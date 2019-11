„Bachelor in Paradise“ 2019: Rafi überrascht mit emotionalem Outing - So regierte seine Familie

Das gab es bei „Bachelor in Paradise“ noch nie: In der neuen Staffel outet sich ein Kandidat bei einem tränenreichen Geständnis als homosexuell. Achtung Spoiler!

Rafi outete sich in Folge 4 bei „Bachelor in Paradise“.

Die anderen Kandidaten sprechen ihm Mut zu.

So geht es ihm jetzt nach dem Outing.

Update vom 05. November: Heute wird es emotional bei „Bachelor in Paradise“, dennRafi outet sich in der heutigen Sendung, nachdem er merkt wie glücklich die anderen und wie unglücklich er selbst ist. Daher fällte er den schweren Entschluss. Wie es ihm nun nach dem Outing geht, erzählt er dem Express in einem Interview. Sein ganzen Leben habe sich verändert. „Ich fühle mich freier, kann so gut schlafen wie lange nicht mehr. Ich merke, dass mich die Leute mit ganz anderen Augen sehen. Ich habe zum ersten Mal im Leben das Gefühl, richtig frei zu sein“, so Rafi.

Allerdings bringt das Outing auch negative Aspekte mit sich, denn seine Familie, oder Teile davon, wolen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Seine Mutter und sein Bruder haben ihn verstoßen: „Sie sagte mir, ich müsse geheilt werden, da das nicht normal ist. Das tut mir natürlich sehr weh. Ich weiß, dass das in meinem Kulturkreis eine Todsünde ist. Aber ich möchte einfach der sein, der ich bin.“

„Bachelor in Paradise: Rafi erhält Morddrohungen

Viele aus seinem Kulturkreis haben kein Verständnis für ihn. Sogar Morddrohungen erhielt Rafi, der ursprünglich aus Syrien stammt. „Auffällig dabei war, dass diese aus meinem eigenen kulturellen Bereich waren. Das ist natürlich sehr schade, aber ich lasse mich davon nicht einschüchtern“, erklärt Rafi weiter.

Für ihn war vor allem wichtig, dass er diese Lüge nicht mehr Leben muss. Warum er sich ausgerechnet im Paradies outete, beantwortete Rafi wie folgt: „Auch im Paradies ist das wahre Leben: Ich meine, wir spielen keine Rolle, es gibt kein Drehbuch, wir sind einfach, wie wir sind. In diesem Moment hat es sich einfach richtig angefühlt und ich habe mich als sehr stark gesehen, um es zu tun, aber auch, weil ich Angst hatte, dass ich draußen diesen Mut wieder verliere und dort dann mit einer Lüge weiter lebe. Niemals möchte ich mit einer Lüge leben, in dem ich Frau und Kinder habe und diese heimlich mit einem Mann betrüge, das tun viele Männer aus meinem Kulturkreis.“

Erstmeldung: „Bachelor in Paradise“ 2019: Emotionales Outing - Rafi ist homosexuell

München - Eigentlich ist dieRTL-Kuppelshow „Bachelor in Paradise“ dafür bekannt, dass paarungswillige Kandidaten flirten, zoffen und gegenseitig die stählernen Körper abchecken - doch bei der vierten Nacht der Rosen, die am 5. November um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt wird, wird es plötzlich ungewohnt ernst. Die typischen, wenig tiefgründigen „Bachelor in Paradise“-Gespräche rücken auf einmal völlig in den Hintergrund.

DennKandidat Rafi Rachek (29) traut sich, etwas zu sagen, was er sich bisher nicht eingestehen konnte: Der Fitnesscoach ist schwul. Die Angst vor den Reaktionen ist ihm dabei anzumerken. In der Nacht der Rosen tritt er vor die versammelten Singles. „Mir ist einiges klar geworden. Ich möchte nie wieder Menschen belügen, vor allem möchte ich mich nicht mehr belügen“, leitet er unter Tränen sein Outing ein, wie schon vorab auf TV Now für Premium-Kunden zu sehen ist. „In meiner Kultur wird man dafür beschämt und ich wollte es für mich einfach nicht wahrhaben. Aber ich möchte mir eingestehen, dass ich hier falsch am Platz bin, weil ich nicht auf Frauen, sondern auf Männer stehe. Ich schäme mich dafür, dass ich euch belogen habe“, erklärt Rafi.

