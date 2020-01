Nach Horror-Nacht im Camp: RTL schickt Star in Prüfung - sie sorgte schon für nacktes Grauen

Tag 9 steht im Dschungelcamp an: Neben der Überflutung des Camps machen den Bewohnern auch noch Riesenspinnen zu schaffen. Alle Infos im Live-Ticker.

Die 14. Staffel des Dschungelcamps läuft aktuell.

läuft aktuell. Elena und Danni müssen wieder gemeinsam zur Dschungelprüfung .

. Heute fliegt der zweite Kandidat raus.

Update, 22.47 Uhr: Begleitet wird Markus von Prince Damian und ,natürlich, Sven Ottke. Aber jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause. Bis gleich!

Update, 22.45 Uhr: Das ist eindeutig! ALLE Camper wählen Markus für die Prüfung. Na dann, ab die Post! Wir fragen uns aber immer wieder, wer dieser Markus eigentlich ist. Angeblich hat er ja eine Sendung auf RTL. Naja, auch egal. Hauptsache er stellt sich ordentlich dumm an.

Update, 22.43 Uhr: So, weiter im Dschungel. Zum ersten Mal konnten die Camper heute ja selbst entscheiden, wen sie in die Prüfung schicken. Für Danni und Elena heißt das erstmal Pause. Eigentlich schade. Wer darf wohl heute ran?

Ich hätte es so witzig gefunden, wenn alle Camper die Danni gewählt hätten für die Prüfung.



Der Gesichtsausdruck bei der Verkündung dann, dass sie es wieder hätte machen müssen, wäre es wert gewesen.#IBES — Nicole (@Nicole_1095) January 18, 2020

Dschungelcamp 2020: Marco kehrt zurück - Tränen bei Freundin Christina

Update, 22.41 Uhr: Tränen beim Wiedersehen. „Alles ist gut!“ Da kochen die Emotionen über. Ist ja auch eine beachtliche Leistung, ein paar Tage im Dschungel auf der Hängematte zu schlafen und einfach nichts zu tun. So müssen sich Kriegs-Soldaten fühlen, wenn sie nach einem Einsatz heimkehren. Oh je, wie furchtbar!

Update, 22.40 Uhr: In einem weißen Geländewagen wird der „Star“ aus dem Dschungel chauffiert. Nachdenklich sitzt er im Wagen und schaut aus dem Fenster. Ob er wohl an Sonjas weise Worte denkt? Oder an seine Freundin Christina? Schließlich hatte er ja große Angst, dass seine Freundin auf seinem Handy Dinge findet, die sie lieber nicht sehen sollte ...

Update, 22.38 Uhr: Da geht er nun dahin, der Marco. Für alle Camper übrigens eine dicke Überraschung, dass es ihn getroffen hat. Auch der Wendler-Ex fehlt der Schönling jetzt schon. Nur Markus findet, dass Marco keine Lücke hinterlässt. Die Lücke die Markus reißen wird, wird mit Sicherheit riesig sein. Wer war das nochmal?

Update, 22.35 Uhr: Und mitten in dieser gestrigen Horror-Nacht hatten die Camper auch erfahren, wer denn als erster von den Zuschauern aus dem Lager rausgewählt wurde. Wir freuen uns auf den ersten Film über die Rückkehr eines rausgewählten Stars - und ganz besonders natürlich auf das Wiedersehen von Marco und seiner Freundin Christina!

Dschungelcamp 2020: Camper müssen ins Dschungeltelefon - Stimmung am Boden

Update, 22.34 Uhr: Und als wäre das noch nicht genug, besucht die Camper noch eine Schlange im Dschungel-Telefon. Das könnte ja nicht besser laufen. Die Ranger haben alle Hände voll zu tun.

Update, 22. 32 Uhr: Da stehen sie also nun, versammelt im Dschungel-Telefon. Die Camper machen wahrlich keinen guten Eindruck. Durchnässt, müde und mit miesester Laune. Und das noch dazu auf weniger Quadrametern! Das hat Psycho-Potential. Perfekt!

