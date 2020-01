Dschungelcamp 2020: Ekel-Prüfung verspricht Drama - eskaliert danach die Lage?

Die IBES-Zuschauer scheinen ihre „Lieblinge“ gefunden zu haben und schicken ein erprobtes Duo in die Dschungel-Prüfung. Tag vier verspricht erneut viel Drama.

Australien - Das Dschungelcamp 2020 lieferte schon in den ersten drei Tagen fast alles, was sich die Fans erwarten. Lästereien, enthüllte Geheimnisse und vor allem viel Drama. Die diesjährige Staffel lässt auch nach dem Paukenschlag an Tag eins, als Ex-Verkehrsminister Günther Krause abreisen musste, nicht nach.

Dschungelcamp 2020: Was erwartet uns an Tag vier?

„Nicht, dass das hier die Danni-Show wird“, hatte Auswanderin Danni Büchner bereits selbst befürchtet. Doch auch für Tag vier steht keine Änderung in der Dramaturgie an.

Gemeinsam mit Elena Miras hatte sie schon die Prüfung am zweiten Tag in den Sand gesetzt, musste dann bei der nächsten Gelegenheit alleine ran. Im „Albtraumschiff“ ergatterte die 41-Jährige immerhin vier Sterne, doch der Stress im Camp blieb trotzdem nicht aus.

Dschungelcamp 2020: Danni Büchner und Elena Miras müssen in die Prüfung

Außerhalb des Lagers zeigen sich Fans und Promis genervt von der omnipräsenten Danni Bücher. Im Lager scheint es um ihre Beliebtheit nicht viel besser zu stehen. Und ausgerechnet mit Prüfungs-Partnerin Elena Miras liegt einiges im Argen. „Wenn ich eins im Leben hasse, dann wenn man falsch ist“, beklagte sich Elena gestern unter Tränen bei Prince Damien über ihre heutige Mitstreiterin. Ausgang waren die Lästereien über Wendler-Freundin Laura Müller. Können sich Danni und Elena unter Druck zusammenraufen oder eskaliert die Lage endgültig?

Tag vier fährt also mit gehörig Zündstoff auf. Dass alle Stars langsam aber sicher mit knurrenden Mägen auf den ersten Lager-Koller zusteuern, dürfte bei einer weiteren Nullnummer nicht mehr zu übersehen bleiben.

Dschungelcamp 2020: Prüfung an Tag vier wird eklig und nass

Um das zu verhindern, ist in der vierten Prüfung Teamwork angesagt. Danni und Elena müssen auf den „heißen Stuhl“. Und das bedeutet: Wenn die eine patzt, geht es für die andere ins kalte, dreckige Wasser. Ekelfaktor und viel Gekreische garantiert. Die RTL-Preview verrät schon, dass Danni Elena mindestens einmal hängen lässt.

Dschungelcamp 2020: Die Kandidaten im Überblick

