Bachelor 2020: Wer ist raus? Welche Kandidatinnen sind noch dabei?

Wer wird das Herz des Bachelors erobern? Alle Kandidatinnen von „Der Bachelor“ 2020 im Überblick. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden, wer noch im Rennen ist, und wer gehen musste.

Am 8. Januar 2020 startet die 10. Staffel von „Der Bachelor“ .

startet die 10. Staffel von . Sebastian Preuss (29) sucht unter 22 Kandidatinnen seine Herzensdame

sucht unter 22 Kandidatinnen seine Herzensdame Immer aktuell hier: Welche Kandidatinnen sind noch dabei, welche mussten gehen?

Bachelor 2020: Drei Kandidatinnen sind nach Folge 7 noch dabei

Update vom 19.02.2020: Schon kurz nach Beginn von Folge 7 war für Kandidatin Natali schon Schluss, denn der Bachelor konnte nur vier Damen zu Hause in Deutschland besuchen und ihre Familien kennenlernen. Bei den Homedates wurde dann mit Wioleta und Leah fleißig geknutscht - Desiree ist bisher die einzige Teilnehmerin, mit der der „Knutschelor“ noch keine Zärtlichkeiten ausgetauscht hat. Trotzdem schmiss Sebastian Preuss am Ende Leah raus. Etwa, weil ihn ihre Beauty-OPs störten?

Nur noch drei Single-Ladies sind noch dabei beim „Bachelor 2020“. Sie dürfen nächste Folge Sebastian Preuss auf die Dreamdates in Mexiko begleiten.

Bachelor 2020: Diese Kandidatinnen sind nach Folge 6 raus

Bachelor 2020: Die Kandidatinnen sind nach Folge 7 noch dabei

Kandidatin Alter Beruf Herkunft Desiree Zurga 27 Cross-Media-Managerin München Diana Kaloev 22 Studentin (Journalismus) Köln Wioleta Psiuk 28 Model Münster

Bachelor 2020: Für vier Kandidatinnen war in Folge 6 Schluss

Update vom 12.02.2020: Gleich vier Damen sagten dem Bachelor heute Adieu. Vanessa ging freiwillig - sie hielt es in der Villa nicht mehr aus und hatte das Gefühl, dass ihr andere Kandidatinnen mit Sebastian Preuss schon voraus sind.

Von Anna verabschiedete sich Sebastian Preuss schon vor der Nacht der Rosen. Beim Einzeldate, das der Bachelor mit drei Kandidatinnen nacheinander veranstaltete, hatten die den zwei überhaupt nicht harmoniert.

Beim Gespräch in der Nacht der Rosen dann der Schock: Sebastian Preuss erklärte Jenny-Jasmin, dass es beim Kuss mit ihr nicht gefunkt hat und der Kuss „unpassend“ war. Dementsprechend war dann auch in Folge sechs Schluss für „JJ“, genauso wie für Jenny T. Somit ist von anfänglich fünf Jennys keine einzige mehr übrig! In Bachelor-Folge sieben erwarten uns die Homedates*. Vorher muss aber noch eine Kandiadtin gehen.

Bachelor 2020: Zwei Kandidatinnen mussten in Folge 5 wieder gehen

Update vom 05.02.2020: Zwei Kandidatinnen mussten heute wieder gehen, doch auf wen die Wahl des Bachelors fiel, hätten wir nicht gedacht. Denise-Jessica erhielt keine Rose von Sebastian. Mit dieser Entscheidung konnte man ein wenig rechnen, denn nachdem Denise übel gelaunt beim Gruppendate war, sie anschließend noch mit Sebastian alleine Zeit verbringen konnte und dieser das Fazit zog „unser Verhältnis ist noch distanziert“, war diese Wahl fast zu erwarten. Immerhin wurde der „Knutschelor“ ja sonst mit allen Einzeldates etwas intimer und mit Denise eben nicht.

Doch die zweite Entscheidung ließ uns doch etwas die Kinnlade nach unten fallen, denn Sebastians Favoritin Linda musste gehen. Und warum? Ganz einfach: Sie küsste ihn bei dem Einzel- bzw. Übernachtungsdate nicht und schlief sogar in einem eigenen Hotelzimmer. Um dem Ganzen dann noch die Krönung aufzusetzen, war Linda auch noch so vermessen bei der „Nacht der Rosen“ nicht das Gespräch mit ihm zu suchen. Das war wohl zu viel für das Ego des Bachelors. Ob Bachelor-Folge Nummer sechs genauso aufwühlend wird?