Update, 22.31 Uhr: „Achtung, Achtung! Aus Sicherheitsgründen müsst ihr alle ins Dschungel-Telefon!“ Daniels Stimme wütet über Lautsprecher durch das Camp. Das Camp bereitet sich vor, es herrscht Alarm-Stimmung. Ganz schön was los, so mögen wir das.

Dschungelcamp 2020: Regen überflutet das Camp - Danni Büchners Bett unter Wasser

Update, 22.29 Uhr: Das sieht bitter aus. Danni Büchners „Bett“ ist völlig überflutet. Daraus wird natürlich gleich eine große Mitleids-Nummer. Das findet auch Raul, Sven hat dem nicht viel entgegenzusetzen.

Update, 22.27 Uhr: Land unter im Camp. Die Massen an Wasser überspülen das Lager. Die Truppe ist hellwach und bespricht sich in einer Krisensitzung. Marco (zu diesem Zeitpunkt noch Teil des Teams) gibt seinen Metereologen-Senf dazu. „Das Gewitter zieht weiter“. Wir würden ihm in der Wildnis jedes Wort glauben.

Update, 22.25 Uhr: Die Nachtwächter des Camps, Raul und Toni, sind im Angesicht der Todesgefahr in heller Aufruhr. Sie entscheiden, das schlafende Camp zu warnen. Im Dschungeltelefon klagt, wie sollte es sonst sein, Danni Büchner ihr Leid. „Ich hol mir den Tod!“

Dschungelcamp 2020: Horror bei der Nachtwache - Raul und Toni finden Gift-Spinne

Update, 22.23 Uhr: Kaum ist die Gefahr gebannt, zeigt sich ein zweites Exemplar der selben Gattung! Es scheint, als würden die giftigen Achtbeiner einfach genug von den Campern zu haben, und selbst für das Ende des Psycho-Terrors zu sorgen. Aber nein, wieder einmal kommt ein Ranger, und nimmt die tapfere Kämpferin mit.

Update, 22.22 Uhr: Raul und Toni haben Nachtwache. Und dann der Schock! „Da ist eine große, schwarze Spinne,“ sagt Raul. „Das ist die tödliche!“ Sofort kommt ein Ranger ins Camp. Und man kann Toni vorwerfen, was man will, aber hier hat sie voll ins „schwarze“ getroffen. Es handelt sich in der Tat um die giftige Trichternetzspinne!

Update, 22.20 Uhr: Es gibt zwei weiße Süßkartoffeln, neun Zucchiniblüten, drei Paprika, einen Bund Wasserspinat, 20 Litschis und einen Känguruschwanz. Genauestens wird der behaarte Schwanz untersucht. Prince Damien riecht erstmal daran: „Das riecht echt nach Tier!“ Gehäutet und zerteilt landet das knochige Känguru-Ende dann in der Pfanne. Und wie schmeckt’s? „Wie Rinderfilet“, so Raúl und weiter: „So richtig schön zum Abknabbern!“ Alle finden es lecker. „Ich komme mir vor wie ein Kannibale“, sagt Toni.

Dschungelcamp 2020: Zum Abendessen gibt es Känguru-Schwanz

Update, 22.20 Uhr: Erstmal geht es aber um das wohlverdiente Abendessen. Immerhin hatten Danni und Elena satte neun Sterne mitbringen können. Das muss ein Leckerbissen sein. Pustekuchen!

Update, 22.19 Uhr: Wie Sonja berichtet, hat es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in der letzten Nacht so stark geregnet wie noch nie! Wir sind gespannt auf die Bilder.

Update, 22.16 Uhr: „Die Hororr-Nacht bringt die Stars an ihre Grenzen!“ Na das geht ja gut los. Die Stars sehen in den ersten Bildern ordentlich fertig aus. Wir hoffen auf mehr Details.

Update, 22.08 Uhr: Das Wetter hat sich beruhigt. Daniel und Sonja melden sich aus dem Werbeblock und können die gute Nachricht vermelden. Der Dschungel-Wahnsinn kann also in gewohnter Form weitergehen. Jawoll!

