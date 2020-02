TV-Sensation bei „Dahoam is Dahoam“: Mega-Star mit Gastrolle in BR-Kult-Serie

Die Zuschauer im Bayerischen Rundfunk dürfen sich über eine Sensation bei „Dahoam is Dahoam“ freuen: Ein Mega-Star übernimmt eine Gastrolle.

Die Kult-Serie „Dahoam is Dahoam“ im Bayerischen Rundfunk war zuletzt aus traurigen Gründen in den Schlagzeilen.

Jetzt bahnt sich aber eine neue Sensations-Besetzung an.

Ein Mega-Star soll eine Gastrolle übernehmen und künftig in Lansing zu sehen sein.

Update, 22.12 Uhr: Die Dreharbeiten im Bayerischen Fernsehen haben Lilly Becker offensichtlich viel Freude gemacht. „Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, ab jetzt öfter als Schauspielerin zu arbeiten“, so Lilly Becker auf br.de. Demnach habe die Boris Becker-Ex „dreimal die Woche“ mit einem Coach Texte geübt. Lediglich die bayerische Sprache wurde zu einer kleinen Herausforderung: „Ich muss mir alles dreimal anhören, bevor ich es verstehe“, so die Neu-Schauspielerin gegenüber dem BR. Bereits jetzt ist ein Geheimnis über ihre Rolle als Linda de Haag klar: Lilly spielt eine lesbische Frau, wie die Abendzeitung berichtet.

Auch Holger M. Wilhelm, der in der Serie den „Brunnerwirt“ Gregor spielt, ist positiv überrascht: „Sie war super vorbereitet und hat eine großartige Spielfreude“, schwärmt er gegenüber dem Sender. Die Folge ist bereits ab dem 2. April in der BR Mediathek zu sehen.

Lilly Becker mit Schauspieldebut bei „Dahoam is Dahoam“ - „Spannender Tag“

Update 19.50 Uhr: Inzwischen hat sich auch Lilly Becker selbst gemeldet und scheint von ihrem Drehtag bei „Dahoam is Dahoam“ schwer begeistert zu sein: „Es war ein spannender und erfolgreicher Tag heute in Bayern“,so die 43-Jährige.

Erstmeldung vom 12. Februar 2020

Das dürfte für viele Fans der Kult Serie „Dahoam is Dahoam“ im Bayerischen Rundfunk eine echte Sensation sein. In dem beschaulichen Kulissendorf Lansing, in dem die Serie spielt, wird bald ein echter Superstar zu sehen sein. Lilly Becker, Noch-Ehefrau von Tennis-Star Boris Becker wird in wenigen Wochen als Gast auftreten.

Dahoam is Dahoam im Bayerischen Rundfunk: Serie muss Schicksalsschlag verkraften

Die Kult-Serie, die seit 2007 im Bayerischen Rundfunk läuft, hat eine große Fan-Gemeinde. Für viele Menschen gehört sie zum alltäglichen Vorabendprogramm. Vor Kurzem erschütterte jedoch eine traurige Nachricht die heile Welt in Lansing. Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow, der den beliebten Pfarrer Simon Brandl spielte, starb unerwartet*. Auch der temporäre Abgang von „Dahoam is Dahoam“-Urgestein Horst Kummeth, bekannt als der fränkische Apotheker Roland Bamberger, kam bei den Fans nicht gut an.

Kult-Serie „Dahoam is Dahoam“: Star-Gast Lilly Becker spielt Gastrolle in Lansing

Doch jetzt dürfen sich die Fans der Serie freuen. Ein echter Superstar wird künftig als Gast in der bayerischen Serie zu sehen sein. Lilly Becker war am Mittwoch (12. Februar) als Gast bei Dreharbeiten des Bayerischen Rundfunks in Dachau dabei. Sie soll als Linda de Hoog eine alte Freundin von Brunnerwirt-Köchin Fanny spielen. Schon am 6. April soll die Serie mit der Star-Besetzung dann zu sehen sein.

+ Lilly Becker spielt eine Gastrolle bei "Dahoam is Dahoam" © dpa / Felix Hörhager

Lilly Becker mit Gastrolle: „Dahoam is Dahoam“ mit Star-Besetzung

Lilly Becker wurde bekannt durch ihre Ehe mit Boris Becker, die vor kurzem jedoch in die Brüche ging. Ihre entstandene Bekanntheit bringt sie jedoch trotzdem immer wieder in die Medien. Erst vor wenigen Tagen sorgte sie mit einem pikanten Foto-Shooting für Aufsehen*. Ob die gebürtige Niederländerin auch in Lansing für Furore sorgt, können die Zuschauer bald im Bayerischen Rundfunk sehen.

Lilly Becker sorgt mit pikantem Foto-Shooting für Aufsehen

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.