„Bauer sucht Frau“ 2020: Nach Hofwochen-Chaos – Alina und Peter jetzt zusammen?

Völlig unverblümt zeigen Peter und Alina aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ ihre Liebe auf Instagram. Was ist dran an der Social-Media-Story?

Instagram ist in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* eine hervorragende Quelle für die Medien. Der Grund: Immer wieder sorgen einige Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ 2020* mit Fotos und Videos für Aufsehen. Aktuell berichtet echo24.de* ausführlich über eine mögliche Liebesbeziehung zwischen Rüdiger und Tatjana* nach der TV-Show. Der Geflügelbauer aus Gundelsheim verrät sich mit regelmäßigen Beiträgen auf seiner Instagram-Seite ein Stück weit selbst.

„Bauer sucht Frau“ 2020 (RTL): verräterische Storys auf Instagram

Neben Rüdiger sind es auch Bio-Bäuerin Denise aus NRW und Jungbauer Patrick aus Baden-Württemberg, die ihren Account auf Instagram sehr gut pflegen. Das Resultat sind beispielsweise das Beziehungs-Gerücht um Patrick und Antonia* oder die Hammer-Enthüllung von Denise* in Bezug auf Fake-Vorwürfe. Und jetzt sorgt noch ein weiteres Paar aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ auf Instagram für Aufsehen. Es geht um Kartoffelbauer Peter und Hofdame Alina.

Nach Folge 7 von „Bauer sucht Frau“ 2020* befeuerten einige Szenen die Trennungsgerüchte. „Ich bin ein relativ emotionskühler Typ.“ Das merkt auch Alina ziemlich schnell. Beim gemeinsamen Picknick mit Peter* platzt der Erziehungswissenschaftlerin der Kragen. „Ganz im Ernst mir reicht‘s wirklich“, sagt Alina zu Peter, als wiederholt nicht über seine Gefühle sprechen will. Dass es für die beiden am Ende der 16. Staffel ein Happy-End gibt, war für viele Zuschauer nicht denkbar.

„Bauer sucht Frau“ 2020 (RTL): Alina und Peter machen Liebe öffentlich

Doch seit der letzten Folge von „Bauer sucht Frau“ 2020 scheint sich das Blatt doch noch zu wenden. Anlass für diese These ist eine neue Instagram-Story von Alina mit der Frage „Was flüstert Peter“? Das ist an sich noch nichts Verräterisches. Doch dann reagiert Peter auf die Story und schreibt „I love you“ als Antwort. Ist das der Beweis? Klar ist: Es ist zumindest ein Hinweis. Die hundertprozentige Sicherheit gibt es erst am Ende der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“.

Hinzu kommt, dass Alina wenig später selbst für Klarheit sorgt. In einem weiteren Beitrag auf Instagram schreibt sie: „Ob Peter und ich es schaffen aus zwei Leben ein gemeinsames zu machen? UNKLAR!“ Dieser Beitrag geht wieder komplett in die andere Richtung. Vielleicht wird in Folge 8 von „Bauer sucht Frau“ 2020* am Montag einiges klarer. Zumal die Instagram-Beiträge der einzelnen Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ 2020* immer mit Vorsicht zu genießen sind.

„Bauer sucht Frau“ 2020 (RTL): Alinas Instagram-Story verwirrt

Der Grund: Die Beiträge der Kandidaten in sozialen Netzwerken sind keine bestätigten Inhalte von RTL. Grundsätzlich dürfen sich die Teilnehmer von „Bauer sucht Frau“ nicht zu ihrem derzeitigen Beziehungsstatus äußern. Und so bleibt die mögliche Liebesbeziehung von Alina und Peter in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ eine Vermutung. Auch extratipp.com* berichtet aktuell über diese überraschende Enthüllung von Alina* aus der 16. Staffel der TV-Show.

Die 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ bleibt spannend. Am 14. Dezember startet Folge 8 der TV-Show auf RTL. Schon jetzt kann die neue Folge über TVNOW angeschaut werden. Aber Achtung: Um die neuen Folgen der TV-Show noch vor TV-Ausstrahlung sehen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig. Viele Infos zur Show gibt es immer auch auf der Themenseite von „Bauer sucht Frau“ auf echo24.de*. *echo24.de und extratipp.com sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © TVNOW/Stefan Gregorowius