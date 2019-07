„Die Bachelorette“: Heute krasses Geständnis - ER liebt einen RTL-Star

Bei „Die Bachelorette“ 2019: gibt es heute ein krasses Geständnis: Einer der Kandidaten liebt in Wahrheit eine Bachelor-Kandidatin.

Bei RTL ist die dritte Folge von „Die Bachelorette“ 2019 erst am Mittwoch ab 20.15 Uhr zu sehen. Wer einen Premium-Zugang beim Streaming-Dienst TV Now hat, kann die neue Folge schon seit Samstag sehen. Und die hat es in sich! Offenbar treibt einer der Kandidaten ein falsches Spiel mit Gerda. Er ist bereits vergeben! Später kommt auch heraus: Er liebt einen RTL-Star! Pikanterweise eine Dame, die vor kurzem bei „Der Bachelor“ dabei war.

Spoiler-Warnung! Wenn Sie nicht erfahren wollen, welcher Bachelorette-Kandidat ein falsches Spiel treiben soll, dann lesen Sie an dieser Stelle nicht weiter!

Andererseits: Die Geschichte ist wirklich verdammt gut. Glauben Sie uns! In jedem Fall: Wir haben Sie gewarnt!

Die Bachelorette 2019 heute: Hat ein Kandidat etwa eine Freundin?

Schon das Kleid, das Bachelorette Gerda für die dritte Nacht der Rosen auswählt, lässt erahnen, dass es düster wird: Ganz in Schwarz tritt sie den verbliebenen Kandidaten gegenüber. Na gut. Nicht ganz in Schwarz, ein paar Glitzer-Elemente sind auf ihrem Röckchen. Aber Schwarz dominiert.

Den Grund für das düstere Outfit erfahren die Kandidaten, sobald Gerda Lewis in der Villa erscheint. Sie teilt ihnen geradeheraus mit: „Bevor wir anstoßen, muss ich ein etwas ernsteres Thema ansprechen! Leider habe ich heute eine nicht so positive Nachricht erhalten: Einer von Euch soll in einer festen Beziehung sein.“

Uuuups! Da fällt einigen Männern die Kinnlade herunter. Weil sie so viel Schäbigkeit nicht erwartet haben? Oder, weil der Großteil von ihnen gar nicht Single ist? Fühlt sich da so mancher vielleicht ertappt, ganz nach dem Motto „Was? Wie hat die das rausbekommen?“

Nur Vorjahres-Sieger Alex Hindersmann, der in der dritten Folge zu den übrigen Kandidaten stößt, grinst. Denkt er sich etwa: „Meine Güte, Gerda! Meinst Du ernsthaft, die sind alle deinetwegen hier?“ Er kennt die RTL-Sendung ja schon...

Die Bachelorette 2019: Heute will Gerda Lewis die Wahrheit wissen

Gerda fordert denjenigen unumwunden auf, die Karten von sich aus auf den Tisch zu legen: „Ich möchte jetzt niemanden ansprechen. Ich möchte, dass diese Person auf mich zukommt!“

Und? Wer traut sich? Gerade als die Spannung den Höhepunkt erreicht, lässt Gerda die Luft raus: „So, das war‘s. Und jetzt können wir anstoßen!“ Wir ahnen: Der Schuft wird erst später enthüllt.

Dafür darf sich Wermut-Hersteller Martini freuen. Flaschen mit dem roten „Martini Fiero“ sind in Großaufnahme zu sehen. Ebenso Gläser mit dem Martini-Logo, aus dem die Kandidaten und Gerda - einer von ihnen darf es sogar aussprechen - Martini Fiero mit Tonic schlürfen. Dezentes Product Placement sieht anders aus...

Dafür sucht Keno als Erster das Einzelgespräch mit der Bachelorette. Hat er was zu beichten? Schon, aber nichts, was ein falsches Spiel angeht. Er säuselt: „Ich war in meinem ganzen Leben noch nicht so nervös.“ Laaaangweilig!

Als nächster der Kandidaten hat Andreas Gesprächsbedarf. Er labert aber was von gegenseitiger Verbindung und so...

