DSDS-Finale 2020: Silbereisen mit gemeinem Seitenhieb gegen Pop-Legende - „Die kann auch nicht besser singen“

„Deutschland sucht den Superstar“ 2020 geht in die letzte Runde. Am 4. April läuft bei RTL das Finale von der 17. Staffel DSDS. Wir tickern es live für Sie mit.

Ramon gweinnt das Staffelfinale von DSDS .

. Er setzt sich Finale gegen Chiara durch.

Hier verfolgen Sie alle Entwicklungen im Live-Ticker.





23.45 Uhr: Das wars die 17. Staffel von DSDS ist vorbei. Wir verabschieden uns.

DSDS 2020: Schlager-Kandidat Ramon gewinnt 17. Staffel

23.38 Uhr: Der Sieger ist Ramon. Der Gebäudereiniger aus Zschernitz ist der Superstar 2020, obwohl es auch kritische Stimmen gibt. Ramon dankt weinend den beiden Gesangschoaches.

Herzlichen Glückwunsch Ramon!



Viel Erfolg in deiner musikalischen Karriere! Hoffen wir das du nicht wie viele DSDS Sieger eine Eintagsfliege wirst! #DSDS #DSDS2020 — () (@Hallo_Memo) April 4, 2020

23.30 Uhr: Gleich wissen wir der Sieger ist von „Deutschland sucht den Superstar“ 2020.

23.13 Uhr: Silbereisen lobt Ramon dafür, dass er diesesmal nicht jeden Ton getroffen hat. Wir sind verwirrt.

Florian ist froh, dass Ramon falsch gesungen hat? Wtf?#DSDS — ˣᵉⁿⁱᵃ (@xblinkii) April 4, 2020

23.08 Uhr: Ramon schafft es das Lied zu Ende zu bringen ohne den Text zu vergessen. Das ist aber auch schon das beste an dem Auftritt.

23.02 Uhr: Die Jury findet den Text-Hänger von Chiara gar nicht so schlimm.

22.55 Uhr: „Eine Nacht“ ist eine kitschige Schlager-Balade mit wenig wiedererkennungswert. Auch der Auftritt von Chiara ändert daran wenig. Die Italienerin vergisst sogar den Text.

22.51 Uhr: Jetzt geht es um alles. Chiara und Ramon müssen den Siegersong „Eine Nacht“, den Dieter Bohlen höchstpersöhnlich geschrieben hat, singen. Chiara darf zuerst.

DSDS-Finale 2020: Chiara und Ramon streiten um den Titel

22.48 Uhr: Joshua ist raus, damit streiten sich Chiara und Ramon um den Titel „Deutschlands Superstar 2020“.

22.28 Uhr: Das wars mit Runde Zwei. Wer wird es in die dritte und letzte Runde schaffen?

22.22 Uhr: Das war ein solider Auftritt von Ramon. Wie sieht das die Jury? Flori fand die Performance großartig. Pietro spricht sogar von „Weltklasse“. Ein bisschen übertrieben finden wir.

22.16 Uhr: Ramon darf in der zweiten Runde sein Staffel-Highlight, „100 Jahre sind noch zu kurz" von Randolph Rose, zum besten geben.

DSDS-Finale 2020: Chiara legt vor - Kann Ramon nachziehen?

22.03 Uhr: Flori fand es war ihre „beste Performance in der Staffel“. Auch Oana ist zufrieden. Bohlen ist ebenfalls begeistert.

21.56 Uhr: Chiara singt in der zweiten Runde „Dance Monkey“ von Tones And I. Die Italienerin schlägt sich ganz gut, nur die hohen Töne sitzen nicht so richtig. Für die bezeichnung „Superstar“ reicht das nicht ganz.

"Schnell! Sie tanzt zu 'Dance Monkey'!. Wir brauchen ein Bühnenbild. Was fällt euch alles zu Affen ein?"



"Bananen und-"



"Alles klar"#DSDS pic.twitter.com/zsAI1DP2dv — Sabrina (@Jisimnisabrina) April 4, 2020

21.51 Uhr: Silbereisen, sieht eine „deutliche Steigerung im Vergleich zum ersten Song“. Bohlen fand den ganzen Auftritt „eigentlich gut“, allerdings hätte Joshua die deutschen Wörter nicht genau artikuliert.

