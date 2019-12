Dschungelcamp 2020: Diese große Veränderung könnte alle Kandidaten treffen

Im britischen Dschungelcamp gab es bereits einige Veränderungen rund um das Beisammensein am Lagerfeuer und die Challenges. Die große Frage ist nun, ob es auch das deutsche Dschungelcamp treffen wird.

Im britischen Dschungelcamp gibt es ab diesem Jahr einschneidende Neuerungen.

gibt es ab diesem Jahr einschneidende Neuerungen. Beispielsweise müssen die Kandidaten keine lebenden Tiere mehr essen.

Gibt es auch im deutschen Dschungelcamp dieses Jahr die Änderungen?

Australien - Jedes Jahr findet von November bis Dezember das UK-Format vom Dschungelcamp „I‘m a celebrity get me out of HERE“ statt. Dabei ist es nicht nur spannend zu sehen, welcher Star hier einzieht, wie etwa Caitlyn Jenner in diesem Jahr, sondern auch welche Neuerungen es im englischen IBES gibt. Die Show dient für deutsche Fans immer als guter Indikator, welche neuen Dinge im Januar danach auch auf die deutschen Kandidaten im Dschungel warten könnten. Und da hat sich dieses Jahr durchaus das eine oder andere getan.

Dschungelcamp 2020: Diese Neuerungen gibt es im britischen IBES

Die erste und wahrscheinlich einschneidendste Entwicklung im britischen Dschungel-Format: Es werden keine lebenden Tiere mehr verspeist. Erinnern wir uns an vergangene Dschungelprüfungen zurück, kam es nicht selten vor, dass einer der Kandidaten oder Kandidatinnen ein noch lebendes Tier vorgesetzt bekam und dieses im Ganzen essen musste. Sehr bildlich haben wir da noch die amtierende Dschungelkönigin Evelyn Burdecki vor Augen, die in ihrer letzten Prüfung einen lebenden Skorpion runtergewürgt hat.

Dschungelcamp 2020: Tierschützer fordern keine lebenden Tiere mehr zu essen

Nachdem es 2015 bereits eine Vielzahl an Zuschauer- und Tierschützerbeschwerden gab, als eine Dschungelcamperin des britischen Formats eine lebende Spinne aß und auch noch der Naturalist des BBC Chris Packham vor kurzem das Vorgehen als mittelalterlich bezeichnete, strichen die Macher lebende Tiere vom „Speiseplan“ der Promis. Sehr zur Freude der ehemaligen Dschungelkönigin Jenny Frankhauser. Diese sagte zu Bild: „Das finde ich wirklich sooo gut! Ich habe immer gesagt, dass ich ein lebendiges Tier niemals essen würde. Hätte ich so eine Prüfung bekommen, hätte ich sie abgelehnt. Zum Glück habe ich aber kein lebendiges Tier essen sollen. Ich finde das ganz schlimm und hoffe, dass das deutsche Dschungelcamp mitzieht.“ Da würden sich Kandidaten, wie Anastasiya Avilova, Elena Miras, Markus Reinecke, Marco Cerullo oder auch Danni Büchner bestimmt freuen, wenn sie davon verschont blieben.

Dschungelcamp 2020: Auch keine lebenden Tiere im deutschen Fernsehen?

Unwahrscheinlich scheint es nicht, denn auch im deutschen Fernsehen und bei PETA sorgte das Essen von lebendigen Tieren für regelmäßigen Unmut und Diskussionen. Konkrete Infos liegen dazu jedoch nicht vor.

Was sich aber laut Daily Mail im britischen Dschungelcamp nicht ändern wird, ist, dass lebende Tiere über die Stars krabbeln oder sie auch mal im Mund gehalten werden müssen. Das Verspeisen von toten Tieren, wie Käfer, Heuschrecken etc. wird ebenso weiterhin Bestandteil der Dschungelprüfungen sein - vermutlich sehr zur (Schaden-)Freude der für ihre fiesen Kommentare bekannten Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

Dschungelcamp 2020: Neues „Zubehör“ im australischen Dschungel

Doch es gibt noch weitere Erneuerungen im britischen Dschungelcamp. So gibt es eine Badewanne und sogar laut „The Sun“ Fitnessgeräte in einer Sportecke. Auch das wäre etwas für die deutschen Camper. Immerhin trainieren jedes Jahr ein Promis fleißig ihre Muskeln, um in Form zu bleiben. Darüber hätte sich Bastian Yotta aus dem letzten Dschungelcamp garantiert gefreut.

Dschungelcamp 2020: Wird es kein Lagerfeuer mehr geben?

Eine letzte weitere, kleine Änderung gibt es im britischen Dschungelcamp: Es gibt kein Lagerfeuer mehr. „Waaaas?!?! Kein Lagerfeuer?“, werden sich nun eingefleischte Dschungelfans denken. Womit kochen denn dann die Stars und warum? Erstens: Die Stars erhalten einen Gaskocher, auf dem sie ihren leckeren Reis, der fester Bestandteil der „Dschungel-Diät“ ist, kochen können. Zweitens hat diese „Neuerung“ einen sehr aktuellen Anlass. Nachdem es immer wieder Buschbrände in Australien in den letzten Wochen gab, da eine große Trockenheit herrschte und alles leicht entflammbar ist, wollten die Macher nicht auch noch ein offenes Feuer im Camp haben. Demnach wurde als Ersatz der Gaskocher bereitgestellt. Ob auch die deutschen Produzenten des Dschungelcamps auf Nummer sicher gehen werden, ist bisher nicht bekannt.

Übrigens gab es einen Leichenfund rund 30 Minuten vom Dschungelcamp entfernt, weshalb das britische Camp abgeriegelt werden musste. Doch das wird unsere deutschen Camper wohl nicht mehr tangieren. Wann unsere deutschen IBES-Stars - darunter sind übrigens auch die beiden DSDS-Stars Prince Damien und Antonia Komljen - einziehen werden, ist auch schon bekannt. Starttermin für das deutsche Dschungelcamp ist der 10. Januar 2020.

