Schwere Vorwürfe gegen RTL: Ex-Bachelorette-Kandidat packt jetzt aus

Bachelorette 2018 Nadine Klein und Alexander Hindersmann gehen wieder getrennte Wege. In einem Youtube-Interview äußerte nun Ex-Kandidat und Model Maxim Sachraj schwere Vorwürfe gegenüber den Machern der RTL-Show.

Nachdem Bachelorette Nadine Klein (33) und Alexander Hindersmann (30) vergangene Woche offiziell ihre Trennung bekannt gegeben haben (nordbuzz.de* berichtete), äußert sich nun Ex-Kandidat Maxim Sachraj (29) zu dem Liebes-Aus des scheinbaren "Traumpaares". Maxim Sachraj galt selbst lange Zeit als möglicher Anwärter auf die letzte Rose von Bachelorette Nadine Klein. Der Wahl-Hamburger erhebt jetzt schwere Vorwürfe gegen die Macher der Kuppel-Show "Bachelorette" auf RTL.

Bachelorette bei RTL: Wurden Nadine Klein und Alexander Hindersmann vom Sender im Vorfeld füreinander ausgesucht?

+ Ex-Bachelorette-Kandidat und Model Maxim Sachraj © MG RTL D In einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner von den "IT-Girl-Agenten" spricht Maxim Sachraj Klartext: Seiner Meinung nach waren Nadine Klein und Alexander Hindersmann von vornherein vom Sender als Paar bestimmt. „Ich sag mal so, der Alex ist natürlich ein toller Typ. Spricht viele Frauen an. Das ist ja kein Geheimnis.", gibt Maxim Sachraj zu. Dennoch hegt der 29-Jährige Zweifel an der Authentizität der Sendung.

Schwere Vorwürfe gegen RTL-Show Bachelorette von Ex-Kandidat Maxim: „Story war irgendwie schon geschrieben“

+ Alles aus nach nur acht Wochen: Nadine Klein & Alexander Hindersmann © dpa/MG RTL D /(Fotomontage) „Was halt wirklich merkwürdig war, wenn man das jetzt im Nachhinein alles ein bisschen reflektiert. Er steigt als Erster aus. Er geht als Letztes. Er bekommt das Dreamdate. Er ist ihr Prinz. Meine persönliche Meinung: Die Story war irgendwie schon geschrieben", lautet Maxim Sachrajs vernichtende Anklage gegenüber dem Sender RTL und den Machern der Kuppel-Show "Bachelorette".

Bachelorette 2018 auf RTL: War die Sendung auf Gewinner Alexander Hindersmann zugeschnitten?

Bereits während seiner Zeit in der Villa beschlich Maxim Sachraj das Gefühl, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Gewisse Sachen seien direkt auf Gewinner Alexander Hindersmann zugeschnitten worden. "Man hat auch gesehen, vieles wurde auch so geschnitten, wie es gar nicht gewesen ist. Da gab es viele Szenen, die Leuten zum Vorteil gebracht wurden, obwohl es für die gar nicht so ausgegangen wäre", klagt das Hauptberufliche Model an. Warum sich Maxim Sachraj erst nach der Trennung des Bachelorette-Paars mit seinen Vorwürfen an die Öffentlichkeit wendet ist unklar, hinterlässt jedoch einen faden Beigeschmack.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Mehr zur TV-Sendung "Bachelorette 2018" bei RTL

Auch interessant: Er hatte so hart um die letzte Rose gekämpft: Alexander Hindersmann hatte sich gegen seine männliche Konkurrenz durchgesetzt und das Herz von Bachelorette Nadine Klein erobert. Doch nun soll es mit der jungen Liebe vorbei sein - und das nach nur acht Wochen!

Alexander Hindersmann bekam die hart umkämpfte letzte Rose von Bachelorette Nadine Klein.Doch Alexander stellt das junge Glück auf eine harte Vertrauens-Probe. Kann er Nadine wirklich treu sein?