Bachelor 2020: Wer bekam in Folge 4 keine Rose?

Update vom 29.01.2020: „Der Bachelor“ war auch in Folge vier kein Kostverächter. In einer mit Schokolade gefüllten Badewanne knutschte er Model Wioleta* und belohnte sie für den Kuss schon vor der Rosenvergabe in der Nacht der Rosen mit einer Schnittblume.

Dann war Leah dran. Sebastian Preuss verbrachte mit ihr ein romantisches Date im Pool und küsste auch sie. Als die Studentin danach anfing, über den Kuss zu sprechen, antwortete Sebastian Preuss: „Du bist schon so ein Grobmotoriker oder?“ Flirten kann er, der Bachelor.

In der Nacht der Rosen gingen schließlich zwei Damen leer aus: Obwohl Birgit es anders prophezeit hat, musste sie selbst die Show verlassen. Und auch für Jenny-Fleur ist der Traum, den RTL-Junggesellen näher kennenzulernen ausgeträumt. Wen es in Folge fünf trifft, lesen Sie in unserem Bachelor-Live-Ticker nach.

Bachelor 2020: Wer bekam in Folge 3 keine Rose?

Update vom 22.01.2020: Und wieder heißt es für zwei Kandidatinnen „Auf Wiedersehen“. Für Judith war nach Folge 3 Schluss. Sie durfte zwar zum Date mit auf die Jacht, aber viel miteinander geredet haben sie und der Bachelor nicht. Ein bisschen anders sah es bei Jessi aus. Sebastian Preuss suchte bei der Nacht der Rosen das Gespräch mit ihr. Allerdings war das einzige Thema Instagram und das war dem Kickboxer mit Malerbetrieb dann doch zu viel des Guten. Er gesteht: „Instagram ist nicht meine Welt.“ Für Sebastian ging es hier nur um Reichweite und nicht die Liebe.

Bachelor 2020: Das passierte in Folge 2

Update vom 15.01.2020: In der bereits mit Dramen und Zickereien gespickten zweiten Folge schrumpfte die „Mädchen“-Anzahl um vier auf insgesamt 15. Zunächst packte die tätowierte Jenny S. (26) freiwillig ihre Koffer und verließ, ohne sich beim Bachelor zu verabschieden, die Kandidatinnen-Villa. Besonder traurig war „Der Bachelor“ darüber nicht. Und auch so zeigte Sebastian Preuss nicht immer seine Sunnyboy-Seite.

In der Nacht der Rosen entschied sich auch Balletttänzerin und Make-up-Artist Rebecca (26) dazu, auszusteigen. Bei beiden schien der Bachelor allerdings keineswegs traurig über ihre Entscheidungen. Bei Michele (24) aus München und Kölnerin Jenny R. (24) sah der Bachelor wohl das wenigste Potenzial und gab ihnen schließlich keine Rose. Die gute Nachricht für Bachelor Sebastian Preuss (29): Nach Folge zwei sind es statt fünf nur noch drei Jennys, die er auseinander halten muss.

Unterdessen kursieren unfassbare Gerüchte rund um den Bachelor: Hat Sebastian Preuss einen Mann mit einem Schwan verprügelt? Er bestreitet die Tat zwar, doch das Opfer der Attacke macht dem Bachelor schwere Vorwürfe.

Bachelor 2020: Das passierte in Folge 1

Update vom 08.01.2020: 22 Kandidatinnen durfte Sebastian Preuss kennenlernen, doch von drei Frauen muss er sich dann nach der ersten Nacht der Rosen wieder verabschieden. Die beiden Zwillinge trifft es. Der Grund: Der Bachelor will keinen Familienstreit auslösen. Oder steckt doch eine Taktik dahinter? Der Kickboxer ist sich unsicher und schickt die beiden nach Hause. Auch Augenoptikmeisterin Jessica erhält keine Rose vom Bachelor. Der Funken ist einfach nicht übergesprungen.

