindern und Eltern verehrt, denn sie hat ihnen Figuren wie Michel aus Lönneberga, Pippi Langstrumpf, Lotta, Ronja Räubertochter und die Kinder aus Büllerbü geschenkt. Über Lindgren sind in der Vergangenheit mehrere Biografien erschienen, jetzt fasst ein Film Lindgrens Leben zusammen. Kinostart in Deutschland ist der 6. Dezember 2018.

Der Film „Astrid“ beschreibt, wie Lindgren zur weltweit gefeierten Schriftstellerin aufstieg. Die Hauptrolle spielt die 23-jährige Alba August. Regie führte die Dänin Pernille Fischer Christensen, die auf der Berlinale mehrere Preise gewann.

