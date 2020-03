Weil er in Zeiten der Corona-Krise ein geschmackloses Gewinnspiel auf Instagram veranstaltet hat, wurde der Ex-Bachelorette-Kandidat Michael Bauer scharf kritisiert.

Das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 sorgt auch in der Welt von Instagram für Aufsehen.

sorgt auch in der Welt von für Aufsehen. Der Ex- Bachelorette -Kandidat Michael Bauer erntete für ein geschmackloses Gewinnspiel einen Shitstorm.

-Kandidat erntete für ein geschmackloses Gewinnspiel einen Shitstorm. In Zeiten von Hamsterkäufen durch die Pandemie verloste der Influencer Klopapier, Nudeln und Bier.

Nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa wird in diesen Wochen durch die sich weiter ausbreitende Coronavirus-Pandemie* in Atem gehalten. Dabei hat wohl jeder seine eigene Art, mit den täglich steigenden Zahlen von Infizierten und Todesopfern und den von der Regierung angeordneten Ausgangsbeschränkungen umzugehen.

Auf eine ganz besondere Art und Weise geht jedoch der ehemalige Bachelorette-Kandidat Michael Bauer mit der Situation um: Er veranstaltet ein Gewinnspiel über Instagram. Während sich Menschen in vielen Teilen Deutschlands aus Panik vor der sich ausbreitenden Pandemie zu Hamsterkäufen genötigt fühlen und einen Jahresvorrat an Klopapier auf einmal kaufen, will Michael Bauer genau dieses als Preis verlosen.

Auch eine andere Influencerin sorgte im Zusammenhang mit dem Coronavirus für Aufsehen, als sie eine Toilette ableckte.

Influencer und das Coronavirus: Ex-Bachelorette-Kandidat sorgt mit Gewinnspiel für Aufsehen

Auf dem Bild, unter welchem der Influencer sein Gewinnspiel ankündigt, sitzt er lässig in seinem Bad vor einer Wand aus Klopapier. In der Hand hält er eine Packung Nudeln und ein Bier der Marke Corona. Darunter schreibt Bauer, dass man das Coronavirus zwar nicht verharmlosen sollte, er seine Fans aber trotzdem mit einem Gewinnspiel zum Lachen bringen will.

Wer seinem Account folgt, seine Bilder liket und drei Freunde markiert, hat die Chance ein „Überlebenspaket“ bestehend aus Klopapier, Nudeln und einer Flasche Corona zu gewinnen. Auch wenn die Aktion vielleicht gut gemeint war, hätte man sich als Preise schon etwas Geschmackvolleres einfallen lassen können, als Klopapier und ein Bier, das den gleichen Namen trägt wie ein Virus, an dessen Folgen allein in Deutschland schon über 100 Menschen gestorben sind.

Die schon jetzt peinlichsten und vielleicht ekelhaftesten Postings auf Instagram 2020.



Herzlichen Glückwunsch! pic.twitter.com/Xb9REG9F0l — Timø (@Timotion) March 15, 2020

Corona-Gewinnspiel: Harte Kritik an Ex-Bachelorette-Kandidat: „Da kann einem nur schlecht werden“

Das sehen auch die Kommentarschreiber bei Instagram überwiegend so. „Du verharmlost das ganze auf eine derart billige Masche, da kann einem nur schlecht werden“, schreibt eine Userin. „141.000 Follower, denen man gut zureden könnte, sich informieren oder aufklären könnte, Verantwortungsbewusstsein zeigen könnte. Naja oder einfach nur der Like-Geilheit hinterherjagen“, merkt ein anderer an.

Auch auf Twitter zeigen manche Nutzer ihren Unmut über das Corona-Gewinnspiel. „Die schon jetzt peinlichsten und vielleicht ekelhaftesten Postings auf Instagram 2020“, schreibt dort ein Nutzer. Mittlerweile ist der Post auf dem Instagram-Account von Michael Bauer nicht mehr zu finden. Ob er sich die Kritik seiner Follower zu Herzen genommen hat oder einfach seine Ruhe vor den teilweise auch beleidigenden Kommentaren haben wollte, ist nicht bekannt.

Gegen das Verhalten vieler Influencer in Zeiten der Corona-Krisa möchte Comedian Oliver Pocher jetzt hart vorgehen.