Dschungelcamp 2020: Tag neun beginnt - der Dschungel Live-Ticker

Update, 21.55 Uhr: So, noch weniger als eine halbe Stunde. Jetzt kann das tägliche Highlight aber endlich mal beginnen. Auch wenn wir natürlich gerne die Recalls bei Deutschland sucht den Superstar schauen, sehen wir dann doch lieber Menschen zu, die sich im australischen Dschungel blamieren.

Update 20.20 Uhr: Noch knapp zwei Stunden! Es stellen sich viele Fragen, mit denen wir uns bis 22.15 Uhr beschäftigen. Etwa, ob das Camp den Witterungsbedingungen standhält. Oder wer wohl in die Prüfung muss? Es wird mit Sicherheit ungewöhnlich, weder Danni noch Elena auf Sternejagd gehen zu sehen. Und endet heute endlich die unerträgliche Danni Büchner Show? Viele essentielle Dschungel-Fragen, die uns das Warten auf die Sendung nicht unbedingt leichter machen... Bis gleich!

Dschungelcamp 2020: Riesenspinne sorgt an neun für Drama

Update vom 18. Januar, 2020: Ein weiterer Dschungelcamp-Tag steht uns bevor. In knapp fünf Stunden begrüßen uns Daniel Hartwich und Sonja Zietlow einmal mehr aus dem verregneten Dschungel - gestern war sogar von einer Evakuierung des Camps die Rede. Wie geht es wohl heute unter den extremen Bedingungen weiter?

Für Raul und Toni kommt es jedenfalls heute so oder so zu einem Schock-Moment, wie in einem Clip auf RTL.de schon vorab zu sehen ist. Mitten in der Nacht entdecken sie eine Spinne - groß und schwarz! „Das ist die tödliche“, schreit Toni sofort auf. Sie sendet auch gleich einen Hilferuf ab: „SOS, Ranger! Da ist eine tödliche Spinne!“ Das DSDS-Sternchen scheint ein echter Experte in der Tierwelt zu sein - der Ranger bestätigt zumindest, dass die Spinne giftig ist.

So war Tag 8 im Dschungelcamp 2020: Marco muss das Camp verlassen - unter extremen Bedingungen

Update vom 18. Januar 2020: Wie geht es weiter nach dem Unwetter? Nun hat RTL bekanntgegeben, ob das Dschungelcamp 2020 nach der Überschwemmung abgebrochen wird - oder nicht *.

Update, 00.05 Uhr: Die Entscheidung ist gefallen! Marco muss das Camp verlassen! Damit hätte wohl niemand gerechnet.

Update, 00.02 Uhr: Es kommt zu Danni. Und auch sie bleibt! Deutschland weint und freut sich gleichzeitig. Na dann ...

Update, 00.01 Uhr: Nachdem Sonja drin bleibt, kriegt Marco ein „Vielleicht..“

Update, 00.00 Uhr: So, die Verkündung beginnt. Wie gewohnt auf eine sehr dramatische Art und Weise.. Trommelwirbel...

Update, 23.59 Uhr: Es wird noch kurz gequatscht, der Regen fordert seinen Tribut. So, wie die Stars aussehen, scheint es allen sehr sehr schlecht zu gehen. Wir freuen uns, wenn das zu weiterem Psycho-Terror führt.

Dschungelcamp 2020: Verkündung wie noch nie - wer fliegt raus?

Update, 23.55 Uhr: Bevor es weitergeht, freut sich Daniel jetzt schon auf Ailton - bei Lets Dance. Das kann ja was werden. Aber jetzt geht es erstmal zur Verkündung. Auf eine Art und Weise, wie sie es wohl noch nie gegeben hat. Die Camper sind im Dschungel-Telefon, Sonja und Daniel kommunizieren aus ihrem Baumhaus!

