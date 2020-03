Schulschließungen wegen Coronavirus - diese TV-Sender ändern deswegen jetzt ihr Programm

In weiten Teilen Deutschlands schließen ab Montag die Schulen und Kitas. Einige TV-Sender wie Kika ziehen daraus nun Konsequenzen.

In Deutschland bleiben viele Schulen und Kitas wegen des Coronavirus* geschlossen.

und Kitas wegen des geschlossen. In Bayern könnte das öffentliche Leben zum Erliegen* kommen.

TV-Sender wie Kika reagieren nun.

München - Der Coronavirus könnte in den kommenden Tagen und Wochen weite Teile des öffentlichen Lebens in Deutschland lahmlegen. Besonders betroffen sind Schüler und Kinder: Ab Montag, 16. März, treten wegen des Coronavirus großflächige Schulschließungen in mehreren Bundesländern in Kraft. Dann heißt es für Millionen von Kindern und Schülern in Deutschland, zu Hause bleiben statt Klassenzimmer und Kita. Kinos und Schwimmbäder bleiben im Laufe der Woche zu, Treffen und soziale Kontakte sollten auf ein Minimum eingeschränkt werden.

Coronavirus in Deutschland: TV-Sender reagieren mit Änderungen auf Schulschließungen

Der TV-Sender Kika ergreift nun erste Maßnahme. „Kika ist für alle Kinder da, gibt Raum für Austausch, ordnet ein und informiert“, so der Kinderkanal von ARD und ZDF in einer Pressemitteilung. Zeitgleich mit dem Beginn der Schulschließungen in Deutschland passt Kika sein Programm an. Mit einer Mischung aus Informationsangeboten, Nachrichten, Wissensmagazinen und aktuell produzierten Sendungen richtet sich der TV-Sender direkt an die Kinder, die wegen der Coronakrise in Deutschland zu Hause bleiben sollen.

Dazu lautet das Motto der Maßnahmen von Kika „Gemeinsam zuhause“. Sowohl im Fernsehen als auch online bietet der TV-Sender „alles für eine Bewältigung der Situation, von Tipps gegen die Langeweile bis zum Liveaustausch mit Zuschauerinnen und Zuschauern“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Schulschließungen wegen Coronavirus in Deutschland: Kika reagiert mit diesen TV-Änderungen

Ab dem 18. März gibt es täglich ab 13.30 Uhr „Die beste Klasse Deutschlands - Spezial“. Dabei spielen die Moderatoren nicht mit Klassen im Studio - sondern stellen den Kindern zu Hause vor den Fernsehern Quizfragen und Experimente zum Mitraten. Auch die Kindernachrichten „logo“ berichten weiter über die aktuelle Lage und das Coronavirus*, jeweils um 11.05 und 19.50 Uhr.

Im Vormittagsprogramm kürzt Kika das Angebot für Vorschüler, um ab 9.25 Uhr mit „Yakari“ und „Garfield“ auch ältere Kinder anzusprechen.

Ab 11.15 Uhr werden in der „Kika - besser.wissen“-Strecke Wissensmagazine gezeigt, die täglich wechseln. Zu sehen sein werden „Wissen macht Ah!“, „PUR+“, „Anna und die Wilden Tiere“ oder „Löwenzahn“.

Schulschließungen wegen Coronavirus in Deutschland: Weitere TV-Sender ändern Programm

Auch der WDR reagiert auf die Schulschließungen in Deutschland. So zeigt der WDR täglich vormittags „Die Sendung mit der Maus“. Im SWR3 sind am Vormittag „Tigerenten Club Spezial“, „Planet Schule“ und „Planet Wissen“ zu sehen. Der BR kündigte zudem an, werktags (zwischen 9 und 12 Uhr) das Format „Schule daheim“ auf ARD-alpha an, das berichtet deutschlandfunk.de.

Die Coronavirus-Krise beeinflusst auch das Leben von Prominenten und TV-Stars, berichtet tz.de*. Eine Tagesschau-Sprecherin bleibt nun daheim.

*tz.de und Merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Monika Skolimowska