„Der Bachelor“ 2020: Die Suche nach der großen Liebe hat wieder begonnen

Das neue Jahr beginnt wieder mit der Suche nach der großen Liebe - zumindest für die 22 Kandidatinnen, die in der zehnten Staffel „Der Bachelor“ um das Herz des Junggesellen kämpfen: Ab8. Januar 2020 sucht Sebastian Preuss (29) seine Herzensdame - jede Woche Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL. Der Münchner führt nicht nur seinen eigenen Malerbetrieb, sondern ist auch Weltmeister im Kickboxen - und war früher ein ziemlicher Rowdy. Ein Bad Boy ganz nach dem Geschmack der „Bachelor“-Kandidatinnen 2020.

„Der Bachelor“ 2020: Bald verteilt Sebastian Preuss seine ersten Rosen

Seit eineinhalb Jahren ist der29-jährige „Bachelor“ Single - und bereit für die große Liebe. Doch welche der 22 Kandidatinnen wird es schaffen, das Herz des Junggesellen zu erobern? Denn am Ende kann nur eine die letzte Rose bei „Der Bachelor“ 2020 bekommen.

Der Konkurrenzkampf führte schon in früheren Staffeln der RTL-Kuppel-Show zu heftigen Zickereien - und auch dieses Mal dürfen die Zuschauer gespannt sein, denn es gibt eine Besonderheit: Unter den „Bachelor“-Kandidatinnen ist zum ersten Mal ein Zwillingspaar dabei, wie RTL bekannt gab. Wie werden die Schwestern es verkraften, um denselben Mann zu werben?

„Der Bachelor“ 2020: Wer ist dabei? Diese 22 Kandidatinnen kämpfen um das Herz des „Bachelors“

Kandidatin Alter Beruf Herkunft Anna Mildenberger 27 Restaurant und Eventmanagerin Leinen Birgit Schenkermayr 27 Geschäftsführerin eines Getränke Start-Ups Seitenstetten (Österreich) Denise-Jessica König 26 Tennis-Coach München Desiree Zurga 27 Cross-Media-Managerin München Diana Kaloev 22 Studentin (Journalismus) Köln Isabelle Pallmann* 28 Studentin (Lehramt) Ludwigshafen Jennifer Rath 28 Versicherungskauffrau Köln Jenny-Fleur Kuiper 26 Bürokauffrau Dortmund Jenny Jasmin Krause-Wegner 25 Zollbeamtin Köln Jenny Schneider 26 Wimpernstylistin Freiburg Jenny Thiede 32 Tierpflegerin Köln Jessi Fiorini 23 Content Creator Zug (Schweiz) Jessica Brauns 29 Augenoptikermeisterin Kassel Judith Diaz Caballero 28 Dolmetscherin Köln Laureen Pallmann 28 Studentin (Kommunikationswissenschaft) Ludwigshafen Leah Marie Kruse* 23 Studentin (Rechtswissenschaft) Hamburg Linda Reschke 24 Studentin Essen Michele Stradomska 24 Kosmetikerin München Natali Vrtkovska 24 Schadenssachbearbeiterin Coburg Rebecca Elisa Hüttemann* 26 Make-Up Artist Gütersloh Vanessa Guida 27 Make-Up Artist Freiburg Wioleta Psiuk* 28 Model Münster

„Der Bachelor“ 2020: Wer ist raus? Diese Kandidatinnen sind nicht mehr dabei

Die ersten Kandidatinnen bei „Der Bachelor“ 2020 können voraussichtlich bereits am ersten Tag der Kuppel-Show, am 8. Januar 2020, die Hoffnung auf eine Rose aufgeben. Zumindest war das in den Jahren zuvor so: Der Bachelor 2018, Daniel Völz, schickte am ersten Tag sogar gleich vier Kandidatinnen heim, der Bachelor 2019, Andrej Mangold immerhin drei.

„Der Bachelor“ 2020: Wer kann Bachelor Sebastian Preuss von sich überzeugen?

Die Dreharbeiten zu „Der Bachelor“ 2020 fanden in Mexiko statt - wie auch im Vorjahr schon. Das perfekte Setting also für romantische Dates, heiße Küsse und mehr. In welche der 22 Kandidatinnen wird der 29-Jährige sich verlieben? Wird sie seine Rose annehmen? Eines ist klar - bei der Auswahl wird die Entscheidung für Sebastian Preuss nicht leicht werden. Ob „Der Bachelor“ 2020 seine große Liebe findet? Wir sind gespannt.

