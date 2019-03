Bachelor in Paradise 2019: Diese Ladies können es kaum erwarten - Alle Infos zur neuen Staffel

Vanessa (l.), Jade (2. v. r.) und Christina (r.) aus der vergangenen Bachelor-Staffel wären gerne bei Bachelor in „Paradise 2019“ dabei.

Bei Bachelor in Paradise 2019 wird es wohl wieder heiß hergehen: Einige Ex-Bachelor-Kandidatinnen können die RTL-Kuppel-Show kaum noch erwarten und äußern sogar schon konkrete Männer-Wünsche.

Die erste Staffel von Bachelor in Paradise war ein voller Erfolg. In der RTL-Kuppel-Show treffen liebeshungrige Singles aufeinander, die man bereits aus vergangenen Bachelor- und Bachelorette-Staffeln kannte. Auf einer paradiesischen Insel hoffen sie auf eine zweite Chance für die Liebe. Für viele Zuschauer war das Format sogar noch unterhaltsamer als die bis dato existierenden Bachelor-Formate.

Unvergessen bleibt das Drama um das berühmteste Pärchen aus Bachelor in Paradise 2018: Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco trennten sich, weil Dominico bereits während seiner Teilnahme mit einer anderen Frau ein Kind erwartete. Schließlich trugen Evelyn und Domenico ihre Schlammschlacht sogar öffentlich im Dschungelcamp 2019 aus, wo sie sich schließlich versöhnten.

Bereits im Juni 2018 hatte RTL verkündet, dass sich die Zuschauer nach dem Erfolg der ersten Staffel auch 2019 auf Bachelor in Paradise freuen können. Ob die neue Staffel wieder so unterhaltsam wird? Wir verraten Ihnen alle Infos zu Bachelor in Paradise 2019.

Wie läuft Bachelor in Paradise auf RTL ab?

Die Kandidaten von Bachelor in Paradise - 2018 waren es 24 - suchen auf einem traumhaften Fleckchen Erde nach der großen Liebe. Letztes Jahr war dieses „Paradise“ die thailändische Insel Koh Samui, wo die Kandidaten gemeinsam in einem Ressort wohnten.

Bei verschiedenen Dates lernen sich sie Singles besser kennen. Ebenso wie beim Bachelor und der Bachelorette gibt es eine „Nacht der Rosen“, bei der im wöchentlichen Wechsel die Männer und Frauen Rosen an diejenigen verteilen, die sie näher kennenlernen wollen. Diejenigen, die von niemandem eine Rose bekommen, scheiden aus der Sendung aus und müssen das Paradies verlassen. Doch zugleich kommt Nachschub auf die Insel: Immer wieder treffen neue Singles auf der Insel ein und sorgen für neue Flirts - oder auch Chaos unter den bereits bestehenden Pärchen. Am Ende sind nur noch Paare übrig, die ein Dream-Date haben und dann entscheiden, ob sie nach der Sendung eine Beziehung miteinander eingehen möchte.

Bachelor in Paradise 2019: Wer ist dabei? Andrejs Ladys wollen dabei sein

Direkt vom Bachelor ins Paradies? In einem Interview mit RTL zeigten sich einige Kandidatinnen von Bachelor 2019, die bei Andrej Mangold leer ausgegangen waren, durchaus begeistert von der Idee. Der Rosenkavalier der vergangenen Staffel hatte sich für Jennifer Lange entschieden. Jetzt hoffen einige Ex-Kandidatinnen auf das große Glück bei Bachelor im Paradise.

Isabell Bernsee, die beim Bachelor 2019 freiwillig ausgestiegen war, sieht Bachelor in Paradise als neue Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. „Ich hoffe, dass ihr mich da bald sehen werdet“, sagte sie. Auch Steffi Gebhardt und Nathalia Goncalves Miranda sind nicht abgeneigt, selbst wenn Nathalia „erst mal eine Pause“ braucht.

Genauso ist Eva Benetatou, die sich beim Bachelor 2019 mit dem zweiten Platz begnügen musste, angetan von der Idee: „Am besten zusammen mit der Jade. Dann rocken wir das Ding“, äußerte sie sich. Das könnte durchaus so kommen, denn auch Jade Übach kann sich vorstellen, nochmal einem RTL-Kuppel-Format eine Chance zu geben.

Auch Christina Grass wäre bei Bachelor in Paradise dabei. „Natürlich wäre das eine Option. Das wäre doch klasse, weil da hätte ich auch mal die Chance, zum Zuge zu kommen“, sagte sie strahlend in dem Interview. Bei Kandidatin Vanessa, die lange Zeit als Favoritin auf Andrejs letzte Rose galt, wird es besonders spannend, ob sie bei dem RTL-Format dabei ist. Schließlich wird sie nebenAngelina Heger hoch gehandelt, den Titel „Bachelorette 2019“ zu ergattern. Dennoch äußerte sie sich positiv über eine mögliche Teilnahme bei Bachelor in Paradise 2019.

Diese Männer wünschen sich die Bachelor-Mädels für Bachelor in Paradise 2019

Die ehemaligen Bachelor-Kandidatinnen haben auch schon ganz genaue Vorstellungen, über welche Männer sie sich bei Bachelor in Paradise 2019 freuen würden. Steffi fällt spontan Brian aus der Bachelorette-Staffel 2018 ein und Natalia würde sich über Ex-Bachelor Paul Janke freuen, der seit Kurzem als Stripper arbeitet. Allerdings wird dieser Wunsch wohl nicht erfüllt werden, schließlich war er schon 2018 im Paradies dabei.

Ebenso fallen die Namen von Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic und Ex-Bachelor Sebastian Pannek. Auch Nadine Kleins Auserwählter, Alexander Hindersmann, der auf Instagram gerne zeigt, was er hat, und der zweitplatzierte Daniel Lott stehen bei den Mädels hoch im Kurs.

Wann beginnt Bachelor in Paradise 2019?

Der Starttermin von Bachelor in Paradise 2019 steht bisher noch nicht fest - ebenso wie im letzten Jahr wird die Kuppel-Show wohl aber im Sommer ausgestrahlt werden.

sp