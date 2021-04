„Bauer sucht Frau“: Nach Baby-Taufe – Anna postet neues Foto aus Namibia

Neues Familienbild mit wichtiger Message

Mit „Bauer sucht Frau“ wurden Gerald und Anna Heiser zu Social-Media-Stars. Nun postet das Paar aus Namibia ein neues Familienbild auf Instagram.

Mit ihren zahlreichen Beiträgen auf Instagram hält Anna Heiser ihre Fans ganz schön auf Trab und gibt zugleich tiefe Einblicke in das Familienleben auf der Farm. Erst kürzlich hatte echo24.de* über die Baby-Taufe in Namibia* und einen schlimmen Todesfall in der Familie von Anna Heiser berichtet, der sich kurz vor der Taufe ereignete. Danach stand das Paar aus „Bauer sucht Frau“ 2014 erneut in den Schlagzeilen, als Anna Heiser einen Kollaps erlitt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): neues Foto zeigt – So glücklich ist Anna Heiser

Nun meldet sich die ehemalige Hofdame aus der TV-Show von RTL* erneut zu Wort und teilt mit ihren Fans ein neues Familienfoto, welches in Namibia aufgenommen wurde. Zu sehen sind Gerald und Anna Heiser und natürlich das Baby, das einen blauen Mickey-Mouse-Strampler trägt und sich fest an die Brust seiner Mama kuschelt. Unverkennbar ist, wie glücklich das Paar aus der 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“ über die Geburt ihres erst wenige Monate alten Sohnes ist.

Anna und Gerald Heiser lachen beide in die Kamera. Und trotz der Strapazen der letzten Wochen wirkt die frisch gebackene Mutter auf die Fans gelassen und wunschlos glücklich. Noch vor wenigen Wochen bereitete das Paar aus „Bauer sucht Frau“ 2014 seinen Fans Sorgen, als sich die Nachricht über die schwere Zahn-OP von Anna Heiser* via Instagram verbreitete. Zu allem Überfluss erlitt die ehemalige Kandidatin von RTL kurz vor der Taufe in Namibia auch noch einen heftigen Nervenzusammenbruch, über welchen echo24.de* ebenfalls kürzlich berichtet hatte.

„Bauer sucht Frau“: Baby-Name bald enthüllt? Anna Heiser spricht Klartext

„Wir haben vielleicht nicht alles, was wir wollen, aber zusammen sind wir alles, was wir brauchen. Wir sind eine Familie“, schreibt Anna zu der neuen Fotoaufnahme und postet passend dazu Herz-Smileys. Die Fans sind von der Fotoaufnahme und Annas Worten dazu begeistert. Kommentare wie „tolles Foto“ oder einfach nur rote Herz-Smileys zeigen, wie sehr sich die Fangemeinde für das Paar aus der 14. Staffel der TV-Show „Bauer sucht Frau“ freut.

Und bald dürfte es noch einen weiteren Anlass zur Freude geben. Wie t-online berichtet, will das Paar aus „Bauer sucht Frau“ 2014 den Namen des Babys bald enthüllen. Der ist aktuell noch ein gut gehütetes Geheimnis. Zwar gibt es Spekulationen um den Baby-Namen*, bisher hatte sich aber selbst die hartnäckigste Vermutung nicht bewahrheitet. Und auch das Gesicht des Babys haben die Fans auf Instagram bisher nicht zu sehen bekommen – und das wird wahrscheinlich erst einmal auch so bleiben.

„Bauer sucht Frau“: Anna und Gerald trotz schwerer Belastungen glücklich

„Wir haben uns dazu entschieden, ihn nicht von vorne zu zeigen“, erklärte Anna Heiser laut t-online dazu auf Instagram. „Es ist nicht so, dass wir den Kleinen nicht zeigen wollen, wir möchten unseren Sohn einfach nur schützen.“ Eine verständliche Entscheidung, wenn man bedenkt, dass sich Anna Heiser mit Hasskommentaren* auseinandersetzten muss, wie sie kürzlich ihren Fans mitteilte. Umso schöner, dass sich die Hofdame aus der 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“ davon nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Das und die Tatsache, dass Gerald und Anna überglücklich zu sein scheinen, zeigt das neue Familienfoto auf Instagram nur allzu deutlich. Und wer Anna und Gerald Heiser auf Instagram folgt, weiß, dass es bestimmt nicht das letzte Familienbild sein wird, welches das Paar aus der 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“ mit seinen Fans teilt. Wer weiß, vielleicht verkünden die Eltern im nächsten Beitrag endlich den heiß ersehnten Baby-Namen. *echo24.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

