Neuheiten bei Disney+ im Mai 2020: Fans mit neuem Star-Wars-Film überrascht

Disney+ überrascht im Mai 2020 seine Fans mit einem neuen Star-Wars-Teil. Doch der Streamingdienst hat auch noch einige andere neue Serien und Filme im Angebot.

Disney+ kommt mit viel Wucht auf den Streaming-Markt

kommt mit viel Wucht auf den Streaming-Markt Dabei überzeugt Disney+ mit zahlreichen Eigenproduktionen

mit zahlreichen Wir liefern eine Übersicht zu den neuen Serien und Filmen auf Disney+ im Mai 2020

Offenbach - Filme, Serien, Dokus, Produktionen aus der eigenen Schmiede: Der neue Streamingdienst Disney+ hat den TV-Markt betreten - und das mit viel Wucht. Neben einem ansehnlichen Startpaket liefert auch Disney+, ähnlich wie Netflix und Amazon Prime Video, monatlich neue Inhalte. Im Mai 2020 dürfen sich Abonnenten vor allem auf eine dicke Star-Wars-Überraschung freuen. Wem Laserschwerter und Raumschiffe nicht taugen, muss sich aber keine Sorgen machen. Denn Disney+ hat noch mehr Pfeile im Köcher.

Disney+ im Mai 2020: Film-Neuheiten ganz im Zeichen von Star Wars

Fans der Star Wars-Welt werden es wissen. Der 4. Mai steht ganz im Zeichen der Science-Fiction-Reihe. So startet Disney+ am 4. Mai etwa mit der Doku-Serie „Disney Galerie: The Mandalorian“, wo der Fan hinter die Kulissen von der Hype-Show „The Mandalorian“ geführt wird. Hinzu kommen das Finale zu „Star Wars: The Clone Wars“, „Empire of Dreams: The Story of the Star Wars trilogy“ und „Star Wars Resistance“ (alle am 4. Mai).

+ Der Streamingdienst Disney+ liefert ein breites Angebot. © Till Simon Nagel / dpa

Doch das ist nur der Gipfel des Eisbergs auf Disney+. Wir liefern Ihnen eine Übersicht, welche Filme und Serien im Mai 2020 bei Disney+ erscheinen. Den Anfang machen die Filme.

Ab 1. Mai 2020 auf Disney+:

Wie man Baseball spielt (Kurzfilm, 1942)

Ab 4. Mai 2020 auf Disney+:

Empire of Dreams: The Story of the Star Wars Trilogy (Dokumentarfilm, 2004)

Ab 7. Mai 2020 auf Disney+:

Plötzlich Prinzessin (Komödie, 2001)

Ab 8. Mai 2020 auf Disney+:

TinkerBell - Ein Sommer voller Abenteuer (Animation, 2010)

Ab 15. Mai 2020 auf Disney+:

Ice Age - Kollision voraus (Animation, 2016)

Marvel Studios - Expanding the Universe (Dokumentation, 2019)

Ab 22. Mai 2020 auf Disney+:

Nachts im Museum (Komödie, 2006)

Ab 29. Mai 2020 auf Disney+:

Der Millionenraub (Komödie, 1971)

Die Prouds - Der Inselabenteuerfilm (Animation, 2005)

Disney's Fairy Tale Weddings (Dokumentation, 2017)

Disney's Fairy Tale Weddings: Holiday Magic (Dokumentation, 2017-)

Micky und der Seehund (Animation, 1948)

Disney+ im Mai 2020: Die neuen Serien - Neue Star Wars-Serie startet

Auch bei den Serien dreht sich im Mai 2020 bei Disney+ vieles um Star Wars. Vieles, aber eben nicht alles. Egal, ob Marvel-, National Geographic- oder High School Musical-Fan: Disney+ bietet seinen Abonnenten ein breites Spektrum. Die Serien-Neuheiten im Überblick:

Ab 1. Mai 2020 auf Disney+:

Car SOS (Staffel 1-6) - National Geographic

Unser Kosmos: Die Reise geht weiter: National Geographic

Kirby Buckets Ultradimensional (Staffel 1-3)

Kleine Abenteuer mit Chip und Chap (Staffel 1)

Disneys Requisiten – Alle Episoden Disneys Familiensonntag - Episode 26: „Star Wars Uhr“

Disneys Märchenhochzeiten – Staffel 2: Episode 7: „Sag nochmal ja!“

Ein Tag bei Disney - Episode 22: „Robin Roberts: ‚Good Morning America‘-Co-Moderatorin“

Forky hat eine Frage - „Was ist ein Anführer?“

High School Musical: Das Musical: Die Serie - Episode 7: „Thanksgiving“

Küchenhelden - Episode 6: „Schleimig, jedoch vitaminreich“

Marvel's Hero Project - Episode 7: „Die schillernde Lorelei“

Pixar in real life - Episode 7: „Monster AG: Lachenergie Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel“ -> Episode 11 – „Scherbenhaufen“

