Die Bachelorette 2017: Wer ist schon raus? Wer ist im Finale dabei?

Zum Halbfinale: Hier erfahren Sie, welche Kandidaten Die Bachelorette 2017 schon verlassen mussten und welche Männer im Finale dabei sind.

Sieben Wochen können die Zuschauer an jedem Mittwoch ab 20.15 Uhr auf RTL miterleben, für wen das Herz der Bachelorette schlägt - und wer die attraktive Junggesellin abtörnt. Bei verschiedenen Dates vor traumhafter Mittelmeer-Kulisse in Spanien lernt sie die 20 Kandidaten kennen. In den emotionalen (oder manchmal auch eher langweiligen) Stunden zu zweit, haben sie die Chance, ihr Herz zu erobern. Aber jede Woche steht auch wieder eine "Nacht der Rosen" an. Dann muss sich die Bachelorette entscheiden: Mit welchen Kandidaten möchte sie noch mehr Zeit verbringen - und auf wen kann sie künftig verzichten? Nur, wer am Ende einer Sendung eine Rose erhält, darf bleiben und weiter um das Herz der Bachelorette kämpfen.

Kandidaten unterschiedlicher Couleur buhlen um das Herz der neuen Bachelorette Jessica Paszka: Der selbstbewusste Unternehmensberater, der introvertierte Gentleman, der Personal Trainer mit Waschbrettbauch oder der mutige Feuerwehrmann und Rettungssanitäter - um nur ein paar der 20 unterschiedlichen Charaktere unter den Kandidaten zu nennen.

+ Für welche Kandidaten hat Bachelorette Jessica Pasza eine Rose? © RTL / Arya Shirazi Und worauf steht die attraktive Junggesellin bei Männern? Schon vor der Show haben Jessicas Eltern und ihre beste Freundin Anna im Interview mit RTL (Video siehe unten), worauf es der neuen Bachelorette bei Männern ankommt. „Er muss humorvoll sein und bodenständig“, betonte Anna. „Äußerlich ist es ganz schwierig. Sie hat nicht so einen bestimmten Typ.“ Aber Vorsicht! „Wenn sie Hunger hat, kann sie wirklich zickig werden“, warnt Freundin Anna. Und Mama Beata betonte in Sachen Traumtyp ihrer Tochter: „Sie mag keine Langweiler. Er muss groß sein und schöne Zähne und ein schönes Lächeln haben.“ Zudem sei ihre Tochter sehr verschmust. Papa Dariusz charakterisierte seine 27-jährige Tochter so: „Sensibel, nicht stur und ehrgeizig.“ Da darf man ja schon gespannt sein, welcher der Kandidaten alle Voraussetzungen mitbringt, um Woche für Woche eine Rose zu bekommen.

Nun fragen sich alle Bachelorette-Fans: Welche Kandidaten bekommen eine Rose von Jessica Paszka? Und wer darf die Villa in Spanien verlassen?

Wir haben zum Finale noch einmal zusammengefasst, welche Kandidaten bei Die Bachelorette 2017 schon draußen sind - und wer noch dabei ist.

Übrigens: Bei uns erfahren Sie auch alle Sendetermine für die Bachelorette 2017 und wie Sie alle Folgen und Wiederholungen Bachelorette live und im Livestream sehen können.

Die Bachelorette 2017: Diese Kandidaten sind schon raus:

Kandidat Die Bachelotte verlassen in Keine Rose bekommen oder freiwillig gegangen? Julian Folge 1 keine Rose bekommen (“Vermutlich weil sie gedacht hat, dass [...] ich ins Fernsehen will anstatt ich die große Liebe finden will.“) Alexandre Folge 1 keine Rose bekommen (“Ehrlich gesagt: Ich lerne genügend Frauen kennen auch auf dem gleichen Niveau, deswegen ist es für mich nichts Schlimmes.“ Julez Folge 1 keine Rose bekommen („Im Nachhinein würde ich vielleicht manche Dinge anders machen.“) Michael Folge 2 keine Rose bekommen („Jetzt freue ich mich einfach nur auf zuhause und auf meine Kinder“) Jens Folge 2 keine Rose bekommen („Es war einfach zu viel mit den 20 Kerlen, ich war da so‘n bisschen überfordert und hab dann den anderen den Vortritt gelassen“) Martin Folge 2 keine Rose bekommen („Das Leben geht weiter und man schaut positiv in die Zukunft“) Alexander Folge 3 Keine Rose bekommen Lukasz Folge 3 Keine Rose bekommen Manuel Folge 3 Freiwillig gegangen René Folge 3 Freiwillig gegangen Basti Folge 4 Keine Rose bekommen („Ich kann sie zwar nicht weiter kennenlernen, aber es ist alles gut.") Michi Folge 4 Keine Rose bekommen („Wie soll es sein? Scheiße ist es.") Arnold Folge 5 keine Rose bekommen („Vielleicht bin ich mit 24 Jahren zu jung.“) Andre Folge 5 keine Rose bekommen („Vielleicht wartet da draußen irgendwo die Richtige auf mich.") Marco Folge 5 keine Rose bekommen (er ist sichtlich enttäuscht) Domenico Folge 6 vor der Nacht der Rosen nach Hause geschickt Sebastian Folge 6 Überraschung! Der Favorit hat keine Rose bekommen (“Das ist okay!“).

Die Bachelorette 2017: Diese Kandidaten sind noch dabei

Kandidat Alter Herkunft Beruf Johannes 29 Bodensee Außendienst in der Baumaschinenbranche / Niklas 28 Osnabrück Betreiber eines italienischen Restaurants David 27 Moers Schlagzeuger der Metal-Band Eskimo Callboy

Übrigens: Die Dreharbeiten zu Die Bachelorette 2017 sind bereits seit Wochen abgeschlossen. Natürlich soll bis zum Finale der vierten Staffel, das RTL am Mittwoch, 26. Juli 2017 zeigt, geheim bleiben, mit welchem der 20 Herren Jessica Paszka ihre Zukunft verbringen will. Vor drei Jahren mussten die damalige Bachelorette Anna Hofbauer und ihr Auserwählter Marvin Albrecht aus ihrer Liebe eine Art Staatsgeheimnis machen. So durfte sich das Paar nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen. Oder zumindest nicht erkannt werden. Um diese RTL-Auflagen zu erfüllen organisierte Hofbauer Geheimtreffen mit ihrem Partner, zu denen sie mit Perücke und Brille verkleidet erschien.

Die Beweise: Die Bachelorette ist kein Single mehr!

Doch welcher Kandidat hat hier die letzte Rose bekommen?

fro