Bachelor in Paradise: So reagieren die anderen Singles auf Rafis Outing

Die anderen „Bachelor in Paradise“-Kandidaten nehmen Rafis Outing sehr verständnisvoll auf. Einige Kandidaten eilen gleich herbei, um Rafi zu trösten und ihm ihre Solidarität zu zeigen. „Du zeigst gerade die größte Stärke, indem du hier stehst und das sagst“, spricht ihm zum Beispiel Jade Mut zu. „Du hast für ganz viele Menschen etwas ganz tolles gerade gemacht“, sagt Samantha.

Rafi hat bei „Bachelor in Paradise“ wichtige Botschaft an die Zuschauer

Im Interview mit RTL erklärt Rafi, dass er sich offenbar erst bei den„Bachelor in Paradise“-Dreharbeiten eingestehen konnte, dass er auf Männer steht: „Die anderen haben sich gedatet und Spaß gehabt und ich hab mich gefragt ‚bin ich eigentlich glücklich?‘ Ich hab einfach gemerkt, dass es nicht meins ist und ich nicht glücklich bin und dass die anderen das Recht haben, zu erfahren, was los ist.“ Er habe nicht einfach abhauen wollen, ohne es zu begründen. „Vorher war immer die Angst da. Oder ich wollte es mir nicht eingestehen, ich hab mir was vorgemacht“, erklärt Rafi.

Er bereue seinen Schritt auf keinen Fall „Ich wünsche mir, dass ich öffentlich darüber sprechen kann und anderen Mut machen kann, denen es schlechter geht als mir. Denn ich weiß, wie ist das.“ Rafi hat eine wichtige Botschaft an die Zuschauer: „Jeder hat das Recht, so zu sein, wie er ist und sein Leben zu genießen. Man muss nicht für die anderen leben, man lebt für sich.“

„Bachelor in Paradise“- Kandidat Rafi: Noch letztes Jahr wollte er Bachelorette Nadine erobern

Noch 2018 buhlte der Kölner um das Herz von Bachelorette Nadine - von dort dürften ihn einige Zuschauer noch als Mann mit dem seltsamen Schulterkuss, den er Nadine aufdrückte, kennen. Außerdem fiel er immer wieder durch seine Streitereien mit den anderen Teilnehmern auf - insbesondere mit Filip. Doch auch mit Filp gab es nach Rafis Outing eine Versöhnung: „Ich dachte, du bist ein schwacher und unehrlicher Mensch, aber du hast genau das Gegenteil bewiesen. Du bist ehrlich, du bist mutig und ich glaube, du hast hier dem ein oder anderen gezeigt, das man zu der Welt ehrlich sein kann“, verabschiedete sich Filip von Rafi.

Bei seinem Outing erklärte Rafi auch, warum er trotz seiner Homosexualität bei „Die Bachelorette“ mitgemacht hatte: „Ich habe gedacht, dass wenn ich bei einem Dating-Format mitmache, kommt keiner darauf, was eigentlich los ist.“

Video: „Bachelor in Paradise“ - diese Singles sind auch dabei

Ex-“Bachelor“-Kandidatin Christina Grass ist auch mit dabei - sie legt zum Start der Show eine bittere Beichte ab, wie nordbuzz.de* berichtet. In Folge zwei kommt schließlich Alex Hindersmann dazu - und stellt erst mal alles auf den Kopf. ZUnächst war er interessiert an Julia - doch die stieg freiwillig aus und ist jetzt mit Nico Schwanz zusammen. Bei „Bachelor in Paradise“ hat es zwischen Samantha und Aurelio heftig gefunkt - das hat RTL den Zuschauern gezeigt. Einen heftigen Krach hingegen nicht, wie extratipp.com* berichtet. Jetzt wurde auch noch bekannt, dass Aurelio vor „Bachelor in Paradise“ ein heißes Rendez-vous mit Micaela Schäfer auf einem öffentlichen Klo hatte.

Premium-Kunden können übrigens die erste „Bachelor in Paradise“-Folge ab dem 8. Oktober auf TV Now sehen. Über insgesamt neun Folgen dürfen sich die Fans freuen. Die Sendetermine dafür stehen fest. Zwei Neuerungen kommen auf den geneigten RTL-Zuschauer zu. Alle Infos zu „Bachelor in Paradise“ lesen Sie hier. Außerdem erfahren Sie hier, wer die aktuelle Staffel von „Bachelor in Paradise“ gewinnen soll.

Übrigens hat RTL jetzt enthüllt, wer der neue Bachelor 2020 wird - es ist Kickbox-Weltmeister Sebastian Preuss.

spl

*nordbuzz.de und extratipp.com Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Screenshot tvnow.de