Update, 23.45 Uhr: Oh nein, fast hätten wir es vergessen. Ab heute wird rausgewählt! Deshalb dürfen sich die Teilnehmer traditionell in einem kurzen Clip wieder an die Zuschauer richten. Wir sind gespannt, wer als erster gehen muss. Danni jedenfalls packt gleich große Geschütze aus. Sie möchte ihre Kinder und ihren verstorbenen Mann Jens Büchner stolz machen. Kann man da überhaupt nicht zum Telefon greifen? Ja, kann man.

Update, 23.43 Uhr: Elena hat eine eindringliche Bitte. Sie würde gerne, dass all diejenigen, die schlecht über sie sprechen, ihr das ins Gesicht sagen. Wenn‘s sonst nichts ist. Uns ist beides recht.

Dschungelcamp 2020: Droht eine Revolte? Frauen stänkern gegen Männer

Update, 23.41 Uhr: Kommt es jetzt zum Geschlechter-Krieg: Sonja und Elena sind sich jedenfalls darüber einig, dass die männlichen Teilnehmer zu nichts zu gebrauchen sind. „Die haben keine Eier“, findet Elena. Außerdem beklagt sie die „Indirekten“ der Männer. Damit meint sie wohl Äußerungen, die sie als Angriff wertet. Bitte mehr davon!

Update, 23:36 Uhr: Sven kann es nicht fassen. Wollten die Camper doch tatsächlich im Weiher Wäsche waschen. Und das, obwohl es doch seit diesem Jahr ausdrücklich verboten ist. Da kann der stoische Boxer doch nur den Kopf schütteln... Man macht es einem aber auch nicht leicht.

Update, 23.31 Uhr: Elena lässt eine Bombe platzen. Sie hat sichtlich damit zu kämpfen, ihre Tochter nicht sehen zu können. Und dann das: Elena hat Probleme mit dem Jugendamt. Das klingt heftig. Da scheint einiges auf Elena in Deutschland zu warten.

Dschungelcamp 2020: Regen lässt nicht nach - Kandidaten verharren im Dschungel-Telefon

Update, 23.21 Uhr: Die Camper müssen im Dschungel-Telefon verharren. Der starke Regen lässt nicht nach. Ob es wohl doch zur Evakuierung kommt?

Update 23.19 Uhr: So, beide sind jetzt zurück im Camp. Und ehe dass man nur die leisteste Hoffnung hat, dass die große Danni-Show endlich ein Ende hat, geht es genau so weiter. Sonja kann mittlerweile nicht fassen, dass sich noch immer alles um Danni dreht.

Dafür sorgt sie aber auch mal wieder selber. Selten hat ein Mensch so viel geredet, ohne auch nur ein bisschen etwas zu sagen. Oh je ...

Update, 23.16 Uhr: Völlig überflügelt von der erfolgreichen Prüfung schaut Danni gen Himmel und gedenkt ihrem verstorbenem Ehemann Jens. Schließlich ist dieser vor genau 14 Monaten verstorben.

Dschungelcamp 2020: Elena und Danni holen neun Sterne - und feiern sich

Update, 23.11 Uhr: Nach neun Sternen kennt die Freude keine Grenzen mehr. Jetzt wissen Danni und Elena, wie sich Champions-League-Sieger oder Weltmeister fühlen müssen, wenn sie den Triumph feiern.

Achso, nein, es war ja nur eine Dschungel-Prüfung.

Update, 23.10 Uhr: Nachdem eine Politik-Frage das Duo ordentlich aus der Bahn geworfen hat, ist hingegen die Frage nach dem ersten Dschungel-König natürlich sofort beantwortet. Bildungs-technisch muss man eben Prioritäten setzen. Es ging übrigens um Annegret Kramp-Karrenbauer und Costa Cordalis.

Nicht wissen wie AKK mit Nachnamen heißt, aber wissen wer der erste Dschungelkönig ist #ibes — Betül Erkan (@BetuelErkan) January 17, 2020

Update 23.07 Uhr: „Ich weiß nicht was ich in der Hand habe!“ „Ich sehe nichts!“ Langsam macht sich Hysterie und Verzweiflung breit. Na endlich. Das wurde aber auch Zeit.

