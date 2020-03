Corona-Fälle im Team: Zwei BR-Radiosender zusammengelegt - und bei großem TV-Kanal fielen Nachrichten weg

Corona-Fälle zwingen auch die Medien zu internen Maßnahmen: Der BR hat zwei Radio-Sender zusammengelegt, ein großer TV-Kanal musste Nachrichtensendungen streichen.

Update vom 23. März 2020: Es gibt neue Details zu den Corona-Folgen im Radio-Programm des Bayerischen Rundfunks. Laut SZ gibt es bei B5 aktuell eine Corona-Erkrankung, mehr als ein Dutzend Kollegen befinden sich dem Bericht zufolge vorsichtshalber in Quarantäne. Seit Montag senden deswegen B5 aktuell und Bayern 2 ein gemeinsames Radioprogramm.

München - „Medien, insbesondere Nachrichten- und Informationswesen sowie Risiko- und Krisenkommunikation, gehören zur kritischen Infrastruktur“, heißt es auf der Webseite des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Sie nehmen in der Corona-Krise eine wichtige Rolle ein, um die Menschen mit Informationen zu versorgen. Doch sind auch Medienschaffende nicht immun gegen das Coronavirus* selbst. Das sorgt nun bei Arte für eine traurige Entscheidung. Die dem Sender sehr schwergefallen sein dürfte.

Corona: Mehrere Covid-19-Fälle beim „Arte Journal“-Team

Wie dwdl.de berichtet, habe es mehrere Covid-19-Fälle im Team des „Arte Journals“ gegeben. Die Sendung wird in der Zentrale in Straßburg hergestellt. Der Sender hat sich entschlossen, die beiden „Arte Journal“-Ausgaben am Samstag und Sonntag (21./22.3.) zu streichen. Stattdessen im Programm: am Samstag um 19.10 Uhr die Reportage „Argentinien: Gletscher in Gefahr“, am Sonntag zur gleichen Zeit „Argentinien: Neue Gegner des Glyphosat“. Am Montag soll es weitergehen mit der Sendung. Glücklicherweise bieten bis dahin sowohl die anderen TV-Sender als auch die Webseite arte.tv sowie die komplette Medienlandschaft den Menschen weiter Informationsmöglichkeiten.

Corona: BR legt mehrere Radio-Sender zusammen

Mit Linda Zervakis befindet sich derzeit eine bekannte ARD-Nachrichtensprecherin in Quarantäne. Und auch beim Bayerischen Rundfunk haben Quarantäne-Maßnahmen Folgen. Ab Montag senden die beiden Radio-Sender B5 aktuell und Bayern 2 ein gemeinsames Programm. Das geht aus einer Mitteilung auf br.de hervor. Der Name des neuen Angebots lautet: „Informationen, Hintergrund und Gespräche – das gemeinsame Programm von B5 aktuell und Bayern 2“.

Grund seien „erste Corona-Fälle im Bayerischen Rundfunk sowie damit verbundene Quarantänemaßnahmen“. Die beiden Wellen zu bündeln, ermögliche, „mit insgesamt weniger Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion zu arbeiten, die BR-internen Bemühungen zum Schutz vor Ansteckung noch besser umzusetzen und damit die Sendefähigkeit langfristig sicherzustellen“. Die beiden Wellen sollen wieder getrennt

