Carina Spack präsentiert uns ihr neues Tattoo - es ist eine wahre Liebeserklärung

Carina Spack aus Recklinghausen hat es erneut getan: Das TV-Sternchen ließ sich ein weiteres Tattoo stechen. Und das ist eine wahre Liebeserklärung.

Carina Spack aus Recklinghausen ist durch diverse TV-Formate bekannt geworden.

aus ist durch diverse TV-Formate bekannt geworden. Sie hat sich bereits einige Tattoos stechen lassen.

Ihr neuestes Motiv ist eine wahre Liebeserklärung.

Carina Spack kann es nicht lassen. Das TV-Sternchen aus Recklinghausen ist erneut zum Tätowierer gelaufen und hat sich ein weiteres Tattoo stechen lassen. Und das hat es in sich - die 23-Jährige, die unter anderem an Formaten wie dem "Bachelor", "Bachelor in Paradise" und "Promis unter Palmen" teilnahm, trägt nun eine waschechte Liebeserklärung auf dem Arm.

Name Carina Spack Geburtstag 14. Juni 1996 Wohnort Recklinghausen Gelernter Beruf Tierarzthelferin Show-Teilnahmen "Bachelor 2018", "Bachelor in Paradise" (2018 & 2019), "Promis unter Palmen 2020" Lebensgefährte Serkan Yavuz

Carina Spack lässt sich in Hannover ein Tattoo stechen

Aktuell ist die TV-Blondine zu Besuch in Hannover bei ihrer Freundin Yeliz Koc, die ebenfalls als Kandidatin beim Bachelor 2018 dabei war. Die Zeit in der Hauptstadt von Niedersachsen nutzte Carina Spack aber wohl nicht nur zum Aufrechterhalten sozialer Kontakte. Denn auf Instagram zeigte sie stolz, wie sie den Tätowierer ihres Vertrauens besucht.

Carina Spack zeigt ihr neues Tattoo auf dem Arm

Dazu schreibt Carina Spack - die nach ihrer Teilnahme bei "Promis unter Palmen" sogar Polizeischutz brauchte - stolz: "My life, my skin, my tattoos" und fragt ihre Fans, welche Symbole denn ihre Körper zieren. Viel dringender stellt sich aber die Frage, was sich die Reality-TV-Teilnehmerin denn nun hat stechen lassen. Eine Antwort findet sich in ihrer Story.

Carina Spack widmet Tattoo ihrer Heimat

Und beim genauen Hinsehen sieht man: Carina Spack widmet ihr Tattoo ihrer Heimat - dem Ruhrgebiet. Die Worte, die sich nun in kursiver Schreibschrift auf dem Arm trägt: "Du kannst mich aus dem Ruhrpott holen, aber den Pott nicht aus mir."

+ "Du kannst mich aus dem Ruhrpott holen, aber den Pott nicht aus mir." Diese Worte trägt Carina Spack jetzt auf dem Arm. © Instagram (carina_spack)

Carina Spack ist in Recklinghausen aufgewachsen

Das ist einleuchtend: Schließlich kommt Carina Spack - wie auch Ralf Moeller, der kürzlich seine Gage für Gladiator verriet - aus Recklinghausen im tiefsten Ruhrgebiet.

Auf eine Liebeserklärung für ihren Lebensgefährten Serkan Yavuz - den Carina Spack bei "Bachelor in Paradise 2019" kennen und lieben lernte - müssen Fans also weiterhin geduldig warten. - rath

*24VEST.de ist Teild des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.