Gut, als nächster ist Oggy dran. Ihm liegt was auf dem Herzen: „Gerda, wie soll ich‘s sagen?“ Oh, jetzt kommt aber was! Tatsächlich: Er zeigt der Bachelorette „Bilder von meinem Neffen und meiner Neffin“. Richtig gehört. Er meint natürlich Neffe und Nichte. Damit will er Gerda nahe bringen, wie wichtig ihm Kinder sind. Aha!

Dann muss Mudi neben Gerda zum Einzelgespräch antreten. Die Bachelorette legt unumwunden los: „Die Ansprache, die ich eben gehalten hatte: Das hatte was mit Dir zu tun!“ Hah! Jetzt haben wir den Schuft! Oder doch nicht?

Ist Bachelorette-Kandidat Mudi ein ganz schlimmer Finger?

Die Bachelorette: Mudi wehrt sich gegen Gerdas Anschuldigungen

Mudi wehrt gleich mal ab: „Das kann ich nicht bestätigen. Das ist definitiv nicht so. Ich bin aktuell seit ungefähr einem Jahr Single.“ Allerdings in einer On-Off-Beziehung! „Es war ein Hin und Her. Wir hatten auch mal zwischendurch wieder Kontakt. Dann waren wir wieder zusammen und wieder getrennt. Aber aktuell bin ich seit ein paar Monaten Single!“

Gerdas Gesichtsausdruck lässt erahnen, das sie alles andere als begeistert ist. Wie sie in einem Einspieler verrät, zweifelt sie an Mudis Aufrichtigkeit. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass er mir zu 100 Prozent die Wahrheit sagt.“

Der rechtfertigt seinen Zick-Zack-Kurs so: „Ich bin halt auch nur ein Mann.“ Klaro, das kennt man doch: Da ist man sexuell ausgehungert, wie ein Matrose nach einem halben Jahr auf hoher See. Und dann schickt einem die Ex auch noch Reizwäsche-Bilder aufs Smartphone. Was soll man da schon machen? Gerda hat dafür auch sicher Verständnis...

Und dann der Hammer! Wir erfahren, wer Mudis On-Off-Beziehung ist: Nathalia Goncalves Miranda, die Anfang des Jahres noch beim „Bachelor“ zu sehen war! Und zwar lief da was vor dem „Bachelor“ und nach dem „Bachelor“. Da hat der Mudi sich mit Andrej Mangold ja echt die Klinke in die Hand gegeben.

Mudi hat eine On-Off-Beziehung mit Bachelor-Kandidatin Nathalia. RTL bleiben solche Schmutzeleien eben nicht verborgen!

Bei Mudi kommen nach der Unterhaltung wieder alte Gefühle hoch: „Durch die Gespräche ist mir bewusst geworden, dass die Nathalia mir fehlt und dass ich halt oft an sie denke.“ Mudi fühlt sich „als ob ich runtergefallen bin und auf einmal war Nathalia mega in meinem Kopf!“

Bachelor-Kandidatin Nathalia: Mit dieser Frau hatte Bachelorette-Kandidat Mudi was

In der Nacht der Rosen nimmt die Geschichte dann noch eine unerwartete Wende: Mudi verlässt die Show freiwillig! Denn: Er hat noch große Gefühle für Nathalia.

Mudi: „Einerseits ist mir die Person nicht egal. Sie liegt mir wirklich mega am Herzen! Andererseits will ich Dich auf keinen Fall enttäuschen oder verletzen. Ich habe hier nichts verloren!“ Worauf Gerda meint: „Ich hätte Dir heute auch keine Rose gegeben. Ich denke, Du musst da was klären!“

Mudi hat damit auch kein Problem: Mein Gewissen hätte da nicht mitgemacht.“ Er hofft, dass mit Nathalia noch was geht. „Wenn sie die Aktion im Fernsehen sieht, denke ich schon, dass sie stolz auf mich ist.“

Wie die Geschichte ausgeht? RTL hält uns sicher auf dem Laufenden. Was wetten?

