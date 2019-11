Carina Spack gönnt ihren Fans heiße Einblicke auf Instagram - aus diesem schlüpfrigen Grund

"Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Carina Spack aus Recklinghausen geizt auf Instagram nicht mit ihren Reizen.

"Bachelor in Paradise"-Kandidatin Carina Spack aus Recklinghausen verwöhnt ihre Fans auf Instagram wieder mal mit einem heißen Posting - aus schlüpfrigem Anlass.

"Bachelor in Paradise"-Kandidatin Carina Spack postet ein heißes Foto auf Instagram.

Die Recklinghäuserin geizt nicht mit ihren Reizen.

Der Anlass ist mehr als schlüpfrig.

Carina Spack aus Recklinghausen kann es einfach nicht lassen: Auf Instagram zeigt sich die "Bachelor in Paradise"-Kandidatin regelmäßig in heißen Posen und präsentiert ihren Fans viel nackte Haut. Nun hat die 23-Jährige ein neues Posting auf Instagram veröffentlicht, wie 24VEST.de* berichtet.

"Bachelor in Paradise"-Kandidatin Carina Spack: Mega-Dekolleté auf Insta

Die Recklinghäuserin, die für ihren Mega-Body sechs mal die Woche trainieren geht, präsentiert sich mit Mega-Dekolleté, kurzer Hose und weißen Kniestrümpfen auf einem Bett sitzend. Der Kopf ist nach links geneigt, auf dem Laken liegt eine Lichterkette. Das Atemlos-Posting ist der Renner im sozialen Netzwerk: Rund 6.500 Likes sammelte das Bild laut 24VEST.de* innerhalb von nur 12 Stunden ein.

Schlüpfrig-Posting von "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Carina Spack

Der Anlass für das vorweihnachtlich inszenierte Foto könnte schlüpfriger kaum sein: Die Recklinghäuserin präsentiert ihren Fans im Rahmen einer Werbeanzeige einen Sexspielzeug-Adventskalender samt Gewinnspiel. In ihrer Instagram-Story öffnet die Recklinghäuserin dann sogar zwei Türchen: Vor laufender Kamera werden der Fangemeinde ein Vibrations-Ei für Paare sowie ein Masturbator für den Mann präsentiert.

Carina kann sich beim Präsentieren selbst einen lustigen Einwurf nicht verkneifen: "Das bringt noch mal Pep in die Beziehung, wenn sie vielleicht nicht mehr so gut läuft", sagt die Recklinghäuserin lächelnd.

"Bachelor in Paradise"-Teilnahme: Carina sammelt immer mehr Instagram-Fans

Carina Spack hat durch ihre Teilnahme bei "Bachelor in Paradise" ihre Followerzahl bei Instagram deutlich erhöht. Hatte sie vor der aktuellen Staffel noch 107.000 Fans im sozialen Netzwerk, hat sie nun bereits 114.000. Besonders durch ihre direkte Art - in der vergangenen Folge fuhr sie noch die Krallen gegen eine andere Kandidatin aus - polarisiert sie sehr. Das kommt anscheinend gut an. Dazu gibt sie ihren Fans regelmäßig die Möglichkeit, ihr auf Instagram Fragen zu stellen. Zuletzt kam es dabei zu einer persönlichen Beichte über ihren Körper.

rath

