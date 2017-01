Dschungelcamp-Ticker: Schmeißt Kader heute Abend hin?

München - Honey hat es schon wieder geschafft: Auch an Tag 3 muss er in die Dschungelprüfung, bekommt aber Unterstützung von Gina-Lisa. Derweil überlegt Kader, den berühmten Satz „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ zu sagen.

Tag 3 im australischen Regenwald: Gina-Lisa und Honey müssen gegen Hanka und Kader in der Dschungelprüfung antreten.

Die insgesamt zwölf Teilnehmer sind noch bis Montag in zwei Camps aufgeteilt: Base Camp und Snake Rock.

Die Gagen der Teilnehmer wurden nun enthüllt: So viel Geld nehmen die IBES-„Stars“ mit nach Hause.

18.09 Uhr: Wer hat eigentlich das größte Nerv-Potential im Dschungel? Der selbstverliebte Honey? Die aufgedrehte Sarah Joelle Jahnel? Die teilweise außer Kontrolle geratene Hanka - oder vielleicht doch jemand ganz anderes? Wir haben uns darüber mal Gedanken gemacht.

16.03 Uhr: Wer hat‘s gesagt? Die Kandidaten im Dschungelcamp hauen einen Spruch nach dem anderen raus. Zum Beispiel: „Ich hab' ein bisschen Höhenflug“ und „Ich finde die Menschen schlimmer als die Tiere“ und „Mit jeder Erfahrung, die ich hier sammle, werde ich stärker“. Wir sammeln deswegen die geballte Weisheit der Dschungelcamp-Teilnehmer.

15.47 Uhr: Gina-Lisa und Florian sind ja nicht nur beste Freunde, sondern auch als Gesangsduo unterwegs. Kurz vor dem Dschungel-Start haben die beiden passenderweise noch schnell ein gemeinsames Musik-Video aufgenommen. „Tarzan&Jane“ heißt das Machwerk. Gina-Lisa nennt es den „perfekten Soundtrack zum Dschungel“. Äh ja.

15.28 Uhr: Whaaat? Kader will gehen? Das jedenfalls behauptet sie im Dschungeltelefon, wie RTL auf der offiziellen Seite verkündet. Angeblich will sie das „Projekt“ abbrechen. Heute Abend gibt es dann die Auflösung und wir vermuten mal, dass das Video nichts weiter als ein guter Teaser dafür ist...

12.39 Uhr: Wer verdient am meisten? Wer muss sich mit der geringsten Gage begnügen? Jedes Jahr ist es immer wieder spannend, wie viel Geld die Kandidaten fürs Dschungelcamp bekommen. Nun wurden die Gagen für IBES enthüllt.

12.06 Uhr: Das Dschungelcamp interessiert diesmal offenbar sogar die Politik. Die SPD hat schon ihre Lieblingskandidatin auserkoren: Kader Loth. Und zwar wegen eines Videos, das schon Jahre alt ist. Darin soll Kader erklären, was die Abkürzung SPD bedeutet. „Wieder so eine kranke Frage“, ist Kaders Kommentar. Und dann fängt sie an zu raten: „Sozial Politische Union?“ Und ja, das im Video ist wirklich Kader Loth... Auch wenn sie heute nicht mehr so aussieht.

11.57 Uhr: Geht da was zwischen Gina-Lisa und Honey? Das Model bescheinigte dem schönsten Mann des Dschungelcamps am Samstagabend nämlich: „Du bist ein ganz toller Mann.“ Honey selbst hat ja schon Erfahrung mit Model-Freundinnen, seine Ex-Freundin ist Kim, die die letzte Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ gewonnen hat. Eine mögliche Liebelei zwischen Honey und Gina-Lisa könnte allerdings für Zündstoff sorgen: Gina-Lisas bester Freund Florian Wess nämlich, der auch im Regenwald dabei ist, ist nicht sonderlich begeistert von Honey. „Sein Lachen ist aufgesetzt“, sagte er an Tag 2. Vielleicht steht da doch noch ein Bitch-Fight unter den Männern - in der ersten Dschungelprüfung war das Aufeinandertreffen allerdings etwas enttäuschend.

+ Bahnt sich da was an? Honey und Gina-Lisa an Tag 2. © RTL 11.39 Uhr: Hat er jetzt oder hat er nicht? Ob Marc Terenzi nun Donald Trump seine Stimme gegeben hat, scheint an Tag 3 im Regenwald durchaus fraglich - sein Manager sprach nämlich mit der Bild am Sonntag. Und damit starten wir in den Dschungelcamp-Ticker vom Sonntag!

Dschungelcamp 2017: Die Neurosen der Kandidaten

In den vergangenen Jahren hat das Dschungelcamp oft ein paar Tage gebraucht, um Fahrt aufzunehmen. 2017 ist das alles anders: Die Dschungel-Kandidaten wollen nicht warten, bis sie vielleicht ganz schnell wieder rausgewählt werden. Sie hauen schon an den ersten Tagen mit Dschungel-Weisheiten und Lebensbeichten um sich, dass es nur so kracht. Was soll da noch kommen?

Fräulein Menke zum Beispiel verkündete am Samstagabend, dass sie sich vor zwei Jahren das Leben nehmen wollte. Malle-Jens erzählte ausschweifend von seinem Alkoholmissbrauch und Botox-Boy Florian Wess hatte keine Hemmungen, von seiner Drogenvergangenheit zu berichten. „Ich war ein Junkie“, sagte er zu Malle-Jens.

+ Zwei, die sich nicht so wirklich mögen: Honey (l.) und Florian Wess. © RTL Als es im Dschungel Nacht wurde und das Zirpen der Zikaden immer lauter, brannten bei Markus Majowski offenbar alle Sicherungen durch. Er glaubte zunächst an einen Feueralarm (im Regenwald) und bat die RTL-Verantwortlichen später im Dschungel-Telefon, das Zikaden-Zirpen doch bitte auf eine erträgliche Lautstärke runter zu drehen. WTF?

Und natürlich Hanka Rackwitz. Dass sie jede Menge Neurosen hat, war schon vor dem Dschungelcamp bekannt und so geizte sie auch nicht damit, diese auf die Dschungelcamp-Zuschauer loszulassen. Am Samstagabend gipfelte das darin, dass sie sich offenbar so sehr vor der Toilette ekelte, dass sie einfach das natürliche Klo nahm und in den nahen Bach pinkelte - in dem sich Malle-Jens kurz darauf ausgiebig wusch.

Kader Loth schien irgendwie vergessen zu haben, dass es im Dschungelcamp nur Reis und Bohnen gibt (aber „Ich bin ein Star - holt mich hier aus“ gibt es ja auch erst sei elf Jahren, da ist das durchaus verständlich) und nörgelte ständig rum, weil sie nichts zu essen bekam. Kann ja noch heiter werden in den kommenden Tagen, denn ihr Team Snake Rock zeichnete sich bislang nicht durch übermäßigen Erfolg aus was das Einsammeln der Sterne angeht. Je mehr Sterne, desto mehr Essen. Dschungel-Regel Nummer eins.

Die ersten beiden Folgen des Dschungelcamps hatten übrigens mehr als sieben Millionen Zuschauer, ähnlich wie vergangenes Jahr zu dieser Zeit.

Dschungelcamp 2017: Alle Informationen zu Kandidaten und Sendezeiten

Sie wollen stets über das Dschungelcamp 2017 informiert sein? Klar, kein Problem: Hier lesen Sie alles über die Kandidaten von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ sowie über die Sendezeiten der Dschungelshow.

pak