Dschungelcamp 2020: Danni und Elena holen Sterne - trotz Kommunikationsproblemen

Update, 23.06 Uhr: Jetzt scheinen die zwei Blut geleckt zu haben. Auch jetzt reicht es für einen Stern. Aufgabe war: Das Sprichtwort „Alte Liebe rostet nicht“ zu finden. Der letzte gemeinsame Auftritt von Danni und Elena in einer Dschungel-Prüfung scheint der erfolgreichste zu sein. Dabei haben wir uns doch so auf eine kleine Ausbeute gefreut..

Update, 23.04: „Ich höre nichts! Ich versteh‘ dich nicht!“ Die beiden haben sichtlich mit den Herausforderungen dieser Prüfung zu kämpfen. Die beiden verstehen sich nicht. Und das seit jetzt auch nicht nur auf menschlicher Ebene.

Trotzdem reicht es für den ersten Stern.

Update, 23.02: ROT UND WEISS! Elena versteht erst beim dritten Anlauf, nach welchen Farben sie such muss. Ist aber auch fies für Danni, in der Ekel-Drehscheibe lässt es sich bestimmt nicht ganz so leicht kommunizieren. Jawoll!

Update, 23.00: Endlich geht es los. Sonja stellt die erst Frage: „Die australische Flagge besteht aus drei Farben. Blau und …?“ Die Pumpe beginnt zu arbeiten. Danni dreht sich kopfüber und Elena fährt auf und ab. Hektisch wühlen beide in den Bottichen. Danni hat mit Fleischabfällen und Innereien zu kämpfen, Elena mit klebriger, dunkler Schleimmasse. Die Verständigung zwischen den beiden klappt nicht so richtig. Zwar hat Elena das Schild mit dem Wort WEISS in der Hand, aber Danni hat das Schild mit ROT nicht gefunden. Danni ruft: „Ich habe Würmer in den Ohren!“ Kein Stern!

Dschungelcamp 2020: Danni Büchner und Elena Miras gehen auf Sternejagd

Update, 22.48 Uhr: Och nö. Wie fies! Kurz vor der Prüfung geht es nochmal in die Werbung. Bis gleich!

Update, 22.47 Uhr: Die taktische Aufstellung die Prüfung steht. Danni geht aufs Zahnrad, Elena übernimmt erstmal den Frage-Part.

Update, 22.45 Uhr: Danni und Elena lauschen aufmerksam den Instruktionen von Sonja. Auch Dr. Bob gibt seinen Senf dazu. Auf die obligatorische Frage, ob die beiden denn alles verstanden hätten, was der Dok erklärt hat, antworten beide natürlich mit Ja. Jetzt kann es aber gerne auch mal losgehen!

Danni: Ich seh so oder so scheisse aus.

Twitter: Das biste auch.#IBES — Sunny (@claudiablank1) January 17, 2020

Update, 22.41 Uhr: Eine große Öl-Pumpe steht mitten im Dschungel. Dort müssen Danni und Elena in der „Das große Genöle“-Dschungelprüfung elf Fragen beantworten. 90 Sekunden haben sie pro Frage Zeit, die richtige Antwort zu geben bzw. die richtige Antwort zu finden.

Klingt, als wäre Timing und Cleverness der Schlüssel zum Erfolg. Keine guten Vorraussetzungen. Wir sind gespannt auf die wohl letzte Prüfung des schon jetzt legendären Duos.

Dschungelcamp 2020: Danni und Elena gehen in die Prüfung

Update, 22.39 Uhr: Das war dann doch alles ein bisschen zu viel. Elena weint wie ein Schlosshund und hat einen Zusammenbruch. Das wird ihr trotzdem keine Sterne geben. Mutig kündigt sie an: „Für die Prüfung müssen wir ein Team sein!“ Wir hoffen, es wird ein astreines Hass-Team. Und los!

Update, 22.36 Uhr: So, genug geheult. Es geht Richtung Prüfung. Das verspricht viel Tränen und Drama. Insgeheim hoffen wir doch alle auf möglichst wenige Sterne, damit das Psycho-Camp den endgültigen Wahnsinn erlebt.

