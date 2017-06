Eine Hymne an die Rock-Fans

85 Bands sollten von Freitag bis Sonntag auf vier Bühnen in der Eifel am Nürburgring auftreten. Nach der Absage am Freitagabend waren es etwas weniger, was aber der Stimmung keinen Abbruch tat. - Fotos (5): dpa

NÜRBURG - Rock am Ring ist immer ein Festival der besonderen Art. Aber 2017 war einiges anders, und alle, die dabei waren, werden sich ewig daran erinnern. Von Achim Lederle

An die wie immer gute Musik, aber weit mehr an das Gemeinschaftsgefühl, das nach der Terror-Evakuierung am Freitag größer war denn je.

In der Liverpooler Clubhymne „You’ll never walk alone“, heißt es übersetzt: „Geh weiter, geh weiter, mit Hoffnung in Deinem Herzen, und Du wirst niemals alleine gehen“: Selten dürfte ein Lied eine Veranstaltung so bestimmt haben wie „You’ll never walk alone“ das diesjährige „Rock am Ring“-Musikfestival. Mit diesem Song auf den Lippen verließen die fast 90 000 Besucher ruhig und friedlich am Freitagabend das Gelände, als eine Terrorwarnung mit Evakuierung alle schockierte. Am Sonntag spielten die „Toten Hosen“ als letzte Zugabe diesen Song in einer kraftvollen, schnellen Version: Als Hymne der Fans und als Lied an die Fans.

Dass es am Freitag zu keiner Massenpanik wie am Wochenende in Turin kam, ist auch ein Verdienst von Veranstalter Marek Lieberberg und seinem Team: Der legendäre Konzertveranstalter kam am Freitag um 21 Uhr selbst auf die Bühne, um während des Konzerts der „Broilers“ den Besuchern die schlechte Nachricht zu überbringen: Das Festival wird wegen einer akuten Terrorwarnung unterbrochen. Was folgte, war ein Musterbeispiel an Disziplin, für die es hinterher von allen Seiten Lob gab: Innerhalb von 15 Minuten zogen die Besucher ab, manche zwar verärgert, weil der Auftritt von „Rammstein“ abgesagt und auch nicht nachgeholt wurde. Aber die meisten sangen und feierten mit „You’ll never walk alone“. Das Festival konnte am Samstag weitergehen, und was nun folgte, war die musikalische Trotzreaktion auf den Terror. Sie gipfelte im Toten-Hosen-Auftritt, als Frontsänger Campino die Menge das Motto „Wir sind der Ring“ vom Vorjahr skandieren ließ. 2016 musste das Festival am Flughafen Mendig abgesagt werden, nicht wegen Terroralarms, sondern Dauerregens und Gewittern. „Wir sind der Ring“ stimmten die Fans damals wie heute ein. Das Gefühl der Gemeinsamkeit war wichtig, aber die Musik war es ebenso: Höhepunkt des ersten Tags vor dem Abbruch war der Auftritt von „Rag ‘n’ Bone Man“, der mit „Human“ den aktuellsten Hit des Festivals brachte und mit seiner soulgetränkten Stimme Gänsehaut pur erzeugte. Der etwas tapsig wie ein Riesenbaby wirkende Brite freute sich mit breitem Grinsen ehrlich und herzlich über die jubelnde Menge: Ein schöner Kontrast zum durchgestylten Mainstream-Rock, von dem es zum Glück am Ring 2017 keinen gab.

Zu Helden der Dauerbeschallung wurden die Düsseldorfer Punkrocker „Broilers“, die ihren abgebrochenen Auftritt in voller Länge am Samstag nachholten. Das Line-Up war wie geschaffen für die Zelebrierung einer „Jetzt erst recht“-Stimmung: Nach den krachenden Broilers kamen die Berliner „Beatsteaks“ mit ihrem verspielten Alternative-Punk, bevor die echten Alt-Punker der Toten Hosen den inzwischen proppenvollen Ring bei einsetzendem Regen zum Kochen brachten.

Am Sonntag holte Rapper „Marteria“ um 18 Uhr in einem knackigen einstündigen Auftritt seinen Gig vom Vortag nach. Bereits vier Stunden später stand er beim Parallelfestival Rock im Park in Nürnberg auf der Bühne. Es folgten „Prophets Of Rage“ – die Supergroup um Rage Against The Machine, Cypress Hill und Public Enemy – die mit einem emotionalen Rap-Spektakel überzeugten. Mit Gastsänger Serj Tankian ehrten sie den kürzlich verstorbenen Chris Cornell von „Soundgarden“ mit dessen Song „Like A Stone“. Apropos Tankian: Seine Band „System Of A Down“ war zum Abschluss der Hammer – brutal, brachial, epochal. Bei einigen Liedern wurde kollektiv gepogt, und die Crowdsurfer-Statistik gewann die Gruppe auch spielend. Der runde Abschluss eines Festivals, das emotional wie wenige andere war und nach dem niemand alleine nach Hause ging.

Quelle: op-online.de