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin - Episode 7: „Evolution“

The Mandalorian – „Kapitel 8: Erlösung“

The World according to Jeff Goldblum - Episode 7: „Fahrräder“

Zugabe! - Episode 7: „Godspell - 1998 - Houston, Texas“

Ab 4. Mai 2020 auf Disney+:

Star Wars Resistance (Staffel 1)

Disney Galerie: The Mandalorian - Episode 1: „Regie“

Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel - Episode 12: „Sieg und Niederlage“

Ab 8. Mai 2020 auf Disney+:

Disneys Märchenhochzeiten – Staffel 2: Episode 8: „Endlich eine Familie“

Disneys Familiensonntag - Episode 27: „Star Wars Mobil“

Disney Galerie: The Mandalorian– Episode 2: „Vermächtnis“

Ein Tag bei Disney - Episode 23: „Joe Hernandez: Betreuung Attraktionen“

Forky hat eine Frage - „Was ist ein Haustier“

High School Musical: Das Musical: Die Serie - Episode 8: „Die Technikprobe“

Küchenhelden - Episode 7: „Jeder kann kochen“

Marvel's Hero Project - Episode 8: „Der kämpfende Braden“

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin - Episode 8: „Alles kann auf 'nem Ball passieren“

The World according to Jeff Goldblum - Episode 8: „Wohnmobile“

Zugabe! - Episode 8: „Der Fiedler auf dem Dach - 2001 - Anaheim, Kalifornien“

“Never tell me the odds.” The complete Skywalker Saga is now streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/AdgnX8BjzZ — Disney+ (@disneyplus) May 10, 2020

Ab 15. Mai 2020 auf Disney+:

Star Wars Resistance (Staffel 2)

Ein Hundeleben mit Bill Farmer– Episode 1: „Walkothunde & Schafhütehunde“

Disneys Familiensonntag - Episode 28: „Die Schöne und das Biest: Buntglas“

Disney Galerie: The Mandalorian– Episode 3: „Darsteller“

Ein Tag bei Disney - Episode 24: „Stephanie Carroll: Ranch-Mitarbeiterin“

Forky hat eine Frage - „Was ist Käse?“

High School Musical: Das Musical: Die Serie - Episode 9: „Premierenabend“

Küchenhelden - Episode 8: „Zum Dahinschmelzen“

Marvel's Hero Project - Episode 9: „Die strahlende Jayera“

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin - Episode 9: „Unangenehmes“

The World according to Jeff Goldblum - Episode 9: „Kaffee“

Zugabe! - Episode 9: „Pippin - 1984 - Louisville, Kentucky“

Ab 22. Mai 2020 auf Disney+:

Mech-X4 (Staffel 1 & 2)

Zenimation (Kurzfilme in OV mit Untertiteln) – Alle Episoden

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin - Episode 10: „Inspirierende Ratschläge“

High School Musical: Das Musical: Die Serie - Episode 10: „Zweiter Akt“

Disneys Familiensonntag - Episode 29: „Bambi-Windlicht“

Disney Galerie: The Mandalorian– Episode 4: „Technologie“

Ein Tag bei Disney - Episode 25: „Ed Fritz: 'Imagineer' im Bereich Fahrgeschäfte“

Ein Hundeleben mit Bill Farmer– Episode 2: „Hunde und Geparden & Begleithunde“

Forky hat eine Frage - „Was ist Lesen?“

Küchenhelden - Episode 9: „Ganz nah dran“

Marvel's Hero Project - Episode 10: „Der spektakuläre Sidney“

Spark Short: „Loop“

Spark Short: „Out“

The World according to Jeff Goldblum - Episode 10: „Kosmetik“

Zugabe! - Episode 10: „High School Musical - 2007 - Fish Creek, WI“

Ab 29. Mai 2020 auf Disney+:

Violetta (Staffel 2)

Disneys Familiensonntag - Episode 30: „Süßigkeitenständer“

Disney Galerie: The Mandalorian– Episode 5: „Spezialeffekte“

Ein Tag bei Disney - Episode 26: „Jerome Ranft: Bildhauer“

Ein Hundeleben mit Bill Farmer– Episode 3: „Mascot Dogs & Guide Dogs for Runners (OV-Titel)“

High School Musical: Das Musical: Sing Along – Alle Episoden

Küchenhelden - Episode 10: „Kindheits-Leckerbissen“

Marvel's Hero Project - Episode 11: „Die faszinierende Tokata“ The World according to Jeff Goldblum - Episode 11: „Pools“

Zugabe! - Episode 11: „Anything Goes - 1975 - Los Angeles, CA“

Hinweis: Die Daten der Neuerscheinungen bei Disney+ können spontan auch noch abweichen. Für nähere Informationen empfiehlt sich ein Blick auf die jeweiligen offiziellen Seiten von Disney+.

Während der Film „Berlin, Berlin“ bei Netflix anläuft, hat Netflix-Star Janina Uhse ein pikantes Geständnis gemacht. Zudem startet bei Netflix im Juni die 4. Staffel „Tote Mädchen lügen nicht“.

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Lucasfilm/Lucasfilm/Disney+/dpa