Dschungelcamp 2018 im Live-Ticker: Single-Rekord im Camp - nur zwei sind vergeben

Dschungelcamp 2018 im Live-Ticker: Am Samstagabend geht es in die zweite Runde. Daniela Katzenberger hat die erste Folge wohl verpasst - obwohl ihre Schwester im Dschungel ist.

>>>TICKER AKTUALISIEREN<<<

19.24 Uhr: In drei Stunden flimmern die Dschungelstars zum zweiten Mal 2018 über die Bildschirme, die Spannung steigt langsam aber sicher an. Zeit, einen kuriosen Punkt zu beleuchten: Noch nie waren so viele Camp-Bewohner Single! Zehn der zwölf Teilnehmer sind aktuell nicht in festen Händen, nur Sydney Youngblood und Matthias Mangiapane sind in einer festen Beziehung. Hui, geht da was im Busch?

Dschungelcamp 2018: Boykottiert Daniela Katzenberger den Dschungel wegen der Teilnahme ihrer Schwester?

+ Statt ihrer Schwester im Dschungel zuzuschauen, geht „die Katze“ lieber baden. © Screenshot Twitter

16.00 Uhr: Sind Daniela Katzenberger und ihre Schwester Jenny Frankhauser - Kandidatin im Dschungelcamp 2018 - so verfeindet, dass sich Daniela Katzenberger die Show nicht mal anschaut? Sieht ganz danach aus - wie express.de berichtet, schaue „die Katze“ zwar mit Vorliebe RTL-Formate wie „Let‘s Dance“, „Das Supertalent“ und „DSDS“. Statt die erste Folge von „Dschungelcamp 2018“ zu schauen, verbrachte die Blondine ihren Abend aber anscheinend lieber in der Badewanne - Das geht aus einem Post auf ihrem Instagram-Profil hervor. Interessiert es sie gar nicht, wie sich Geschwisterchen Jenny Frankenhauser im Dschungel schlägt?

Gute Nacht ❤️ Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am Jan 19, 2018 um 12:10 PST

Die negative Stimmung scheint beidseitig zu sein: Im Intro zum Dschungelcamp 2018 schmeißt Katzenberger-Schwester Jenny Frankhauser eine Katze weg. Eine subtile Andeutung, dass es nicht so gut um die Beziehung der beiden steht? Unterstützung bekommt Jenny aber von Mama Iris, die auch schon mal Kandidatin in „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ war. An ihre Tochter gewandt sagte sie: „Und wehe, du gibscht uff!“

Lesen Sie hier mehr zum Konflikt zwischen Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser.

Am Freitagabend hatte Dschungel-Moderatorin Sonja Zietlow zum Auftakt des Trash-Spektakels gesagt: „Wir sind sooooo kurz davor, Daniela Katzenberger zu bekommen. Wir haben mit Costa Cordalis ihren Schwiegervater in der Show gehabt, mit Iris Klein ihre Mutter und mit Jenny Frankhauser ihre Schwester.“ Ob das stimmt? Schließlich sei Daniela Katzenberger laut express.de von der Dschungelcamp-Teilnahme ihrer Mutter damals wenig bis gar nicht begeistert gewesen.

Dschungelcamp 2018: So können Sie zuschauen

Das Dschungelcamp läuft immer spät abends, doch nicht jeden Tag zu den gleichen Sendezeiten. Hier haben wir für Sie zusammengefasst, wann Sie das Dschungelcamp live im TV und im Live-Stream sehen können.

dpa/lr