21.48 Uhr: Joshua führt jetzt sein Staffel-Highlight, „Hoch“ von Tim Bendzko, nochmal auf.

DSDS-Finale 2020: Paulina ist raus

21.42 Uhr: Raus ist Paulina. Von vier schwachen Auftritten war ihrer der schwächste.

21.40 Uhr: Joshua ist schon mal weiter. Auch Ramon darf noch auf den Sieg hoffen. Paulina und Chiara müssen zittern.

21.32 Uhr: Der erste Durchgang ist vorbei. Von wem müssen wir uns als Erstes verabschieden?

21.19 Uhr: Bohlen will von Flori, dass er die Kandidaten auch mal in seine Sendungen einlädt. Der versucht sich zu drücken: „Das entscheidet ja die Redaktion.“

21.15 Uhr: Ramon trifft nicht unbedingt die Töne, aber er trifft Bohlen ins Herz: „Da kommt echt was rüber.“ Pietro sieht auf jeden Fall Potenzial. Aber wenn Potenzial schon reicht, um in das Finale zu kommen, sollte sich RTL Gedanken über die Sendung machen.

Die Macher von #DSDS könnten auch einfach mit den KandidatenInnen und ihren Verwandten eine Zoom-Konferenz starten.



Das will doch niemand sehen! — SimonMpunkt (@SimonMpunkt) April 4, 2020

21.13 Uhr: Auch Ramon ist nicht gerade ein Gesangs-Talent. Fürs Schunkeln im Bierzelt reicht es aber.

21.08 Uhr: Bislang ist das Niveau der Kandidaten überschaubar. Das war früher schon Mal besser. Ob der Favorit Ramon jetzt alles mit „Tränen lügen nicht“ von Michael Holm herausreißen kann? Wir sind skeptisch.

Silbereisen: „Britney Spears hat auch nicht besser gesungen und die hat eine Weltkarriere gestartet“

21.02 Uhr: Auch Silbereisen fand es nicht perfekt. Er hätte aber den direkten Vergleich zu Britney Spears, die er in Las Vegas gesehen hat. „Die hat auch nicht besser gesungen und die hat eine Weltkarriere gestartet.“ Auch Pietro und Oana loben sie mehr als ihre Vorgänger auf der Bühne.

21.01 Uhr: Die jüngste Kandidatin überzeugt bislang am meisten. Das Lied passt allerdings auch zu ihr. Perfekt ist die Performance allerdings auch nicht.

20.56 Uhr: Jetzt kommt die 18-jährige Chiara. Sie versucht sich an Britney Spears „Baby One More Time“.

DSDS-Finale 2020: Bohlen vergleicht Kandidatin mit Kanzlerin - Ins Finale „durchgemerkelt“

20.43 Uhr: Florian findet, dass Tempo-Schlager nicht so ihr Ding ist: „Du kennst meine Meinung“. Silbereisen zieht aber den Telefon-Joker. Er hat seine Freundin Maite Kelly gebeten sich den Auftritt anzuschauen und ihm gleich eine WhatsApp zu schicken. Die Original-Interpretin meinte: „Florian sei nicht so streng mit ihr“. Der Song sei sehr schwer gewesen und sie hätte sich gut geschlagen. Aber auch Pietro und Oana sind nicht so begeistert von Paulinas Auftritt.

Bohlen wirft ihr vor, sie hätte sich bislang so „durchgemerkelt“, sich also wie die Kanzlerin zu oft weggeduckt und nur das nötigste gemacht.

20.35 Uhr: So wirklich überzeugend ist ihr Auftritt auch nicht. Ihre Stimme klingt heute etwas schwächlich.

20.31 Uhr: Als Nächstes darf Paulina, die „Schlager-Queen“ der Staffel, ran. Sie tritt mit „Sieben Leben für Dich“ von Maite Kelly auf. Ob sie sich besser schlägt als Joshua?

DSDS 2020: Joshua mit solidem Start - Jury zufrieden aber nicht überschwänglich

20.27 Uhr: Silbereisen sah einen „super Start“, aber die ersten Sekunden des Liedes waren nicht ganz Top. Dieter sah auch eine gute Leistung, aber genau wie bei Flori fand er den Anfang etwas schwächer. Insgesamt eine gute Kritik von der Jury, aber eine überschwängliche Reaktion sieht anders aus.

