DSDS 2019: „Ich hatte fünf Probleme“ - Bohlen teilt gegen Kandidatin aus

Am Samstag stand bei DSDS die zweite Mottoshow auf dem Programm und Dieter Bohlen sparte nicht an Kritik. Eine Kandidatin bekam ganz schön was zu hören.

Köln - Am Samstag (13. April 2019) ging es bei „Deutschland sucht den Superstar“ wieder heiß her. In der zweiten Mottoshow „Retro-Hits“ wurden so einige Klassiker ausgegraben, doch nicht jeder Kandidat konnte die Fußstapfen seiner Vorbilder ausfüllen. Dieter Bohlen, der mit seinen 65 Jahren selbst schon als „retro“ eingestuft werden könnte, war mit Kandidatin Clarissa Schöppe (19) ganz besonders unzufrieden.

Dieter Bohlen teilt bei DSDS 2019 aus: „... hatte ich mir anders vorgestellt ...“

Schöppe wirkte gar etwas eingeschüchtert, so viel hatte der Pop-Titan an ihrer Performance auszusetzen. Die 19-Jährige brachte „Jolene“ von Country-Star Dolly Parton (73) auf die DSDS-Bühne, ganz zum Unmut von Bohlen: „Ich hatte fünf Probleme“, erklärte er. Zum einen kritisierte der Chef-Juror das Zusammenspiel mit dem Tänzer, der in einem grünen Ganzkörperanzug um die Sängerin herumsprang und sie während ihres Auftritts auch noch umarmte. „Ich hatte mir ‚Jolene‘ immer anders vorgestellt, als so einen grünen Frosch hier vorne. Das fand ich bizarr“, nörgelte Bohlen. Moderator Oliver Geissen (49) sprang der DSDS-Kandidatin zur Seite und erklärte dem Chef-Juror: „Im Fernsehen sah das nicht grün aus, sondern gestreift.“ Das Outfit war also notwendig, um auf das Grün bunte Streifen projizieren zu können. Doch Bohlen war noch nicht fertig. Auch von Schöppes Outfit war der 65-Jährige nur wenig angetan. Bei einem Country-Song hätte sie lieber Jeans, als ein schwarzes Kleid tragen sollen, so der Musiker.

+ Bohlen konnte mit dem Auftritt von Clarissa Schöppe sehr wenig anfangen. © TVNOW / Stefan

Sein dritter Kritikpunkt hatte dann doch noch etwas mit ihrem Gesang zu tun. An einer Stelle des Songs war die junge Sängerin seiner Meinung nach über das Ziel hinausgeschossen. „Dieser Schrei klang für mich jetzt nicht nach den großen Gefühlen, sondern eher, als wenn ich mir mit dem Hammer auf den Daumen haue“, kritisierte Bohlen Schöppe scharf. Das Publikum im Studio sah das ganz anders und buhte den Pop-Titan daraufhin aus.

+ Clarissa Schöppe versuchte, alle von sich zu überzeugen. Ganz gelungen ist er ihr nicht. © TVNOW / Stefan

Als wäre das nicht schon genug negatives Feedback gewesen, kamen noch Problem Nummer vier und fünf obendrauf. „Ich fand nicht, dass du dich so richtig wohl gefühlt hast“, befand Bohlen und urteilte, dass Schöppe verspannt gewirkt hätte. Dazu fiel der DSDS-Kandidatin nichts ein und so sagte sie lieber nichts. Immerhin hatte die 19-Jährige es dann auch endlich überstanden. Bohlens fünftes Problem hatte nämlich nichts mehr mit ihr persönlich zu tun, sondern mit seinem Jury-Kollegen Xavier Naidoo (47).

DSDS 2019: Bohlen findet Xavier Naidoos Idee „auch doof“

Denn der war im Gegensatz zum DSDS-Chef-Juror von Schöppes Performance so begeistert, dass er ihr am liebsten ohne Publikum gelauscht hätte. Das konnte der Pop-Titan überhaupt nicht nachvollziehen und entgegnete in Richtung der Zuschauer im Studio: „Finde ich eigentlich auch doof. Ich finde es ganz gut, dass ihr da seid, sonst würde ich hier ganz allein sitzen.“

Trotz des eher ernüchternden Feedbacks konnte Schöppe am Ende lachen. Den Zuschauern hatte ihre Performance offensichtlich gefallen und sie wählten die 19-Jährige in die nächste Runde. Die DSDS-Kandidatin hat also nächste Woche nochmal eine Möglichkeit, auch Bohlen von sich zu überzeugen. Bohlen-Liebling Nick Ferretti dagegen muss dem Pop-Titan nichts mehr beweisen. Den Fans dagegen schon: Die sind sich nämlich sicher, dass er sich in die Show geschummelt hat. Dennoch ist auch Ferretti noch im Rennen um den Titel als Deutschlands Superstar 2019, genauso wie diese Kandidaten.

spz