Bei Bachelor in Paradise wird es für Carina ernst: Was hatte sie mit diesem Kandidaten?

Für Carina Spack wird es in der aktuellen "Bachelor in Paradise"-Folge ernst.

Carina Spack aus Recklinghausen ist noch immer bei „Bachelor in Paradise“ zu sehen. Am Dienstag (10.12.) geht es im Paradies für die 23-Jährige wieder hoch her.

Aktuell ist Carina Spack aus Recklinghausen bei Bachelor in Paradise zu sehen.

In dem RTL-Format bandelt sie offensiv mit dem Kandidaten Serkan an.

Doch ein Neuankömmling setzt den beiden schwer zu - hatte er schon was mit Carina?

Wer die vergangenen Folgen von Bachelor in Paradise mit Carina Spack aus Recklinghausen verfolgte, der weiß, dass die 23-Jährige eigentlich bereits mit Teilnehmer Serkan Yavuz eine engere Bindung aufgebaut hat. Doch in der aktuellen Folge, die am Dienstag (10.12., 20.15 Uhr auf RTL) ausgestrahlt wird, wird die "Beziehung" auf eine harte Probe gestellt. Das berichtet 24VEST.de*.

Bachelor in Paradise: Verbrachte Carina eine Liebesnacht mit Sebastian?

Neuankömmling Sebastian, der frisch ins Paradies zieht, kennt Carina nämlich schon aus der Vergangenheit. Was genau zwischen dem Influencer aus Köln und der Tierarzthelferin gelaufen ist, kommt zwar nicht ans Tageslicht, man kann es sich bei den Aussagen der beiden aber denken. Während Carina, die sich ebenfalls als Influencerin einen Namen gemacht hat, nur vielsagend "man kennt sich halt" sagt, wird Sebastian schon direkter: "Carina und ich kennen uns von einem Sportevent. War eine coole Nacht, hatten viel Spaß zusammen. Mehr sag ich nicht dazu."

Bachelor in Paradise: So versucht Sebastian bei Carina zu landen

Klar, dass der neue Kandidat, der in der vergangenen Bachelorette-Staffel mit Greta dabei war, auch gleich versucht, erneut bei Carina zu landen. Seine Anmache könnte aber durchaus kreativer sein. Der ungekürzte Dialog:

Sebastian: "Sind die echt, die Augen?"

Carina: "Ja."

Sebastian: "Die leuchten."

Carina: "Augen leuchten immer."

Das scheint zumindest bei der Recklinghäuserin, die bereits vor ihrem Einzug verriet, an welchen Stellen sie an ihrem Körper nachgeholfen hat, nicht anzukommen. Genervt sagt sie zu Natalie, als Sebastian sich wegdreht: "Ne, ich habe heute die Falschen eingesetzt."

Bei Bachelor in Paradise kommt es zum Streit zwischen Carina und Serkan

Dennoch bleibt die Offerte von Sebastian bei Serkan nicht unbemerkt, der wiederum auf Abstand zu Carina geht, um ihre "Reaktion abzuwarten." Das sorgt allerdings bei Carina für Minuspunkte: "Wenn jemand meine Freundin gut findet, würde lieber zu meiner Freundin gehen, anstatt sie noch zu ihm zu treiben", so die Recklinghäuserin.

Schlichtung bei Bachelor in Paradise: "Schlaft zusammen..."

Am Abend sprechen sich beide dann endlich aus. Als es wieder kurz zur Eskalation kommt, eilt Mitkandidatin Christina herbei und macht einen kreativen Schlichtungsvorschlag: "Schlaft zusammen, befummelt euch ein bisschen, dann geht’s wieder." Das scheint zu ziehen: In Nachtkamera-Aufnahmen sieht (und hört) man anschließend deutlich, dass unter der Bettdecke zwischen Serkan und Carina etwas passiert.

Diesem Kandidaten gibt Carina bei Bachelor in Paradise die Rose

Positiv geht es dann am nächsten Tag weiter: Sebastian nimmt Ernestine mit auf sein Einzeldate - Serkan kann also durchatmen. Und auch in der Nacht der Rosen schickt Carina ihrem Serkan eine eindeutige Botschaft, indem sie ihm ihre Rose mit folgenden Worten gibt: "Es gibt einen Mann, mit dem verbringe ich fast Tag und Nacht zusammen. Ich freue mich immer, wenn wir morgens zusammen aufwachen und wenn wir abends zusammen einschlafen." Die beiden stehen damit kommende Woche (17.12.) im Finale von "Bachelor in Paradise".