20.23 Uhr: Joshua performt „Supergirl“ von Reamonn. Der Kundenberater aus Holzminden schlägt sich in Ordnung, lässt aber die Power des Original-Lieds vermissen. Ob diese Performance für den Sieg reicht? Warten wir erst Mal die anderen Kandidaten ab.

Oh weia! Der Song hätte eigentlich zu ihm passen müssen. Hat er aber ziemlich versemmelt.#DSDS — Sir Charles Popoloch (@DusThilo) April 4, 2020

20.20 Uhr: Joshua, der „Rock-'n'-Roll-Bär“ wie Dieter ihn nennt, darf als erster ran. Seine Highlights aus der gesamten Staffel werden nochmal gezeigt.

20.16 Uhr: Die Jury und die Finalisten werden mit einer bombastischen Showeinlage vorgestellt. Es fällt fast nicht auf, dass wegen der Corona-Krise nicht wie gewohnt ein riesen Publikum in Köln sitzt.

20.15 Uhr: Wer wird 2020 Gewinner von „Deutschland such den Superstar“? Ramon, Paulina, Chiara oder Joshua? Heute werden wir es erfahren.

19.27 Uhr: In weniger als einer Stunde geht das Finale von DSDS 2020 los.

DSDS-Finale 2020: Wirbt Silbereisen zwei Finalisten für eigene Show ab?

18.08 Uhr: Hat sich Gastjuror Florian Silbereisen schon zwei der Finalisten für die Zeit nach DSDS geschnappt?

Ramon Roselly Kaselowsky und Paulina Wagner sind beide genau so Schlager-begeistert wie Silbereisen und könnten in Zukunft in seinen ARD-Sendungen auftauchen, das erfuhr die Bild. Auftritte sollen bereits besprochen sein.

Kaselowsky erklärte gegenüber dem Blatt: „Es wäre natürlich super, bei Flori aufzutreten. Der moderiert die größten Schlager-Sendungen im deutschen TV. Ein Teil dessen zu sein, ist ein großer Traum.“

Und auch seine Final-Konkurrentin Wagner würde sich über einen Auftritt freuen: „Noch habe ich keine neuen Projekte, aber ich bin für alles offen. Ein Auftritt bei Florian Silbereisen wäre natürlich schön, seine Feste sind genial.“ Sie würde sehr gerne in seiner Show auftreten.

DSDS-Finale 2020: Wegen Corona werden besondere Maßnahmen für Final-Show ergriffen

15.39 Uhr: Dieses DSDS-Finale ist besonders, denn auch die Finalisten befinden sich in aktueller DSDS- Quarantäne wegen des Coronavirus. Das bedeutet, sie befinden sich nonstop in der DSDS-Villa und dürfen diese nur in Ausnahmefällen verlassen. „Ich verlasse unsereKandidaten-Villa nur zum Joggen“, sagt Ramon der Bild. „Einkäufe werden uns gebracht. Den Produktionsmitarbeitern dürfen wir uns nur mit Sicherheitsabstand nähern. Sie tragen Mundschutz und Handschuhe.“ Auch um den Final-Song „Eine Nacht“ aufzunehmen, wurden die DSDS-Finalisten abgeschottet in ein Tonstudio gebracht.

Das wird zu ihrem Schutz gemacht, um etwas wie bei „The Masked Singer“ zu vermeiden. Bei der ProSieben-Show wurden zwei Leute krank, weshalb die TV-Show nun pausieren muss. Für ein Finale, wäre so ein Szenario undenkbar, weshalb RTL hier auf Nummer sicher geht.

DSDS-Finale: Wer wird Deutschlands nächster Superstar? Bohlen über Finalisten - „... habe ich lange gesucht“

Update vom 3. April 2020, 14.10 Uhr: Doch was sagt eigentlich der Pop-Titan selbst zu den vier Finalisten? Das Kücken Chiara hat nach Bohlen Kampfgeist bewiesen und kam auch durch ihr großes Mundwerk so weit. Paulina überzeugt Dieter Bohlen nicht nur durch ihre Ausstrahlung, sondern er sieht sie als große Bereicherung im Schlagersegement. Joshua ist für Bohlen ein „Mega-Typ“ mit Kampfgeist, denn er besiegte bereits einmal seinen Krebs und einer Hammer breiten Stimme. Über Ramon sagt er: „Nach so etwas habe ich lange gesucht. Nach so einem Mann, der Sachen rüberbringt und schon seinen Style hat.“

DSDS: Das Finale der 17. Staffel im Ticker

Erstmeldung vom 3. April 2020:

Castings in Königswinter, Füssen und Hamburg, Recall in Sölden und Südafrika. Das war der Auftakt der 17. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“.

