Die Bachelorette: Wilde Spekulationen um den Gewinner

Halbfinale bei der Bachelorette 2017: Obwohl noch fünf Kandidaten im Rennen sind, gibt es in den Medien schon wilde Spekulationen um den Gewinner.

Niklas, Sebastian, Johannes, Domenico und David: Diese fünf Kandidaten sind noch im Rennen um das Herz der Bachelorette. Weil die aktuelle Staffel schon seit Wochen abgedreht ist (RTL sendet an jedem Mittwoch nur Aufzeichnungen, keine Live-Segmente wie im Dschungelcamp), liest man in verschiedenen Medien bereits wilde Spekulationen, wer denn wohl der Gewinner ist. Die meisten Schlagzeilen zu dem Thema fällt aber in die Kategorien Clickbaiting oder heiße Luft.

Schauen wir uns die Spekulationen einmal genauer an. Noch sind in den Boulevard-Medien keine Schnappschüsse aufgetaucht, die Bachelorette Jessica Paszka und den Gewinner zeigen. Für die Portale Intouch Online und Promiflash scheint allerdings schon festzustehen, dass Metal-Drummer David Friedrich am Ende das Rennen machen wird. Der Grund: Bei Votings auf diesen Seiten schnitt Sebastian immer als Top-Anwärter auf den Sieg ab.

Ist David Friedrich der Bachelorette-Gewinner: Die „Indizien“ sollen ihn verraten

„Selten war so früh so eindeutig, wer das Rennen machen wird“, meint InTouch Online. „Er liegt nicht ohne Grund in den Abstimmungen bei InTouch Online, bei RTL selbst und bei diversen anderen Portalen unangefochten an der Spitze. Die Rede ist natürlich von David Friedrich, dem noch vor Showstart kaum Chancen ausgerechnet wurden. Neben der offensichtlichen Verbindung, die er und Jessica haben, häufen sich auch weitere Indizien. Während viele seiner Mitstreiter sich schon offensiv um die Selbstvermarktung kümmern und nach Managements suchen, hält sich David Friedrich auffällig bedeckt, ohne aber ganz abzutauchen.“

Dieses Indiz „besagt“ allerdings noch nicht viel. Aber dann hat InTouch Online noch einen weiteren Hinweis ausgemacht, der für David Friedrich als Gewinner der aktuellen Bachelorette-Staffel sprechen soll. „Wo er allerdings konsequent auftaucht, ist das Instagram-Profil von Jessica Paszka. Dort liked er auch jetzt noch jedes Foto. Es wäre schon sehr überraschend, wenn er das Rennen nicht machen würde...“

No shit, Sherlock! Aber egal ob jetzt David oder einer der vier anderen Kandidaten der Gewinner ist. Immerhin will InTouch Online erfahren haben, dass Bachelorette Jessica Paszka und ihr Herzbube noch ein Paar sind.

Instagram-Postings sorgen für Schlagzeilen zum möglichen Bachelorette-Gewinner

Auch TAG24 will so etwas wie einen Hinweis präsentieren, wonach David das Herz der Bachelorette erobert hat. „Ein Adlerauge unter seinen Followern hat in seiner Instagram-Story sowieso schon den Liebesbeweis entdeckt. David postete dort ein Foto von einer Hochzeit. Im Hintergrund steht eine Karte mit ‚J & D‘.“

Weiter zum nächsten Investigativ-Portal in Sachen Bachelorette, genauer gesagt zur Frauenzeitschrift Jolie. Dort wird Sebastian als möglicher Gewinner gehandelt. Und jetzt kommt der Hammer: „Zu einem Foto, auf dem er die Bachelorette im Arm hält, postete er den Hashtag #Wedding. Und alle so: ‚Hä?‘“ Um die Verwirrung aufzulösen: RTL hat längst bekanntgegeben, dass Jessica Paszka in der heutigen Bachelorette-Folge eine Pseudo-Hochzeit inszeniert, bei der alle verbliebenen Kandidaten als Bräutigam auftreten müssen. Das Foto, das Sebastian bei Facebook postete, ist ein Screenshot aus der Vorschau zu eben dieser Folge.

Und dann sorgte noch ein Instagram-Posting von David Friedrich für Aufsehen: Ein Foto auf dem er die Bachelorette küsst mit dem Kommentar „Augenblicke bleiben nicht für immer...“ TV Movie deutete dies bereits als Hinweis auf ein mögliches Ausscheiden des Favoriten. „Was haben diese Worte denn zu bedeuten? Seine Follower sind auf jeden Fall in Alarmbereitschaft und hoffen, dass er damit nicht sein vorläufiges Ende in der Show ankündigen wollte. Es wird auf jeden Fall reichlich darüber spekuliert, ob der sympathische David vielleicht schon in der kommenden Folge eine Abfuhr von Jessica kassiert.“

Vielleicht hat aber auch ein Instagram-User recht, der das Augenblicke-Kuss-Posting so kommentierte: „Der hat für die Bachelorette nen Vertrag bei RTL unterschrieben - der muss während der Show solche Fotos posten.“

Halten wir also fest: Noch gibt es keinen wirklichen Hinweis, der erahnen lässt, wer der Gewinner der aktuellen Bachelorette-Staffel ist. Der wird erst im Finale bekanntgegeben, das RTL am Mittwoch, 26. Juli, ausstrahlt. Bislang ist es dem Kölner Privatsender ganz gut gelungen, den Staffel-Sieger geheim zu halten.

Die Bachelorette 2017: Alle Infos zur RTL-Sendung

