Wo gibt es Matthias Mangiapanes Maiskolben-„Mankini“ zu kaufen?

Er war der heimliche Star am Sonntagabend: Matthias Mangiapanes Maiskolben-Badeanzug. Gibt es das todschicke Teil auch irgendwo zu kaufen? Die Antwort gitb‘s hier im Live-Ticker.

>>>TICKER AKTUALISIEREN<<<

18.53 Uhr: „Matthias hat Angst vor Vögeln“ - scheint wieder lustig zu werden, die Prüfung:

17.26 Uhr: Matthias Mangiapanes Männer-Badeanzug - kurz: „Mankini“ - gestern Abend war der heimliche Star der Sendung: Ganzkörper, mit Maiskolben drauf, herrlich. Wollen wir haben. Unbedingt. Das hat sich offenbar auch die Bild-Zeitung gedacht und gleich mal recherchiert, wo es das hinreißende Teil zu kaufen gibt.

Der Badeanzug heißt „Corncob“ und wurde schon vor Ewigkeiten produziert, genauer gesagt im Jahr 1993. Damals kostete das mega-heiße Teil 160 Deutsche Mark (ja, früher gab es mal D-Mark) und wurde für die Unterwäschefirma „Olaf Benz“ hergestellt. Die Bild sprach mit der Marketing-Abteilung: „Wir mussten unseren Designer Alfons Kreuzer mit zur Recherche dazu holen, und er konnte sich doch tatsächlich sofort daran erinnern. Damals in den Neunziger Jahren waren Badeanzüge für Männer der Trend schlechthin. Unglaublich, aber wahr.“

Unglaublich, aber wahr ist auch, dass Matthias‘ Maiskolben-Badeanzug schon mehr als zwei Jahrzehnte alt ist. Mangiapanes Mann Hubert Fella sagte: „Es ist ein Einzelstück. Ich habe den Anzug vor knapp 30 Jahren auf einer Modenschau geschenkt bekommen. Es gab ein Modell mit Äpfeln, welches dann in Serie ging, das Modell von Matthias blieb ein Unikat. Aber Matthias hat noch viel mehr davon in anderen Ausführungen.“

Die schlechte Nachricht: Den Badeanzug gibt es aktuell nicht zu kaufen. Könnte sich aber möglicherweise bald wieder ändern.

16.05 Uhr: Das Dschungelcamp sichert den Teilnehmern kurzzeitig ein großes Medieninteresse. Für viele ist es die ideale Gelegenheit, parallel zur Teilnahme an der RTL-Show einen Song zu veröffentlichen. So macht es auch Kattia Vides aus Kassel. Wie die HNA berichtet, hat sie die Cover-Version eines 90er-Jahre-Eurodance-Hits aufgenommen und eine Neuauflage von "The Rhythm Of The Night" herausgebracht.

14.19 Uhr: Eine Umfrage eines Dating-Portals zeigt: In Sachen Sex-Appeal gibt es bereits eine Dschungelkönigin. Jeder vierte Mann will mit einer bestimmten Dschungelcamp-Kandidatin schlafen.

Dschungelcamp 2018: Jenny und Giuliana plaudern über Silikon

14.10 Uhr: Jenny Frankhauser und Giuliana Farfalla plaudern im Dschungelcamp über ihre Busen-Operationen. Jenny will von Giuliana wissen: "Wo hast du deine Implantate machen lassen? Deine Brüste?" Giuliana: "Was? Hast du auch welche?" Jenny gesteht, dass sie bei ihrer Oberweite auch hat nachhelfen lassen. "Ja, ich hatte gar nix. Ich habe es ganz natürlich gehalten. Nicht zu groß. Zeige ich dir auf dem Klo. Ich zeige dir meine, wenn du mir deine zeigst. Wo hast du den Schnitt gemacht?" Giuliana deutet unter ihre Brust. Jenny weiß: "Man kann durch die Achsel, durch die Brustwarze oder unten." Giuliana will erfahren: "Wie hast du es machen lassen?" Jenny: "Durch die Brustwarze. Klack und einfach reingestopft und dann zugenäht."