21 Episoden und einen Juror später -Xavier Naidoo wurde zwischenzeitlich durch Florian Silbereisen ersetzt - hat sich die Zahl der Kandidaten auf vier reduziert.

Naidoo meldete sich derweil unter Tränen aus seinem Exil. Silbereisen machte seinen Job zwar gut, die Besetzung der Jury wird aber schon im nächsten Jahr wieder wechseln. Doch wer welcher der Kandidaten hat im DSDS-Finale gute Chancen sich den Titel zu holen?

DSDS 2020 (RTL): Zuschauer rufen für Kandidaten an

Im großen Finale treten am Samstag Joshua Tappe, Chiara D‘Amico, Ramon Roselly und Paulina Wagner gegeneinander an. Tappe ist ein 25-jähriger Kundenberater aus Holzminden, Wagner studiert an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln D‘Amico geht noch in Frankfurt zur Schule.

Roselly ist von Beruf Gebäudereiniger und heißt eigentlich Kaselowsky. Den Namen Roselly hat sich der 26-jährige Sachse aus Zschnernitz selbst verpasst. Dabei war bis vor kurzem noch gar nicht klar, ob er die DSDS nicht verlassen muss.

RTL überträgt die Show zur Prime Time um 20.15 Uhr. Ab dann können die Zuschauer auch schon für ihren Favoriten anrufen. Denn im Finale bestimmt nicht die Jury um Dieter Bohlen, sondern das Publikum den Sieger.

DSDS-Finale 2020: Diese Songs singen die Kandidaten

Joshua Tappe (25), Kundenberater aus Holzminden:

Staffel-Highlight: „Hoch“ von Tim Bendzko

Neu: „Supergirl“ von Reamonn

Final-Song: „Eine Nacht“ (Dieter Bohlen)

Chiara D'Amico (18), Schülerin aus Frankfurt:

Staffel-Highlight: „Dance Monkey“ von Tones And I

Neu: „Baby One More Time“ von Britney Spears

Final-Song: „Eine Nacht“ (Dieter Bohlen)

Ramon Roselly (Kaselowsky) (26), Gebäudereiniger aus Zschernitz:

Staffel-Highlight: „100 Jahre sind noch zu kurz" von Randolph Rose

Neu: „Tränen lügen nicht“ von Michael Holm

Final-Song: „Eine Nacht“ (Dieter Bohlen)

Paulina Wagner (22), Studentin aus Köln:

Staffelhighlight: „Wie schön Du bist“ von Sarah Connor

Neu: „Sieben Leben für Dich“ von Maite Kelly

Final-Song: „Eine Nacht“ (Dieter Bohlen)

DSDS-Finale 2020: Dieter Bohlen komponiert Final-Song

In der ersten Runde performen die DSDS-Kandidaten einen neuen Song, danach muss einer der vier bereits das Finale verlassen. In der zweiten Runde dürfen die verbliebenen drei nochmals ihr Staffel-Highlight vortragen.

Der mit den wenigsten Anrufen muss das DSDS-Finale dann wiederum verlassen, sodass am Ende nur noch zwei Finalisten übrig sind. Die müssen dann den eigens von Dieter Bohlen komponierten Song „Eine Nacht“ singen.

DSDS 2020 (RTL): Alle Entwicklungen im Live-Ticker

Der Sieger aus der ersten Staffel Alexander Klaws führt durch die Sendung, die außer auf RTL noch im Live-Stream bei TV-Now zu sehen ist. Hier können Sie alle Entwicklungen auch im Live-Ticker verfolgen.

Die Corona-Krise hatte auch Auswirkungen auf das DSDS-Finale. Allerdings scheinen manche bei RTL bei der Umsetzung der Schutzmaßnahmen etwas falsch verstanden zu haben.