Update, 22.34 Uhr: Während Marco sein Herz gegenüber Sonja ausschüttet, erinnern wir gerne noch einmal an die fürstlichen Gagen der Camper. Das dürfte auch den weinerlichen Marco die ein oder andere Träne trocknen.

Dschungelcamp 2020: Therapie-Stunde mit Sonja - Marco schüttet sein Herz aus

Update, 22.31: „Ich weine sehr viel und denke sehr viel nach“, so Marco. „In dir sitzt alter Schmerz, der hoch möchte. Du bist in einer starken Transformation. Du gehst sehr stark in dich hinein. Du hast eine große Traurigkeit hinter den Augen. Daran muss man arbeiten, woher die kommt“, analysiert Sonja. Und weiter: „Du bist sehr sensibel. Fast zu sensibel.“ Die 55-Jährige empfiehlt ihm ein professionelles Coaching. Wir würden jedem einzelnen Camper ein Coaching empfehlen. Aber bitte erst nach dem Dschungelcamp.

Update, 22.30: Jetzt kommt es zum echten Männergespräch. Marco fragt Sven, ob er denn jemals Selbstzweifel hatte. Selbstverständlich kann der Ex-Boxer diese lächerliche Frage sofort verneinen. Da kommt der sensible Marco sofort ins Grübeln. Jetzt muss Sonja für ein therapeutisches Gespräch herhalten.

Update, 22.25: Danni Büchner stellt eine sehr wichtige Frage im Dschungel-Telefon: „Beginnen jetzt die Psycho-Spiele?“ Und es geht weiter: „Bin ich jetzt hier der Sündenbock?“ Moment, kurz überlegen. Ach ja: Stimmt! Beides korrekt. Und Danni trägt dabei eine große Mitschuld. Das geht ja ordentlich los. Genau so haben wir den Dschungel am liebsten.

Dschungelcamp 2020: Danni Büchner einmal mehr im Fokus des Camps

Update, 22.21 Uhr: Oh je. Wir werden nicht verschont. Die Danni-Show geht gnadenlos weiter. Diesmal im Fokus: Toni. Ihr gestriger Versuch, ein offenes Gespräch mit der fünffachen Mama zu führen, ging gründlich daneben. Sonja steht ihr dabei tapfer zur Seite. Und Prince Damian tut das, was er am besten kann: Unbeteiligt zuhören.

Update, 22.19 Uhr: Der erste Giftpfeil des Moderatoren-Duos Daniel Hartwich und Sonja Zietlow ist abgeschossen. Und er geht nicht in Richtung eines Campers! Grund ist der Wendler. Der hat mit einem pikanten Foto gestern Abend auf den sozialen Medien für Furore gesorgt. Den wird man auch einfach nicht los ...

Update 22.16 Uhr: Und schon die ersten Bilder versprechen eine ordentliche Portion Hass, Intrigen und Psycho-Terror. So stellen wir uns das vor. Mehr davon!

Update 22.13 Uhr: Die Sendung hat noch nicht einmal angefangen, schon platzt die erste Bombe. Aus dem Werbeblock melden sich Daniel und Sonja aus Australien - bei sintflutartigem Regen! „Ich weiß nicht, ob wir die Sendung wie geplant durchführen können. Vielleicht müssen wir das Camp evakuieren. Kein Scheiß,“ sagt Sonja Zietlow. Na das geht ja gut los, obwohl es noch nicht einmal 22:15 Uhr ist!

Dschungelcamp 2020: Tag 8 in Australien geht los - Live Ticker

Update, 22.00 Uhr: Noch 15 Minuten! Wir stellen schon mal das Popcorn bereit und wären dann eigentlich soweit.

Update, 21.10 Uhr: Nachdem gestern mit der vierten gemeinsamen Prüfung von Danni und Elena Dschungel-Geschichte geschrieben wurde, verbessern die Dauer-Streit Camperinnen ihre Statistik heute Abend auf satte fünf Prüfungen. Für die folgenden Staffeln wird es wohl nur schwer ein Duo geben, dass diese legendäre Marke knacken kann! Wir ziehen also schon jetzt den Hut vor diesen echten Dschungel-Legenden.