13.20 Uhr: Wir haben eine neue Helena Fürst. Und sie heißt Matthias Mangiapane. Zum dritten Mal in Folge wurde der Reality-TV-Mann in die Dschungelprüfung gewählt. Bislang fiel er vor allem durch Lästern auf. Die Zuschauer quittieren mieses Benehmen gerne mit einer neuen Prüfung. Noch ist unklar, ob Matthias heute antritt. Am Sonntag verweigerte er die Unterwasser-Prüfung wegen „Beklemmungen“. Am Ende des bislang letzten Sendung jammerte er ständig: „Ich kann nicht mehr!“ Erleben wir heute den ersten Auszug aus dem Camp? Dazu muss er nur den Satz rufen: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“

+++ Matthias muss heute übrigens in die Prüfung „Das Weiße Irrenhaus“. Wie der Name schon erahnen lässt, wurde das Haus des US-Präsidenten im Dschungel nachgebaut. Allerdings mit einigem Getier, das zwischen den Sternen herumkriecht.

+++ Mittlerweile hat sich auch Dagmar Mangiapane, die Mutter von Matthias Mangiapane, zu der Dschungelprüfung geäußert, die ihr Sohn verweigert hat. Sie kann das total verstehen. „Matthias hat keine Angst vor Wasser. Matthias hat panische Angst vor Unterwasser“, erklärte sie im Interview mit RTL. „Kopf unter Waser geht bei Matthias gar nicht. Aus Spaß einfach nur mal Tauchen oder Schnorcheln geht nicht. Und dann noch das Gefühl zu haben, keine Luft zu bekommen in den Kammern, das konnte er nicht.“

Matthias verstelle sich auch nicht im Dschungelcamp, betonte Dagmar Mangiapane. „Er ist im Prinzip schon genauso wie er ist. Er ist unterhaltsam, er steht zu seinen Schwächen, er ist impulsiv. Er ist ein Mensch, der auf sein Herz hört.“

Dschungelcamp 2018: Das sagt Helena Fürst zu Matthias Mangiapane

+++ Sie weiß ja, wie es ist, die Hassfigur im Dschungelcamp zu sein: Helena Fürst, die 2016 ein Abo auf die täglichen Dschungelprüfungen hatte. Schon im „Sommerhaus der Stars“ geriet Matthias Mangiapane mit der „Fürstin der Finsternis“ aneinander. Und welch Wunder: Sie hat von seinen Diven-Auftritten im Dschungelcamp 2018 eine denkbar schlechte Meinung. „Ich denke es ist Show bei Matthias“, sagt sie im Interview mit RTL. „Er weiß ganz genau, was er da tut und das kann ich überhaupt nicht leiden.“ Bereits im „Sommerhaus der Stars“ habe er Konflikte mit Helena Fürst inszeniert, um Aufmerksamkeit zu erregen. „Nach dem Sommerhaus hat er zu mir gesagt: ‚Helena, ich habe Dich ja auch öfters angegangen, weil ich natürlich Sendezeit will.‘ Das hat er zu mir gesagt, also denke ich, dass er im Dschungel sehr genau weiß, wie er jetzt zu Sendezeit kommt.“ Seine Strategie sei Rumlästern und das Versemmeln von Prüfungen. Helena Fürst rät ihm: „Matthias, chill‘ Dich mal. Ich denke, Du bist so ein Vollprofi?“

+++ Am Sonntag gab es Sexualkunde im Dschungelcamp. Besser gesagt: Transgender Kandidatin Giuliana Farfalla stand den anderen Kandidaten Rede und Antwort. “Du kannst mit Männern pennen, ne? Ganz normal?“ fragte David Friedrich. Ja, kann sie. „Aber schwanger werden kannst Du nicht?“ Nein, kann sie nicht.