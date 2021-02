„Bauer sucht Frau“ (RTL): Fans sind wegen Antonia-Bild geschockt – so schlimm war ihre Akne

Der perfekte Körper von Model Antonia Hemmer aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ begeistert die Fans. Nun enthüllt sie ein großes Geheimnis darüber.

Viel Make-up, falsche Wimpern und makellose Haut – so kennen die Zuschauer Antonia Hemmer von „Bauer sucht Frau“ 2020. In der 16. Staffel der TV-Show war sie eine der drei Hofdamen von Jungbauer Patrick aus Baden-Württemberg. Doch schon in der dritten Folge der Dating-Show von RTL* reiste die blonde Schönheit wieder ab. Der Druck durch ihre Konkurrentinnen Sofia und Julia sei einfach zu groß gewesen, erzählte Antonia im exklusiven Interview* mit echo24.de* dazu.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Bild von Model Antonia schockiert die Fans

Ruhig wurde es um die 20-Jährige nach ihrer vorzeitigen Abreise aus Baden-Württemberg aber längst nicht. Noch im Laufe der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ tauchen freizügige Fotos von Antonia* im Netz auf. Danach wurde bereits gemunkelt, dass sich Patrick am Ende der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ für Antonia entscheidet. Die Spekulanten sollten Recht behalten. Im Staffel-Finale mit Inka Bause* erzählte Patrick, dass er und Antonia in der „Kennlernphase“ seien.

Wenige Wochen nach der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* machen Patrick und Antonia ihre Beziehung offiziell. Patricks eigentliche Hofdame Julia blieb nach der TV-Show von RTL Single. Von ihr ist seit der Liebes-Pleite mit Patrick nicht mehr viel zu hören. Allerdings vermuten manche Fans, dass auch Julia wieder vergeben* ist. Ganz anders sieht das in Baden-Württemberg aus. Die Namen Patrick Romer und Antonia Hemmer stehen beinahe täglich in den Schlagzeilen der Medien.

Name Antonia Hemmer (20) Wohnort Konstanz, Baden-Württemberg Bekannt aus 16. Staffel von Bauer sucht Frau Sender RTL Television Moderation Inka Bause

„Bauer sucht Frau“ (RTL): So schlimm war die Akne von Antonia Hemmer

Nun sorgt das hübsche Model aus „Bauer sucht Frau“ abermals für Aufsehen. Konkret geht es um ein Bild von Antonia, das auf Instagram aufgetaucht ist. Dort ist die Freundin von Jungbauer Patrick als Influencerin aktiv und wirbt für Kosmetikprodukte. In ihrer neusten Story bewirbt Antonia Produkte für die Gesichtspflege, speziell auch für Akne. Um ihren Followern zu zeigen, wie gut die Produkte bei ihr gewirkt haben, blendet die ehemalige Kandidatin von RTL ein Selfie von sich ein.

Auf der Fotoaufnahme ist Antonias Gesicht zu sehen, das mit Pickeln und Rötungen übersät ist. Schnell ist ihren Fans klar, warum sie in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ so viel Schminke aufgetragen haben könnte. Antonia litt unter heftiger Akne. Heute ist davon nur noch wenig zu sehen. In die Story schreibt sie: „Das erste Mal ohne Filter, ohne alles.“ Heißt: Von der Akne ist Antonia erst seit kurzem befreit. Darüber ist die Freundin von Jungbauer Patrick aus Baden-Württemberg überglücklich.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Nach TV-Show lüftet Antonia großes Geheimnis

In der Story auf Instagram schreibt sie: „Schaut euch das an, das tut doch weh beim Hinsehen.“ Offenbar haben die Kosmetikprodukte gewirkt. Und auch einige ihrer Fans scheinen von der beworbenen Hautpflegeserie begeistert zu sein. Das zeigt ein Chatverlauf mit einer Nutzerin, den Antonia in der Story auf Instagram veröffentlichte. Es scheint so, als würde sich die Arbeit als Influencerin für die ehemalige Kandidatin von „Bauer sucht Frau“ in mehrfacher Hinsicht rechnen.

+ Früher plagte Antonia die Akne. Heute ist von der lästigen Hautkrankheit kaum noch etwas zu sehen. © Georg Wendt/dpa/Screenshot: Instagram/Antonia Hemmer/Collage: echo24.de

Einerseits ist davon auszugehen, dass Antonia Geld für die Werbung bekommt. Andererseits konnte sie mithilfe der Pflegeprodukte scheinbar ihre schlimme Akne in den Griff bekommen. Die Fans freuen sich über Antonias natürlichen Look*, den sie nach der TV-Show von RTL nun offen zeigen kann. Und auch Antonia scheint ihren neuen Look zu lieben. Fast täglich postet die Freundin von Jungbauer Patrick Selfies von sich auf Instagram. *echo24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