Update, 20.20 Uhr: Noch knapp zwei Stunden, bis der Wahnsinn im Dschungel wieder losgeht, und heute beginnt die wirklich heiße Phase in Australien. Denn: Von nun an wird rausgewählt. Das dürfte für viele Fans eine erlösende Nachricht sein - denn die Camper haben von nun an das Zepter selbst in der Hand, wenn es darum geht, die oder den Auserwählten für die Prüfung zu wählen - was das Ende für die One-Woman-Show von Danni Büchner bedeuten könnte.

Trotzdem kommen wir heute noch einmal in den Genuss einer Prüfung mit Danni Büchner und Elena Miras. Wir hoffen auf viele Tränen und miese Lästereien. Bis gleich!

Dschungelcamp 2020: Letzte Prüfung mit Danni Büchner? Ab heute wird rausgewählt

Ja, bald ist es geschafft, bald müssen wir nicht jeden Tag Danni Büchner in der Dschungelprüfung sehen, denn ab morgen wählen sich die Kandidaten im Team selbst. Heißt Danni bekommt weniger Show-Time und unsere Nerven werden etwas geschont. Die sind nämlich nach einer Woche von Danni Büchners Gejammer und Gemecker strapaziert und wenn wir diese Mitleidstour wenigstens mal fünf Minuten nicht sehen müssen ist das unser „Seelenbalsam“. Heißt eine „Win-Win-Situation“ für alle - sogar für die Kandidaten, denn die bekommen vielleicht mehr Sterne in einer Prüfung und dann mehr Essen. Denkbar wäre dann auch, dass sich vielleicht einmal die Gemüter wieder etwas beruhigen und doch keine Bombe platzt* - wegen des Kuh-Urins wie im Dschungelcamp-Ticker von gestern nachzulesen ist.

Dschungelcamp 2020: Platzt doch keine Bombe im Camp oder geht der Psycho-Terror weiter?

Oder doch nicht? Die Fronten scheinen sich immer mehr zu erhärten im Dschungelcamp, nachdem sich mittlerweile zwei Lager gebildet haben. Auf der einen Seite Danni Büchner*. Ihr zur Seite stehen Anastasiya Avilova*, Sven Ottke* und Claudia Norberg*. Wobei letztere schon am Schwanken ist. Auf der anderen Seite stehen allen voran Elena Miras* und Sonja Kirchberger*, wobei sich Toni Trips* und Markus Reinecke* kurz dahinter einreihen. Auch Prince Damien* und Raúl Richter* stehen auf dieser Seite, wenn auch nicht ganz so offensiv. Der einzige, der bisher sich da komplett rauszuhalten scheint, ist Marco Cerullo*. Wie es hier weitergeht werden wir die nächsten Tage sehen.

Dschungelcamp 2020: Elena und Danni müssen zur fünften gemeinsamen Prüfung

Heute kommt die „Danni Show“ zurück auf Sendung, denn Elena und Danni müssen noch einmal zusammen in die Dschungelprüfung - weil es so schön ist. „Das große GenÖle“ heißt die letzte Prüfung zu der die Zuschauer die beiden zum fünften Mal gemeinsam schicken. Ob dieses Mal die Zusammenarbeit besser klappt? Immerhin ließ die Aussicht, dass die letzte Prüfung vor ihnen liegt, die beiden nach der Verkündung jeden Streit vergessen und sich in den Armen liegen. Das war sogar unerwarteter als der Flitzer bei „Stern TV“ oder Günther Jauchs Aussage über das Dschungelcamp bei „Wer wird Millionär?“.

Aktuell sind es noch 11 Kandidaten im Dschungelcamp*, nachdem Günther Krause aus gesundheitlichen Gründen nach Tag 1 das Dschungelcamp verlassen* musste. Ab heute fliegt dann der erste Kandidat* raus.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

SL

Rubriklistenbild: © RTL.de