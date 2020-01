Dschungelcamp 2020 vor der Evakuierung? Sonja Zietlow beschreibt dramatische Lage

© TV Now

© TV Now

Beim Dschungelcamp 2020 kündigt RTL die mögliche Evakuierung an. Das Wetter könnte die Kandidaten in ernste Gefahr bringen.

Das Dschungelcamp 2020 muss womöglich evakuiert werden.

An Tag 8 fällt extremer Regen über dem Camp.

Sonja Zietlow informiert über die angespannte Situation in Australien.

Gerade noch waren die Buschfeuer in Australien das bestimmende Thema, nun bringt eine ganz andere Wetterlage das Dschungelcamp 2020 in Gefahr. Nicht die Trockenheit bringt die RTL-Show in Gefahr, sondern starke Regenfälle. Noch bevor die Sendung begonnen hat, werden die Zuschauer auf RTL über die dramatischen Entwicklungen informiert. Sonja Zietlow stellt klar, dass es sich nicht um einen Scherz handelt: „Ich weiß nicht, ob wir die Sendung wie geplant durchführen können. Vielleicht müssen wir das Camp evakuieren. Kein Scheiß!“

Auch im weiteren Verlauf der Sendung weisen die Moderatoren auf die Verwüstungen in Australien hin. Es kommt zu Schlammlawinen, Rettungsfahrzeuge bleiben stecken.

Dschungelcamp 2020 im extremen Regen: RTL bring Evakuierung ins Spiel

Tatsächlich zeigten die Live-Bilder aus dem Dschungelcamp einen strömenden Regen, wie man ihn in der Show nur selten gesehen hat. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich bleiben unter dem Dach und betreten nicht die Holzbrücken, auf denen sie sonst die Zuschauer begrüßen. Das wäre wohl zu gefährlich. An Tag 8* droht tatsächlich die Evakuierung des Dschungelcamps. Alles hängt davon ab, ob der Regen weiter anhält oder sogar noch stärker wird.

Evakuierung gab es schon vor dem Dschungelcamp 2020

Es wäre nicht das erste Mal, dass extreme Regenfälle diesen Schritt notwendig machen. Für langjährige Zuschauer ist eine Evakuierung also keine Neuheit. Extreme Niederschläge haben in der Vergangenheit schon für Ausnahmesituationen gesorgt. Viele Fans werden sich noch daran erinnern, wie es 2011 zur zeitweisen Evakuierung kam. Die Kandidaten mussten wegen heftigen Regenfällen das eigentliche Dschungelcamp verlassen und im Dschungeltelefon Zuflucht suchen. Nur ein Jahr später stand der Abbruch der Staffel zur Diskussion. Nach drei Tagen intensiver Regenfälle war das Camp von der Außenwelt abgeschnitten.

RTL sollte also auch in diesem Jahr auf den Fall einer Überschwemmung vorbereitet sein. Ganz so abgelegen wie es im Fernsehen wirken mag, liegt das Dschungelcamp* nämlich auch wieder nicht.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks