Schwarzwald-Tatort: Diesen Fall lösen die neuen Kommissare

Freiburg - Rund zwei Wochen nach der überraschenden Absage von Harald Schmidt hat der Dreh für den ersten Schwarzwald-Tatort begonnen. Nun wurde verraten, was im Zentrum des ersten Falls steht.

Die Dreharbeiten dauern bis Anfang April, sagte eine SWR-Sprecherin in Baden-Baden zum Drehstart am Dienstag. Produziert werde der Streifen in Bernau (Kreis Waldshut) sowie an anderen Orten im Schwarzwald. Ausgestrahlt werde die Folge voraussichtlich im Herbst im Ersten. Gespielt werden die beiden neuen Tatort-Kommissare von Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner.

Schmidt sollte deren Chef verkörpern, hatte jedoch Ende Februar kurzfristig abgesagt. Für seine Entscheidung hatte er nach SWR-Angaben persönliche Gründe angeführt. Der Krimi aus dem Schwarzwald ist Nachfolger des eingestellten Tatort vom Bodensee. Im Zentrum des ersten Falles steht laut SWR der Mord an einer Elfjährigen. Robert Thalheim wird die erste Episode inszenieren, das Drehbuch dazu stammt von Bernd Lange.

dpa